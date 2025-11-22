Robert Lewandowski przejmie rolę kapitana w nadchodzącym meczu z Athletic Bilbao.

Jakie są oczekiwania wobec Lewandowskiego w nowej roli?

Robert Lewandowski został doceniony przez sztab szkoleniowy. W najbliższym spotkaniu przeciwko Athletic Bilbao to właśnie polski napastnik założy opaskę kapitańską i poprowadzi zespół FC Barcelona do walki o kolejne ligowe punkty.

W poprzedniej kolejce La Liga Lewandowski popisał się hat-trickiem w starciu z Celtą Vigo. Dobrą dyspozycję podtrzymał również w meczach reprezentacji Polski, udowadniając, że jest w formie.

Klasę polskiego snajpera doceniają także legendy hiszpańskiej piłki. W rozmowie z "Super Expressem" na temat Lewandowskiego wypowiedział się Julen Guerrero, były znakomity piłkarz Athletic Bilbao.

– Uważam, że powrót Lewandowskiego to świetna wiadomość ze względu na jego gole i przywództwo na boisku. To gracz z ogromnym doświadczeniem, który zwłaszcza w trudnych momentach potrafi poprowadzić resztę zespołu. Dla Barcelony to wspaniała wiadomość, że Lewandowski wrócił z bramkami i z tym, co przekazuje na murawie – stwierdził Guerrero.

Były reprezentant Hiszpanii nie szczędził Polakowi komplementów, nazywając go urodzonym snajperem.

– To lis pola karnego, łowca bramek. Jest w stanie "wykończyć" każdą sytuację i skorzystać z każdej piłki, która do niego trafi. Całe życie strzelał gole. Posiada tę cechę snajpera, która nie jest dana każdemu napastnikowi – dodał.

Barcelona - Athletic Bilbao. Czeka nas otwarty mecz?

Obecnie Robert Lewandowski ma na koncie siedem goli w lidze hiszpańskiej. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Kyliana Mbappe z Realu Madryt traci sześć bramek.

Spotkanie na Camp Nou zapowiada się niezwykle interesująco. Barcelona, jako wicelider tabeli, jest faworytem, ale Athletic Bilbao zajmujący siódme miejsce, to zawsze niewygodny rywal. Julen Guerrero przewiduje, że Baskowie postawią trudne warunki.

– To będzie otwarty mecz. Athletic też zaczyna "odzyskiwać" zawodników. Myślę, że ta przerwa reprezentacyjna bardzo im pomogła w powrocie do zdrowia. Uważam, że teraz gracze Athletic są w stanie pojechać do Barcelony, powalczyć z nią i spróbować zdobyć tam jakieś punkty – zakończył ekspert.

