Real Betis – FC Barcelona NA ŻYWO. Barcelona miażdży Betis! Torres z hattrickiem [WYNIK, SKŁADY]

Real Betis – FC Barcelona 1:4 (1:4)

Bramki: Antony (6') - Torres (10', 13', 40'), Bardghji (31')

Kartki: Altimira (21') - Martin (48')

Betis: Alvaro Valles - Ruibal, Bartra, Natan, Gomez - Altimira (Deossa 46'), Fornals, Roca - Antony, Cucho Hernandez, Ez Abde.

Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde (Christensen 46') - Bardghji, Eric Garcia, Pedri - Lamine Yamal, Torres, Rashford.

Na żywo Real Betis - FC Barcelona 52' Zamieszanie w polu karnym Betisu po centrze z rzutu rożnego, sędzia odgwizduje faul na Natanie. 51' Yamal wpada w pole karne z prawej strony, ustawiał sobie piłkę na lewą nogę, lecz Bartra w ostatniej chwili wybija ją wślizgiem. 50' Yamal fauluje Eza Abde w walce o piłkę. 49' Teraz strzałem odpowiada Antony, jednak prosto w Joana Garcię. 48' Martin faulem zatrzymuje kontrę Betisu, żółta kartka. 47' Rashford próbuje uderzać z ostrego kąta, lecz Bartra to blokuje! Było blisko. 47' Kounde górą z prawej strony do Torresa, ten uderza głową, lecz bardzo słabo - bramkarz łapie. 46' Zaczęli! Zmiana też w Betisie - Deossa za Altimirę. PRZERWA Za chwilę wracamy do gry. Zmiana w Barcelonie - Christensen za Balde. PRZERWA A tak Ferran Torres kompletował hat-tricka. 🎯 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍𝐀 ⚽⚡



Co za mecz napastnika FC Barcelony - Betis zmiażdżony! 🔥😱 #lazabawa



Real Betis 1-4 FC Barcelona



Mecz trwa w Eleven Sports 1 🔥 pic.twitter.com/qxlz0vZGia — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 6, 2025 45 + 6' Koniec pierwszej połowy! Zaczęło się fatalnie dla Barcelony, ale później zagrała ona koncert, a zwłaszcza Ferran Torres, który ustrzelił hat-tricka! 45 + 5' Teraz Ruibal uderza z okolic linii pola karnego, ale piłka trafia tylko w boczną siatkę! 45 + 3' Yamal zabawił się w środku pola, zagrał na prawo do Bardghjiego, który jednak przy podaniu do środka do Torresa zagrał niecelnie. 45 + 1' Ruibal świetnie centruje z prawej strony, Cucho uderza "szczupakiem" ale minimalnie się myli! 45 + 1' Sędzia dolicza 5 minut. 44' Natan na szczęście wraca, gramy dalej. 43' Chwila przerwy, Natan w walce z Torresem o pozycję uszkodził kolano, potrzebna jest pomoc. 42' Ferran Torres wyszedł sam na sam z bramkarzem Betisu, ale tym razem Alvaro Valles świetnie się zachował i zatrzymał ten strzał! 40' Torres dostał piłę na wprost bramki na około 20. metrze i uderza. Piłka odbija się od interweniującego Bartry i całkowicie myli Alvaro Vallesa. 40' GOOOOOOOL! TORRES MA HATTRICKA! 4:1! 39' Kolejna wrzutka z rzutu rożnego wybita przez obronę Realu Betis. 38' Kounde odważnie przebija się w polu karnym, Bartra dla pewności wybija piłkę na rzut rożny. 38' Barcelona teraz dłużej utrzymuje się przy piłce, gospodarze nie mają już takiego parcia na wysoki pressing. 35' Tym razem korner krótko rozegrany, dogranie w pole karne ma miejsce jednak tuż po chwili, lecz Natan dobrze głową wybija poza szesnastkę. 35' Rashford bezpośrednio uderza z rzutu wolnego, trafia w mur i piłka wychodzi na rzut rożny. 33' Antony próbował centrować z prawej strony, piłka odbija się od obrońcy i Barcelona ją przejmuje. 32' Pedri wspaniale zagrywa płaską piłkę z głębi pola do Bardghjiego, który z około 16 metrów uderza bardzo mocno obok słupka i pokonuje Alvaro Vallesa! 31' GOOOOOL! Bardghji na 3:1! 30' Betis teraz w wysokim pressingu, próbuje odebrać piłkę Barcelonie już przy jej polu karnym. 29' Daleka piłka na Fornalsa w pole karne Barcelony, Cubarsi zdołał to wybić. 26' Centra Rashforda z kornera wybita przez Alvaro Vallesa. 25' Pedri świetnie do Rashforda, ten centruje spod linii końcowej, a Bardghji próbuje... uderzenia przewrotką! Obrońca wybija ten niezbyt udany strzał na rzut rożny. 25' Tak wyglądały dwa gole Torresa, które dały prowadzenie Barcelonie. ⚡ 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐖 𝟑 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐘 ⚡



FC Barcelona już prowadzi z Realem Betis! 😎⚽ Ferran Torres dwukrotnie odnalazł się w polu karnym rywala w ciągu zaledwie 180 sekund! ⏱🔥 #lazabawa pic.twitter.com/psjMwOPu1H — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 6, 2025 23' Świetna akcja Barcelony, Antony do Ruibala, ten górą do Eza Abde, który jeszcze zamiast strzelać, wycofuje przed bramkę do Cucho, lecz nie robi tego dokładnie. Abde spokojnie mógł uderzać z tej pozycji, miał kilka-kilkanaście metrów do bramki. 22' Roca wydawało się dobrze utrzymał się przy piłce i rozpoczął akcję swojego zespołu, ale po chwili sędzia przerywa grę - Eric Garcia dostał w twarz. 21' Yamal wycięty przez Altimirę, żółta kartka. 19' Ez Abde wpada w pole karne z lewej strony i już wydawało się, że ograł Kounde, lecz ten utrzymał pozycję i zdołał zatrzymać piłę pod swoimi nogami. 16' Bardghji tym razem próbuje zagrywać z prawej strony do środka "fałszem" i robi to niecelnie. 15' Natan próbował uderzać głową po centrze, ale jeden z obrońców go uprzedza i wybija na kolejny rzut rożny. Ponowiona centra nie jest już tak dobra, piłka wybita z pola karnego. 15' Cucho próbuje centrować, Martin blokuje i będzie korner dla Betisu z prawej strony. 14' Bardghji centruje z prawej strony, Torres uderza z woleja z kilku metrów i daje prowadzenie Barcelonie! 13' TORREEEEEEEES! JUŻ 2:1! 12' Yamal do Bardghjiego, ten z pierwszej do Kounde, który centruje płasko na bliższy słupek, gdzie nabiega Torres i strzałem przy słupku pokonuje Alvaro Vallesa! 11' GOOOOOOL! TORRES! 1:1! 10' Piłka zagrana z kornera mija kilku piłkarzy, ale spada pod nogi Rashforda. Anglik przyjmuje, uderza, lecz prosto w bramkarza Betisu. 9' Kounde wpadł w pole karne z prawej strony, Gomez wślizgiem wybija piłkę na rzut rożny. 6' Wycofanie na 5. metr spod linii końcowej, ogromne zamieszanie pod bramką Barcelony, Fornals długo czekał na strzał, w końcu go oddał, ale został zablokowany. Piłka potoczyła się jednak do Antony'ego, który z bardzo bliska wpakował ją do siatki nad bezradnym Garcią. 6' GOOOL! Betis prowadzi, Antony na 1:0! 5' Gomez próbował zacentrować w pole karne Barcelony z lewego skrzydła, jednak trafił w jednego z obrońców Barcelony. 4' Pedri próbował prostopadle do Erica Garcii, tym razem niecelnie. 3' Eric Garcia nie najlepiej na lewo do Kounde, piłka jeszcze po chwili do niego wraca, ale pomocnik Barcelony po chwili traci. 1' Gramy! Spotkanie poprzedzi także minuta ciszy ku czci czterech zmarłych piłkarzy i działaczy związanych z Realem Betis. Jeszcze przed meczem Ez Abde otrzymał pamiątkową koszulkę za 100. występ w barwach Realu Betis. Piłkarze obu zespołów wychodzą już na boisko. Dla polskich kibiców bardzo ważna informacja jest taka, że Robert Lewandowski zaczyna ten mecz na ławce... Samolot z piłkarzami Barcelony musiał zmienić kurs! Problemy z lądowaniem w Sevilli Piłkarze Barcelony mieli mały poślizg w dotarciu dziś do Sewilli. Witamy w relacji na żywo z meczu Real Betis - Barcelona! Start meczu o 18:30, bądźcie z nami!

Real Betis – Barcelona relacja i wynik na żywo dzisiaj 6.12.2025

FC Barcelona ma za sobą bardzo dobry okres w lidze hiszpańskiej. Co prawda pod koniec października przegrała z Realem Madryt, to od tamtej pory podopieczni Hansiego Flicka wygrali wszystkie pięć spotkań! W tym samym czasie „Królewscy” stracili sześć punktów (dwie wygrane i aż trzy remisy) przez co to Barcelona jest obecnie liderem LaLigi! Ale walka o pozycję lidera trwa w najlepsze – Robert Lewandowski i spółka mają tylko punkt przewagi nad swoim odwiecznym rywalem.

Samolot z piłkarzami Barcelony musiał zmienić kurs! Problemy z lądowaniem w Sevilli

Dlatego też tak ważny jest mecz z Realem Betis. Wygrana pozwoli Barcelonie na spokojne utrzymanie pozycji lidera, ale zdobycie trzech punktów nie musi być takie oczywiste. W poprzednim sezonie Barcelona mierzyła się z Betisem trzy razy – i co prawda wygrała w Pucharze Króla bardzo wysoko, bo aż 5:1, ale w obu meczach ligowych padł remis (1:1 i 2:2). Betis w tym sezonie spisuje się też całkiem dobrze i zajmuje 5. miejsce, choć do ścisłej czołówki ma bardzo dużą stratę – do 4. Atletico zawodnicy z Sewilli tracą aż 7 punktów, a do liderującej Barcelony 13.