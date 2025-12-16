Niepewna przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie wywołuje spekulacje dotyczące jego kolejnego klubu.

Pojawiły się doniesienia, że "Lewy" rozglądał się za domem w Miami, co może wskazywać na transfer do Interu Miami.

Czy polski napastnik dołączy do Leo Messiego w MLS i co na to Barcelona?

Przenosiny Roberta Lewandowskiego do Stanów Zjednoczonych to byłaby transferowa bomba. Informację przekazał w Kanale Sportowym Marek Jóźwiak, były obrońca Legii i reprezentacji Polski.

Marek Jóźwiak: W Miami szukali domów dla Roberta Lewandowskiego

- Inter Miami dla Roberta Lewandowskiego. Szukali domów dla niego. To informacja od kogoś, kto bardzo dobrze orientuje się w tych sprawach - powiedział Jóźwiak w programie "Moc futbolu", wywołując lawinę komentarzy.

David Beckham za sterami Interu Miami, Leo Messi królem MLS

Ostatnio Inter Miami wygrał MLS. To pierwsze mistrzostwo w historii tego klubu, którego właścicielem jest legendarny angielski piłkarz - David Beckham. Za sukcesem stoi Leo Messi, który jest w Ameryce wielką gwiazdą. Po raz drugi z rzędu Argentyńczyk został wybrany MVP rozgrywek. Czy w przyszłym sezonie zobaczymy zatem Lewego u boku mistrza świata w Interze?

- Robert świetnie czuje się w Hiszpanii i w Barcelonie - tłumaczył Jóźwiak w Kanale Sportowym. - Nigdzie mu się nie spieszy. Finansowo jest zabezpieczony. Jeśli Barcelona nie przedłuży z nim umowy, to znajdzie się kolejnych pięć-sześć klubów z Europy, które będą chciały go zakontraktować. Lub ewentualnie pojedzie nad Zatokę Perską albo do MLS - wyjawił były kadrowicz, sugerując, że ten ostatni kierunek jest bliższy Lewandowskiemu.

