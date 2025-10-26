Już trzy gole w El Clasico! Tak padały bramki w pierwszej połowie! [WIDEO]

Real Madryt był faworytem przed El Clasico i potwierdza klasę, dominując na Santiago Bernabeu. Wojciech Szczęsny po raz pierwszy wyciągał piłkę z bramki już w 14. minucie po zaskakującym strzale Kyliana Mbappe zza pola karnego. Po analizie VAR okazało się jednak, że skuteczny w tym sezonie francuski napastnik był na minimalnym spalonym chwilę przed oddaniem uderzenia.

W 22. minucie VAR nie uratował już Wojciecha Szczęsnego i Barcelony. A w roli głównej znów wystąpił Kylian Mbappe. Szybki jak wiatr Francuz dostał idealne podanie w tempo od Jude'a Bellinghama i urwał się obrońcom Barcy. Po chwili w sytuacji sam na sam z polskim bramkarzem oddał mocny strzał w długi róg. Szczęsny był bezradny. Poniżej wideo z golem Kyliana Mbappe na 1:0.

TUTAJ RELACJA NA ŻYWO Z EL CLASICO REAL - BARCELONA

🔥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐖 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎! 🔥🇵🇱 Wojciech Szczęsny bez szans, 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞 otwiera wynik! 🚀 Do trzech razy sztuka! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/SUxWun0ldQ— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

Po pierwszej bramce Real Madryt wciąż napierał i miał przewagę, ale nie ustrzegł się kosztownego błędu w defensywie. Wyprowadzający piłkę z własnej połowy Królewscy dali się zaskoczyć rywalom. Barcelona założyła bardzo agresywny pressing i gospodarze stracili piłkę przed własnym polem karnym. Po chwili Marcus Rashford zagrał ze skrzydła do Fermina Lopeza, a ten mocnym strzałem posłał piłkę do siatki. I było 1:1. Tak gola strzelił Fermin Lopez.

𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐎𝐃𝐏𝐎𝐖𝐈𝐀𝐃𝐀! 💥Fermin Lopez trafia do siatki 🎯 Mamy remis, czekamy na kolejne bramki z obu stron! 😍El Clásico trwa w Eleven Sports 1! ⚽️ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/pnKvQQDosJ— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

FC Barcelona długo nie cieszyła się z wyrównania. Real Madryt znów zdominował gości i szybko objął ponownie prowadzenie. Po zgraniu głową Militao piłka wylądowała pod nogami Jude'a Bellinghama, który z bliska pokonał Wojciecha Szczęsnego. Piłkarze Barcy protestowali, że w tej sytuacji faulowany był Pau Cubarsi, ale gol nie został anulowany. Tak Jude Bellingham podwyższył na 2:1.

𝐉𝐔𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆𝐇𝐀𝐌! 💥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐎𝐖𝐍𝐈𝐄 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! 🔥Co za tempo ma ta rywalizacja! 😍 Czy tam był faul gracza Królewskich? 🧐 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/a5M4z37mpT— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025