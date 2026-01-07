FC Barcelona - Athletic Bilbao. Prawdziwy pogrom, sędzia się zlitował i przerwał te męki!

FC Barcelona - Athletic Bilbao 5:0

Bramki: Ferran Torres (22'), Fermin Lopez (30'), Roony Bardghji (34'), Raphinha (38'), Raphinha (52')

FC Barcelona: : Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde (64' Gerard Martin) - Pedri (72' Dani Olmo), De Jong (64' Marc Bernal), Fermin Lopez - Roony (72' Lamine Yamal), Ferran, Raphinha (64' Rashford).

Athletic Bilbao: Simon - Areso, Vivian, Paredes, Adama (57' Inigo Lekue) - Jauregizar, Rego (61' Selton Sanchez) - Berenguer, Sancet (54' Ruiz de Galarreta), Navarro (54' Unai Gomez) - Williams (54' Gorka Guruzeta).

Na żywo FC Barcelona - Athletic Bilbao 2' Atakują gracze Bilbao. Trzeci korner 3' Joan Garcia łapie piłkę po kolejnym ataku Bilabo 5' Kolejny strzał Bilbao. Joan Garcia interweniuje 6' W odpowiedzi świetna akcja Raphinii i dośrodowanie, ale piłka leciała za wysoko 8' Znów lewą stroną szarpał Raphinha 9' Sancet uderza zza pola karnego i broni Garcia 10' Inaki Wiliams w ataku, ale był na spalonym 13' Dośrodkowanie Raphinhy, ale nie przyniosło efektu 15' Piękna akcja Barcelony zakończona kiepskim strzałem Pedriego 17' Głupia starta Balde w środku pola, ale bez większych konsekwencji 19' Zderzenie Ferrana z Unaiem Simonem, ale zawodnicy już wstali z murawy 21' Kapitalne podanie Ferrana do Fermina, ale strzał fatalny 22' GOOOOL! Nieudane uderzenie Fermina Lopeza, ale piłkę do siatki pakuje Ferran Torres 22' Ferran Torres wykazał się niesamowitym instynktem strzeleckim w tej sytuacji 26' Barcelona nabiera pewności siebie 27' Szarża Balde zatrzymana 29' Kolejna akcja lewą stroną. Raphinha jedna źle skończył akcję 30' Fermin Lopez i GOOOOOL. Kapitalne zagranie Raphinhy i świetne uderzenie hiszpańskiego pomocnika 33' Dośrodkowanie Balde, łapie piłkę Unai Simon 34' 3:0. Klops Unaia Simona po strzale Roony'ego Bardghjia



37' Pachnie kolejnymi golami dla Barcelony. Athletic Bilbao ogrywany jak dzieci! 38' Raphinha na 4:0! Coś niebywałego! Fenomenalne uderzenie Brazylijczyka 41' Athletic Bilbao kompletnie bezradny 41' Unai Simon ratuje zespół przed golem samobójczym 42' Słupek! Tym razem Athletic bliski gola. Strzelał Suncet 𝐀𝐓𝐇𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂 𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐒𝐊𝐀𝐂𝐇! 😵



Raphinha odpalił rakietę! 🚀 Jak on to zmieścił? 🫣 Barcelona dewastuje piłkarzy z San Mames! 🥊 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/vMtGNQf0gZ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 7, 2026 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐎𝐊𝐀𝐔𝐓! 🥊😵



Barcelona dobija rywala! 🔥 Nie ma czego zbierać i to już po 34. minutach 🫣 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/qGOZsVuZcW — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 7, 2026 45' Spokojna końcówka, wymiana podań graczy Barcelony 47' Zagranie Fermina i Raphinha strzela "Panu Bogu w okno" Koniec pierwszej połowy. Barcelona gromi Bilbao 4:0 46' Rozpoczęła się druga połowa 48' Lamine Yamal i Dani Olmo zaczynają rozgrzewkę 49' Unai Simon łapie piłkę po lekkim uderzeniu Ferrana 50' Kounde włączył się do akcji w polu karnym Bilbao, ale został zatrzymany 52' GOOOL! 5:0. Długa akcja Barcelony zakończona mocnym strzałem Raphinhy 53' Szansa dla Bibao, ale Kounde i Balde zapobiegli utracie gola 55' Potrójna zmiana w Bilbao 55' Zeszli Robert Navarro, Oihan Sancet oraz Oihan Sancet. Weszli: Iñigo Ruiz de Galarreta, Unai Gómez i Gorka Guruzeta

58' Berenguer przed szansą, ale strzał niecelny, wcześniej czwarta zmiana w Bilbao 57' Iñigo Lekue zajął miejsce Adamy Boiro 59' Kolejna szansa dla Barcelony, ale jest tylko rzut rożny 61' Goizina gry za nami. To jednostronne widowisko 61' Ostatnia zmiana w Blbao. Selton wchodzi, schodzi Rego 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐓𝐀 🖐️ 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐌𝐔𝐓𝐀𝐍𝐓 🤖⚡



To po prostu musiało się dziś wydarzyć! 🔥 Gdyby Ernesto Valverde mógł, to by rzucił biały ręcznik 😬 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/J17T1RYnJC — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 7, 2026 62' Szykuje się potrójna zmiana w Barcelonie 63' Błąd Erica Garcii, ale Bilbao nie wykorzystuje okazji 64' Zmiany w Barcelonie. Wchodzą: Gerard Martin, Marc Bernal i Marcus Rashford, schodzą: Frenkie de Jong, Raphinha Alejandro Balde 65' Od razu pp wejściu groźna akcja Rashforda 67' Błąd Bernala niewykorzystany przez Athletic 68' Ładne zagranie Kounde do Rashforda, ale Anglik stracił piłkę 72' Lamine Yamal i Dani Olmo wchodzą. Plac gry opuszczają Rooony Bardghji i Pedri 73' Robert Lewandowski nie wejdzie już na boisko, limit zmian wykorzystany 73' Olmo przed szansą, ale zatrzymany 75' Wrzutka Yamala, łapie piłkę Simon 77' Niesamowite pudło! Była szansa na honorowe trafienie. Unai Gomez fatalnie przestrzelił 79' Yamal tańczy z piłką w polu karnym, ale zostaje zatrzymany 83' Atak Bilbao i szansa po rzucie różnym, piłkę złapał Joan Garcia 84' FC Barcelona zwolniła tempo w ostatnich minutach 85' Świetna szansa Ferrana, ale zaplątał się przed bramką 90' Berenger drybluje, ale zatrzymuje go w polu karnym Cubarsi 90' Koniec meczu. Sędzia lituje się nad Bilbao i nie przedłuża spotkania

Odśwież relację

Superpuchar Hiszpanii po raz z rzędu rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej. Uczestniczą w nim cztery drużyny: FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt i Athletic Bilbao. Pary półfinałowe wyglądają następująco: FC Barcelona - Athletic Bilbao i Real Madryt - Atletico Madryt. Jeśli "Bluagrana" i "Królewscy" wygrają swoje mecze, w finale dojdzie do drugiego w tym sezonie El Clasico. W pierwszym - rozgrywanym w ramach La Liga - Real pokonał Barceloną 2:1. Znakomicie w bramce Katalończyków spisywał się wówczas Wojciech Szczęsny, ale to nie wystarczyło choćby do remisu. Dziś i "Szczena", i Robert Lewandowski byli do dyspozycji trenera Hansiego Flicka, ale na placu gry się nie pojawili.

W spotkaniu FC Barcelona - Athletic Bilbao zdecydowanym faworytem byli piłkarze z Katalonii. W ostatnim meczu La Liga pomiędzy tymi zespołami podopieczni Hansiego Flicka wygrali aż 4:0. Pierwsze trafienie zaliczył wtedy Robert Lewandowski. Bohaterem meczu był natomiast Ferran Torres, który zdobył dwa gole. Dysproporcje pomiędzy półfinalistami Superpucharu Hiszpanii najlepiej oddaje pozycja w tabeli ligi hiszpańskiej. Po 19 kolejkach FC Barcelona jest liderem z 49. punktami. Athletic Bilbao jest... ósmy (24 punkty). Mecz w Arabii Saudyjskiej brutalnie potwierdził różnicę klas. Ostatecznie Barca wygrała aż 5:0, do przerwy prowadząc już czterema bramkami. Gole strzelali: Ferran Torres, Fermin Lopez, Raphinha (dwukrotnie) i Roony Bardghji. Szkoda tylko, że obaj Polacy triumf swojej drużyny oglądali z ławki. Męki graczy z Bilbao skrócił arbiter, który mimo kompletu zmian, nie zdecydował się na przedłużenie meczu nawet o minutę.

Galeria: Lewandowski rozświetlił Empire State Building