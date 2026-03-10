Newcastle - Barcelona: Jest decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego! Hansi Flick miał już przesądzić

2026-03-10 16:26

Robert Lewandowski ma wybiec w podstawowym składzie Barcelony na mecz z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Według hiszpańskich mediów trener Hansi Flick podjął już decyzję w tej sprawie. Dla kapitana reprezentacji Polski może to być wyjątkowy wieczór – „Sroki” mogą zostać kolejną ofiarą jego bramkowej serii w Champions League.

Robert Lewandowski

i

  • Robert Lewandowski ma wybiec na boisko w pierwszym składzie na mecz Newcastle – Barcelona
  • Polski napastnik ma pojawić się w wyjściowej jedenastce po decyzji Hansiego Flicka
  • Newcastle United może być 41. klubem, któremu Lewandowski strzelił gola w Lidze Mistrzów

Newcastle United – FC Barcelona: Jest decyzja ws. występu Lewandowskiego!

Robert Lewandowski najprawdopodobniej rozpocznie mecz Newcastle United – FC Barcelona w wyjściowym składzie. Taką informację przekazują hiszpańskie media, które podkreślają, że trener Hansi Flick miał już podjąć decyzję dotyczącą obsady ataku na spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Dla kapitana reprezentacji Polski może to być szczególne spotkanie. Jeśli Lewandowski trafi do siatki, Newcastle United stanie się 41. klubem, któremu strzelił gola w rozgrywkach Champions League. Rewanżowe starcie zaplanowano na 18 marca w Barcelonie.

37-letni napastnik jest jednym z najskuteczniejszych piłkarzy w historii tych rozgrywek. Do tej pory zdobył w Lidze Mistrzów aż 107 bramek. Na ten dorobek składa się 17 trafień w barwach Borussii Dortmund, 69 goli dla Bayernu Monachium oraz 21 dla Barcelony.

Robert Lewandowski opuści Barcelonę? Zaskakująca reakcja! Został zapytany wprost

Robert Lewandowski trenowal w masce
Lewandowski strzelił bramkę 40 klubom w Lidze Mistrzów!

Lewandowski zadebiutował na liście strzelców Champions League 19 października 2011 roku w meczu z Olympiakosem Pireus. W obecnym sezonie również zdążył już zaznaczyć swoją obecność w tych rozgrywkach. Trafiał do siatki w spotkaniach ze Slavią Praga oraz FC Kopenhaga.

Najwięcej bramek w Lidze Mistrzów polski snajper zdobył przeciwko Benfice Lizbona – aż dziewięć. Siedem razy pokonywał bramkarzy Crvenej Zvezdy Belgrad, a po sześć trafień uzyskał w starciach z Realem Madryt oraz FC Salzburg.

Na liście klubów, którym strzelał gole, znajdują się także zespoły, w których sam później występował. Cztery razy pokonał bramkarzy Barcelony jeszcze jako zawodnik Bayernu Monachium, a w poprzedniej edycji rozgrywek zdobył bramkę przeciwko swojemu byłemu klubowi z Monachium.

