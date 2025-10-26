Wojciech Szczęsny obronił rzut karny w El Clasico! Kylian Mbappe zatrzymany! WIDEO

Wojciech Szczęsny w 52. minucie El Clasico obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe! Jedenastka została podyktowana po długiej analizie VAR. Ręką w polu karnym zagrał Eric Garcia. Początkowo sędzia uznał, że było to zagranie przypadkowe, ale potem zmienił decyzję. Do piłki podszedł Kylian Mbappe, który już jedną bramkę w pierwszej połowie strzelił. A właściwie to dwie, ale pierwsza została anulowana po analizie VAR. Wykonujący jedenastkę Francuz uderzył na siłę z prostego podbicia. Wojciech Szczęsny wyczuł jego intencję i sparował piłkę na rzut rożny. Poniżej wideo.

🇵🇱 WOJCIECH SZCZĘSNY 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 KYLIANA MBAPPE! 🧱W końcu go zatrzymał! 🔥 Jak Messiego na mundialu! 😳 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/qnUByAriHS— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

Wojciech Szczęsny miał w tym meczu pełne ręce roboty i bronił świetnie. Nie zdołał jednak uratować Barcelony przed porażką 1:2. Wszystkie trzy gole padły w pierwszej połowie. Dla Realu Madryt trafili Kylian Mbappe (22. min) i Jude Bellingham (43. min). Honorową bramkę dla Barcelony strzelił Fermin Lopez (38. min). W końcówkę świetną okazję na wyrównanie zmarnował Jules Kounde, źle przyjmując sobie piłkę po kapitalnym podaniu Lamine'a Yamala. Real wygrał jednak w pełni zasłużenie.