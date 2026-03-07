Athletic Bilbao – FC Barcelona: Hansi Flick zadecydował w sprawie Lewandowskiego. Znamy składy!

W sobotę, 7 marca o 21:00 rozpocznie się kolejny mecz „Dumy Katalonii” z Athletikiem Bilbao

Podopieczni Hansiego Flicka mogą powiększyć przewagę w tabeli nad Realem Madryt do czterech punktów

Jaki jest skład Barcelony na mecz z Athletikiem Bilbao?

Athletic Bilbao – FC Barcelona: Flick zdecydował w sprawie Lewandowskiego

Poznaliśmy składy na hitowy mecz La Liga pomiędzy Athletic Bilbao a FC Barceloną. Największą uwagę polskich kibiców przyciąga sytuacja Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się w kadrze meczowej, ale spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych.

Decyzję w tej sprawie podjął trener Barcelony Hansi Flick. Polak dopiero wraca do gry po kontuzji twarzy i złamaniu oczodołu. Jeśli pojawi się na boisku w trakcie spotkania, wystąpi w specjalnej masce ochronnej.

W pierwszym składzie Barcelony nie zabrakło kilku młodych zawodników oraz ofensywnych gwiazd drużyny. W ataku zagrają Lamine Yamal, Ferran Torres oraz Marcus Rashford. Między słupkami ponownie stanie Inaki Garcia, natomiast na ławce rezerwowych znalazł się Wojciech Szczęsny.

Robert Lewandowski już trenował w masce i wyglądał jak Zorro! Wróci do gry już w sobotę?

Składy na mecz Athletic Bilbao – FC Barcelona

Barcelona walczy o kolejne punkty w lidze i powiększenie przewagi na czele tabeli. Spotkania z Athletikiem Bilbao zawsze należą jednak do wymagających, szczególnie na stadionie w Kraju Basków.

Skład Athleticu Bilbao: Simon – Gorosabel, Vivian, Laporte, Boiro – Jauregizar, Rego – Berenguer, Sanchez, Gomez – Williams

Skład Barcelony: Garcia – Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Casado, Bernal, Olmo – Lamine Yamal, Torres, Rashford