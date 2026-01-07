FC Barcelona - Athletic Bilbao. Prawdziwy pogrom, sędzia się zlitował i przerwał te męki!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-01-07 21:58

Wystartowały rozgrywki o Superpuchar Hiszpanii. W pierwszym półfinale zmierzyły się FC Barcelona i Athletic Bilbao. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny całe spotkanie przesiedzieli na ławce rezerwowych. Powiedzieć, że widowisko było jednostronne, to nic nie powiedzieć. To był prawdziwy pogrom. W 90. minucie nad Baskami zlitował się sędzia, który przerwał ich męki i nie doliczył ani minuty.

FC Barcelona - Athletic Bilbao

i

Autor: Alberto Saiz/ Associated Press

FC Barcelona - Athletic Bilbao 5:0

Bramki: Ferran Torres (22'), Fermin Lopez (30'), Roony Bardghji (34'), Raphinha (38'), Raphinha (52')

FC Barcelona: : Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde (64' Gerard Martin) - Pedri (72' Dani Olmo), De Jong (64' Marc Bernal), Fermin Lopez - Roony (72' Lamine Yamal), Ferran, Raphinha (64' Rashford).

Athletic Bilbao: Simon - Areso, Vivian, Paredes, Adama (57' Inigo Lekue) - Jauregizar, Rego (61' Selton Sanchez) - Berenguer, Sancet (54' Ruiz de Galarreta), Navarro (54' Unai Gomez) - Williams (54' Gorka Guruzeta).

Na żywo

FC Barcelona - Athletic Bilbao

2'

Atakują gracze Bilbao. Trzeci korner 

3'

Joan Garcia łapie piłkę po kolejnym ataku Bilabo

5'

Kolejny strzał Bilbao. Joan Garcia interweniuje

6'

W odpowiedzi świetna akcja Raphinii i dośrodowanie, ale piłka leciała za wysoko

8'

Znów lewą stroną szarpał Raphinha

9'

Sancet uderza zza pola karnego i broni Garcia

10'

Inaki Wiliams w ataku, ale był na spalonym

13'

Dośrodkowanie Raphinhy, ale nie przyniosło efektu

15'

Piękna akcja Barcelony zakończona kiepskim strzałem Pedriego

17'

Głupia starta Balde w środku pola, ale bez większych konsekwencji

19'

Zderzenie Ferrana z Unaiem Simonem, ale zawodnicy już wstali z murawy

21'

Kapitalne podanie Ferrana do Fermina, ale strzał fatalny

22'

GOOOOL! Nieudane uderzenie Fermina Lopeza, ale piłkę do siatki pakuje Ferran Torres

22'

Ferran Torres wykazał się niesamowitym instynktem strzeleckim w tej sytuacji

26'

Barcelona nabiera pewności siebie

27'

Szarża Balde zatrzymana

29'

Kolejna akcja lewą stroną. Raphinha jedna źle skończył akcję

30'

Fermin Lopez i GOOOOOL. Kapitalne zagranie Raphinhy i świetne uderzenie hiszpańskiego pomocnika

33'

Dośrodkowanie Balde, łapie piłkę Unai Simon

34'

3:0. Klops Unaia Simona po strzale Roony'ego Bardghjia

37'

Pachnie kolejnymi golami dla Barcelony. Athletic Bilbao ogrywany jak dzieci!

38'

Raphinha na 4:0! Coś niebywałego! Fenomenalne uderzenie Brazylijczyka

41'

Athletic Bilbao kompletnie bezradny

41'

Unai Simon ratuje zespół przed golem samobójczym

42'

Słupek! Tym razem Athletic bliski gola. Strzelał Suncet

45'

Spokojna końcówka, wymiana podań graczy Barcelony

47'

Zagranie Fermina i Raphinha strzela "Panu Bogu w okno"

Koniec pierwszej połowy. Barcelona gromi Bilbao 4:0

46'

Rozpoczęła się druga połowa

48'

Lamine Yamal i Dani Olmo zaczynają rozgrzewkę

49'

Unai Simon łapie piłkę po lekkim uderzeniu Ferrana

50'

Kounde włączył się do akcji w polu karnym Bilbao, ale został zatrzymany

52'

GOOOL! 5:0. Długa akcja Barcelony zakończona mocnym strzałem Raphinhy

53'

Szansa dla Bibao, ale Kounde i Balde zapobiegli utracie gola

55'

Potrójna zmiana w Bilbao

55'

Zeszli Robert Navarro, Oihan Sancet oraz Oihan Sancet. Weszli: Iñigo Ruiz de Galarreta, Unai Gómez i Gorka Guruzeta
 

58'

Berenguer przed szansą, ale strzał niecelny, wcześniej czwarta zmiana w Bilbao

57'

Iñigo Lekue zajął miejsce Adamy Boiro

59'

Kolejna szansa dla Barcelony, ale jest tylko rzut rożny

61'

Goizina gry za nami. To jednostronne widowisko

61'

Ostatnia zmiana w Blbao. Selton wchodzi, schodzi Rego

62'

Szykuje się potrójna zmiana w Barcelonie

63'

Błąd Erica Garcii, ale Bilbao nie wykorzystuje okazji

64'

Zmiany w Barcelonie. Wchodzą: Gerard Martin, Marc Bernal i Marcus Rashford, schodzą: Frenkie de Jong, Raphinha Alejandro Balde

65'

Od razu pp wejściu groźna akcja Rashforda

67'

Błąd Bernala niewykorzystany przez Athletic

68'

Ładne zagranie Kounde do Rashforda, ale Anglik stracił piłkę

72'

Lamine Yamal i Dani Olmo wchodzą. Plac gry opuszczają Rooony Bardghji i Pedri

73'

Robert Lewandowski nie wejdzie już na boisko, limit zmian wykorzystany

73'

Olmo przed szansą, ale zatrzymany

75'

Wrzutka Yamala, łapie piłkę Simon

77'

Niesamowite pudło! Była szansa na honorowe trafienie. Unai Gomez fatalnie przestrzelił

79'

Yamal tańczy z piłką w polu karnym, ale zostaje zatrzymany

83'

Atak Bilbao i szansa po rzucie różnym, piłkę złapał Joan Garcia

84'

FC Barcelona zwolniła tempo w ostatnich minutach

85'

Świetna szansa Ferrana, ale zaplątał się przed bramką

90'

Berenger drybluje, ale zatrzymuje go w polu karnym Cubarsi

90'

Koniec meczu. Sędzia lituje się nad Bilbao i nie przedłuża spotkania

Superpuchar Hiszpanii po raz z rzędu rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej. Uczestniczą w nim cztery drużyny: FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt i Athletic Bilbao. Pary półfinałowe wyglądają następująco: FC Barcelona - Athletic Bilbao i Real Madryt - Atletico Madryt. Jeśli "Bluagrana" i "Królewscy" wygrają swoje mecze, w finale dojdzie do drugiego w tym sezonie El Clasico. W pierwszym - rozgrywanym w ramach La Liga - Real pokonał Barceloną 2:1. Znakomicie w bramce Katalończyków spisywał się wówczas Wojciech Szczęsny, ale to nie wystarczyło choćby do remisu. Dziś i "Szczena", i Robert Lewandowski byli do dyspozycji trenera Hansiego Flicka, ale na placu gry się nie pojawili. 

W spotkaniu FC Barcelona - Athletic Bilbao zdecydowanym faworytem byli piłkarze z Katalonii. W ostatnim meczu La Liga pomiędzy tymi zespołami podopieczni Hansiego Flicka wygrali aż 4:0. Pierwsze trafienie zaliczył wtedy Robert Lewandowski. Bohaterem meczu był natomiast Ferran Torres, który zdobył dwa gole. Dysproporcje pomiędzy półfinalistami Superpucharu Hiszpanii najlepiej oddaje pozycja w tabeli ligi hiszpańskiej. Po 19 kolejkach FC Barcelona jest liderem z 49. punktami. Athletic Bilbao jest... ósmy (24 punkty). Mecz w Arabii Saudyjskiej brutalnie potwierdził różnicę klas. Ostatecznie Barca wygrała aż 5:0, do przerwy prowadząc już czterema bramkami. Gole strzelali: Ferran Torres, Fermin Lopez, Raphinha (dwukrotnie) i Roony Bardghji. Szkoda tylko, że obaj Polacy triumf swojej drużyny oglądali z ławki. Męki graczy z Bilbao skrócił arbiter, który mimo kompletu zmian, nie zdecydował się na przedłużenie meczu nawet o minutę. 

