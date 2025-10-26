Real Madryt - FC Barcelona NA ŻYWO. Grad goli w El Clasico! Dominacja Realu [Wynik LIVE]

Real Madryt - FC Barcelona 2:1 (2:1)

Bramki: Mbappe (22'), Bellingham (43') - Fermin (38')

Kartki: Valverde - Pedri

Real: Courtois - Valverde, Eder Militao, Huijsen, A. Carreras - Arda Guler, Tchouameni, Camavinga, Vinicius Jr. - Bellingham, Mbappe

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - Pedri, de Jong, Fermin Lopez - Yamal, Ferran Torres, Rashford

Na żywo Real Madryt - FC Barcelona Kontrowersje po golu Realu na 2:1 będą długo rozpatrywane. Czy był tutaj faul piłkarza "Królewskich"? 𝐉𝐔𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆𝐇𝐀𝐌! 💥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐎𝐖𝐍𝐈𝐄 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! 🔥



Co za tempo ma ta rywalizacja! 😍 Czy tam był faul gracza Królewskich? 🧐 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/a5M4z37mpT — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025 45+7' Koniec 1. połowy! Co za rollercoaster w Madrycie! 45+7' Vinicius pięknie ograł dwóch rywali, ale został zablokowany w polu karnym! 45+6' Ostatnia minuta 1. połowy! 45+5' Barcelona tylko kilka minut cieszyła się z remisu po golu Ferrana: 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐎𝐃𝐏𝐎𝐖𝐈𝐀𝐃𝐀! 💥



Fermin Lopez trafia do siatki 🎯 Mamy remis, czekamy na kolejne bramki z obu stron! 😍



El Clásico trwa w Eleven Sports 1! ⚽️ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/pnKvQQDosJ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025 45+5' Ferran uderzył z powietrza zza pola karnego, ale nie mógł zaskoczyć w ten sposób Courtois. 45+3' Do końca walczył o piłkę Vinicius, ale Szczęsny z dużym spokojem rozegrał piłkę do środka. 45+1' Aż 6 minut doliczył sędzia do 1. połowy! 45' GOOOola nie ma! Ale pograł Real w polu karnym Barcelony! Tyle że po interwencji Szczęsnego Mbappe dobijał piłkę ze spalonego! 44' GOL UZNANY! Real prowadzi 2:1! 44' Cubarsi padł na murawę i sugeruje faul w walce o piłkę. Powtórki pokazują, że oberwał łokciem od Huijsena... 43' GOOOOOOOL! Kompletnie niekryty Bellingham przed bramką wykończył zgranie głową od Militao! 42' Bezczelny taktyczny faul Pedriego na Viniciusie - niesamowite, że koszulka Realu wytrzymała takie szarpanie! Oczywiście żółta kartka. 41' Gorąco po rzucie rożnym pod bramką Courtois, ale Real się wyratował! 41' Arcyważny powrót Camavingi! Pedri sprytnie chciał dograć miękko do Ferrana, ale wracający rywal w ostatniej chwili zgarnął tę piłkę! 38' Arda Guler fatalnie stracił piłkę na własnej połowie, a Barca szybko rozegrała piłkę w pole karne i Fermin kapitalnie wykończył podanie od Rashforda! Czwarty gol tego piłkarza w tym tygodniu! 38' GOOOOOOOOOOOL! FERMIN DOPROWADZA DO REMISU! 37' I znów Szczęsny! Carreras kapitalnie wystawił piłkę do strzału Bellinghamowi, ale polski bramkarz jest już naprawdę rozgrzany! 35' Znów broni Szczęsny! Vinicius uderzył zza obrońcy, ale polski bramkarz był na posterunku! 34' Ferran wymyślił sobie delikatny strzał z pola karnego w dogodnej sytuacji! Courtois nie dał się zaskoczyć! 31' Ważna interwencja Erica! Real cały czas napiera i obrońca w ostatniej chwili uratował Barcelonę! 30' Broni Szczęsny! Tchouameni kapitalnie zagrał górą za plecy obrony do Huijsena, ale ten na wślizgu nie zdołał pokonać polskiego bramkarza! 29' Szybko Real rozegrał rzut wolny i Mbappe oddał strzał z pola karnego, ale Szczęsny był czujny! 27' Tak Mbappe po raz kolejny w karierze pokonał Szczęsnego: 🔥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐖 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎! 🔥



🇵🇱 Wojciech Szczęsny bez szans, 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞 otwiera wynik! 🚀 Do trzech razy sztuka! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/SUxWun0ldQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025 26' Valverde huknął zza pola karnego po rzucie rożnym, ale niecelnie! 25' Bellingham uderzał z dystansu, ale po rykoszecie mylącym Szczęsnego piłka wyleciała na rzut rożny! 23' Żółta kartka dla Valverde za faul na Rashfordzie. 23' Gra już wznowiona, Real prowadzi 1:0! 22' Do trzech razy sztuka - tym razem Mbappe perfekcyjnie wyszedł do prostopadłego podania, a sam na sam ze Szczęsnym pokonał go po nodze! 22' GOOOOOOOL! Mbappe urwał się obronie i pokonał Szczęsnego! 21' Ale wrzawa po udanej interwencji Carrerasa w pojedynku z Yamalem! 20' Cubarsi wyszedł wysoko i zbierał się do strzału, ale został perfekcyjnie wybity z rytmu przez wracającego Viniciusa. 17' Tak wyglądało całe zamieszanie z nieuznanym gole Mbappe: 𝐍𝐈𝐄𝐏𝐑𝐀𝐖𝐃𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐁𝐍𝐄! 🤯



🎯 GO-LA-ZO Kyliana Mbappé i… spalony! ❌ Ale to uderzenie… 🚀 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/oPOuZvE4NS — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025 16' A spalony Mbappe był na milimetry! 16' Faulowany Pedri stara się uspokoić grę - za Barcą trudne 15 minut. 15' Niedokładne podanie Szczęsnego do boku od razu spotkało się z wrzawą kibiców Realu. 14' NIE MA GOLA! Nie do wiary - minimalny spalony! 13' Sędzia czeka jeszcze na potwierdzenie z VAR... 12' Fermin stracił piłkę na własnej połowie, a Mbappe nie zastanawiał się długo i huknął z powietrza, zaskakując Szczęsnego! 12' GOOOOOOOOL! Mbappe błyskawicznym strzałem z dystansu pokonał Szczęsnego! 9' Podkręcony strzał Yamala, ale tym razem daleko od bramki! 5' NIE MA KARNEGO! Sędzia uznał faul Viniciusa. 4' Na powtórkach widać, że to Vinicius kopnął interweniującego Yamala! Czy sędzia zmieni decyzję? 3' Trwa jeszcze analiza, czy wcześniej nie było spalonego przy podaniu do Viniciusa. Sam faul też jest poddawany analizie... 2' RZUT KARNY DLA REALU! Faulowany Vinicius Junior! 2' Pewne piąstkowanie Courtois po rzucie rożnym. 1' Nerwowy początek Realu! Barca odebrała piłkę pod polem karnym rywali, ale za długo składał się do strzału Rashford i został zablokowany. Tylko rzut rożny. 1' Na Bernabeu jest zamknięty dach, co tylko potęguje atmosferę na trybunach. 1' Zaczynamy! Przypomnijmy, że Hansi Flick ogląda dzisiejszy mecz z trybun po czerwonej kartce w ostatnim ligowym meczu z Gironą. "Madrid y nada mas!" mocą kilkudziesięciu tysięcy gardeł wybrzmiało potężnie! Już za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. Wybrzmiał hymn Realu, a piłkarze ruszyli na murawę! Piłkarze obu drużyn już w tunelu! Robert Lewandowski włączył tryb: potwór! Barcelona rozbija w Madrycie Real 4:0, dwa trafienia polskiego goleadora! Co ciekawe, pierwsze El Clasico w tym sezonie odbywa się równo rok po tym, w którym Barca rozbiła Real w Madyrcie aż 4:0, a Robert Lewandowski strzelił dwa gole. Santiago Bernabeu już gotowe na wielkie piłkarskie święto! 16:00 Już za 15 minut początek El Clasico! Do składu Barcelony wraca za to kontuzjowany ostatnio Ferran Torres! 📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 pic.twitter.com/FwbSVJn6DK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2025 W składzie Realu znaleźli się oczywiście m.in. Kylian Mbappe i Vinicius Junior: 📋✅ ¡Nuestro XI inicial!

🆚 @FCBarcelona_es

👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/0hz6wKVqWi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2025 Witamy w relacji na żywo z El Clasico: Real Madryt - FC Barcelona w 10. kolejce La Liga! Początek spotkania o godzinie 16:15.

Real Madryt - FC Barcelona to mecz, którym żyje cały świat. Słynne El Clasico to najbardziej prestiżowa piłkarska rywalizacja, a od kilku lat odbywa się z wyraźnym polskim akcentem. Tym razem na boisku zabraknie jednak kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale polscy kibice po raz kolejny będą podziwiać w akcji Wojciecha Szczęsnego. W poprzednim sezonie były już reprezentant Polski radził sobie w El Clasico z różnym skutkiem, czy tym razem będzie jednym z bohaterów Barcelony?

Real - Barcelona na żywo. Relacja live z El Clasico dzisiaj

Jak zazwyczaj mecz Real - Barcelona ma spore znaczenie dla tabeli La Liga. Przed tym spotkaniem liderem są "Królewscy", którzy zgromadzili 24 punkty w dotychczasowych dziewięciu kolejkach. Druga Barca traci do nich tylko 2 pkt, więc zwycięstwo na terenie wroga pozwoliłoby jej objąć prowadzenie w lidze. Kibice na Santiago Bernabeu liczą jednak na odwrotny scenariusz i zwycięstwo Realu, dzięki któremu zespół z Madrytu powiększyłby swoją przewagę. O to postarają się m.in. Kylian Mbappe, Vinicius Junior czy Jude Bellingham. Po drugiej stronie mają błyszczeć z kolei tacy zawodnicy jak Lamine Yamal, Pedri czy Fermin Lopez, który ustrzelił hat-tricka w ostatnim meczu Barcelony z Olympiakosem w Lidze Mistrzów UEFA. Początek El Clasico już o godzinie 16:15!