Alvarez wygadał się w sprawie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! "Dużo, dużo niższa pensja"

Robert Lewandowski ciągle strzela gole dla FC Barcelona

Robert Lewandowski zdaje sobie sprawę z upływającego czasu, ale też na pewno wie, że ciągle jest potrzebny Barcelonie. W końcu to polski napastnik niedawno strzelił trzy gole w meczu z Celtą Vigo, a także pierwszą bramkę na odremontowanym stadionie Camp Nou w spotkaniu z zespołem Athletic Bilbao. Na te zawody "Lewy" wyszedł z opaską kapitana Barcelony. Kapitan naszej kadry znacznie gorzej spisuje się w Lidze Mistrzów. W tej edycji ani razu nie tylko nie strzelił gola, ale nawet nie oddał celnego strzału. Mimo to Robert Lewandowski cały czas zalicza się do grona najlepszych napastników na świecie. Wiele zespołów chciałoby go mieć składzie w przyszłym sezonie. Najbardziej zdeterminowany do pozyskania "Lewego" zdaje się być AC Milan, który podobno chce zaoferować Polakowi dwuletni kontrakt, co w przypadku zawodników sporo po 35. roku życia zdarza się bardzo rzadko. Wygląda jednak na to, że sam Robert Lewandowski wcale z Barcelony ruszać się nie chce.

Robert Lewandowski chce zostać w Barcelonie? Jose Alvarez: "Oczywiście z dużo niższą pensją"

Nowe światło na sprawę przyszłości Roberta Lewandowskiego rzucił Jose Alvarez, były piłkarz znany m.in. z występów w Polonii Warszawa.

To prawda, że w Barcelonie już zaczynają myśleć o nadchodzących oknach transferowych. Choć trudno będzie o ruchy w zimowym okienku transferowym, pozycje, które chcą wzmocnić latem, są jasne, a jedną z nich jest atak. Jest jednak pewien haczyk: kontrakt Lewandowskiego wygasa

- zwrócił uwagę Alvarez w programie El Chiringuito. Jego wypowiedź cytuje portal Sportowe Fakty WP.

Z tego, co mi powiedziano, Lewandowski zamierza porozmawiać z (władzami - red.) Barcelony i przekazać im, że chce zostać. Oczywiście z dużo niższą pensją, dużo, dużo niższą, i wiedząc, że jego rola może zostać znacznie ograniczona

- dodał był zawodnik Polonii.

