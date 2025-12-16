Wisła Płock, beniaminek Ekstraklasy, zaskoczyła wszystkich, stając się liderem ligi, mimo że nikt nie dawał jej szans.

Prezes Piotr Sadczuk w Ekstraklasa TV podkreślił, że klub twardo stąpa po ziemi, doceniając osiągnięcia, ale zachowując pokorę.

Kluczowe dla sukcesu okazały się osoby dyrektora sportowego i trenera, którzy zbudowali silny zespół.

Jakie są dalsze plany lidera ligi i czy Wisła utrzyma swoją pozycję?

Wisła do Ekstraklasy awansowała dopiero po barażach, jako ostatni zespół z pierwszej ligi. Nikt nie spodziewał się, że będzie takim zaskoczeniem.

- To była bardzo ciężka runda, bardzo ciężki rok - powiedział niedawno prezes Piotr Sadczuk w Ekstraklasa TV. - Wielu ekspertów skazywało nas pożarcie jako beniaminka, na dolne rejony tabeli. A to, co się stało, to tak naprawdę spełnienie marzeń. Cały czas uczymy się Ekstraklasy. Widzimy jak zespoły są wyrównane, jak wygląda tabela - podkreślił.

Prezes Nafciarzy stara się zachować spokój i nie traci kontaktu z rzeczywistością.

- Mocno stoimy w Płocku na ziemi - zaznaczył szef lidera ligi. - Cały czas powtarzam, że prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą. Jesteśmy dopiero w połowie, więc bardzo się cieszę z tego, co jest - mamy 30 punktów. Mamy tak wszystko poustawiane i poukładane w klubie, że każdy wie, o co gra - dodał.

Sternik Wisły wskazał na dwie kluczowe postacie, które miały ogromny wpływ na wyniki zespołu.

- Dużo bardzo dobrej pracy w krótkim okresie dyrektora sportowego, Radka Kucharskiego - wyznał Sadczuk. - Kolejna osoba, która ma ogromne znaczenie dla Wisły to trener Mariusz Misiura. Jako trener i człowiek wprowadził takie relacje, że zawodnicy poszli za tymi zasadami - stwierdził.

Jakie zatem cele stawia przed sobą lider ligi?

- Bardzo się cieszymy się, ale jest też w nas dużo pokory - przekonywał prezes Wisły. - Nie ukrywam, że chcemy zrobić wszystko w zimie, żeby ten zespół był jak najmocniejszy na wiosnę. Być może taka szans długo się nie powtórzy, żeby powalczyć o coś więcej - przyznał Sadczuk.

