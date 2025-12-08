Zinedine Zidane powróci na ławkę trenerską?! "Ostatnia szansa"

Posada Xabiego Alonso w Realu Madryt wisi na włosku po ostatnich niepowodzeniach.

Mecz z Manchesterem City może być ostatnią szansą dla obecnego szkoleniowca.

Czy Zinedine Zidane powróci, by ponownie poprowadzić "Królewskich" do sukcesów? Dowiedz się więcej!

Zinedine Zidane w Realu Madryt - trofea i bilans

Zinedine Zidane jak piłkarz przez pięć sezonów bronił barw Realu Madryt. W tym czasie rozegrał dla "Królewskich" 225 mecze i strzelił 49 goli. Do tego jego niezwykłe podania niezliczoną ilość razy otwierały kolegom drogę do bramki. Z kolei jako trener Realu Madryt "Zizou" pracował dwukrotnie. Pierwszy raz od stycznia 2016 roku do maja 2018, a drugi - od marca 2019 do maja 2021. Łącznie prowadził "Królewskich" w 263 meczach. 172 z nich wygrał, 55 razy zanotował remis i 36 razy przegrał. Zidane w Realu jest symbolem sukcesu, bowiem za jego kadencji klub zdobył aż 11 trofeów. Największym osiągnięciem było wygranie Ligi Mistrzów trzy razy z rzędu! Kibice marzą o powrocie do tych czasów... Nie jest wykluczone, że wkrótce one nadejdą. Wiele bowiem wskazuje na to, że niebawem z posadą szkoleniowca Realu Madryt pożegna się Xabi Alonso. Głównymi kandydatami na jego zastępcę są ponoć Jurgen Klopp i właśnie Zinedine Zidane.

Xabi Alonso zostanie zwolniony po meczu Real Madryt- Manchester City?

Po kompromitującej porażce z Celtą Vigo na swoim boisku zarząd Realu zwołał naradę. Jak donosi "El Mundo", już po spotkaniu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów (mecz odbędzie się w środę, 10 grudnia), Xabi Alonso może zostać zwolniony!

Spotkanie, które odbyło się po godzinie 1:00 w nocy, doprowadziło do jednego wniosku: mecz z Manchesterem City to ostatnia szansa Alonso; relacje między szatnią a menedżerem są nie do naprawienia. Real Madryt już teraz poszukuje następcy na rynku

- czytamy w "El Mundo". Ponoć Real Madryt już rozgląda się za nowym szkoleniowcem. Faworytami zarządu mają być Zinedine Zidane i Jurgen Klopp, który w przeszłości z sukcesami prowadził Borussię Dortmund i FC Liverpool.

