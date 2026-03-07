FC Barcelona gra na wyjeździe z Athletikiem Bilbao w 27. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowych.

Czy Barcelona zgarnie komplet punktów i wróci na fotel lidera? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

Athletic Bilbao - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski zaczyna na ławce!

Robert Lewandowski mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona w 27. kolejce hiszpańskiej LaLiga zaczyna na ławce rezerwowych, ale bardzo możliwe, że pojawi się na boisku w drugiej połowie. Polak w meczu sprzed tygodnia z Villarreal (4:1) złamał lewy oczodół, ale od kilku dni trenował w specjalnej masce ochronnej. Poleciał z zespołem do Bilbao i może zagrać w drugiej połowie. Poniżej składy:

Athletic Bilbao: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama, Rego, Jauregizar, Selton, Iñaki Williams, Berenguer, Unai Gómez.

FC Barcelona: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo, Marc Bernal, Marc Casadó, Dani Olmo, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres.

Athletic Bilbao - FC Barcelona w LaLiga. Barca znów odskoczy w tabeli?

Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zapowiada się ciekawie. W sobotę Real Madryt dość szczęśliwie pokonał 2:1 Celtę Vigo, strzelając gola w doliczonym czasie gry. Dzięki temu "Królewscy" doskoczyli do Barcelony na jeden punkt i teraz czekają na potknięcie wielkiego rywala. Athletic zajmuje 9. miejsce w tabeli. - Piłkarze Barcelony mają bardzo jasny styl gry. Podejmują dużo ryzyka i trzeba wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Bardzo trudno zatrzymać ich piłkarzy z linii ataku. Jeśli nie bronisz dobrze, jesteś skazany na porażkę, a nawet jeśli bronisz dobrze, możesz mieć trudności. Musimy znaleźć swój rytm i poczuć się komfortowo na boisku, wiedząc, jak trudne to będzie - powiedział Ernesto Valverde, trener Athletiku.

Robert Lewandowski już trenował w masce i wyglądał jak Zorro! Wróci do gry już w sobotę?

FC Barcelona wygrała pięć poprzednich meczów z Athleticiem Bilbao. Ostatni mecz na stadionie tego rywala skończył się jej zwycięstwem 3:0, a Robert Lewandowski strzelił wtedy dwa gole. - Athletic to fantastyczny zespół, dla mnie to jedna z najlepszych drużyn i nie patrzę na poprzednie mecze, bo sytuacja jest zupełnie inna i nie będzie łatwo - powiedział Hansi Flick, trener Barcy. - Gramy na wyjeździe i wiemy, że u siebie są zupełnie innym zespołem. Tego właśnie się spodziewamy. Mój zespół czuje się dobrze, atmosfera jest fantastyczna, podobnie jak nastawienie. Jestem też zadowolony z poziomu, jaki pokazujemy na treningach - dodał.

Athletic Bilbao - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 7 marca 2026. Początek meczu Athletic Bilbao - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Athletic Bilbao - FC Barcelona na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Elevensports.pl i Canal+ ONLINE.

