Robert Lewandowski opuści Barcelonę? Zaskakująca reakcja! Został zapytany wprost

Lewandowski odejdzie z Barcelony? Szczere słowa

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie swojej przyszłości w FC Barcelonie. W rozmowie z „The Athletic” kapitan reprezentacji Polski przyznał, że na razie nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej kolejnych lat kariery.

Sytuacja 36-letniego napastnika w katalońskim klubie od kilku miesięcy jest szeroko komentowana przez media. Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje do 2026 roku, jednak coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące jego ewentualnego odejścia lub zmiany roli w drużynie.

Robert Lewandowski już trenował w masce i wyglądał jak Zorro! Wróci do gry już w sobotę?

Sam piłkarz nie ukrywa, że wciąż analizuje swoją przyszłość. – Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w 50 procentach pewien, w którą stronę chcę iść – powiedział Lewandowski w rozmowie z „The Athletic”. Polski napastnik podkreślił jednocześnie, że nie odczuwa presji związanej z podejmowaniem decyzji. – Na razie nie czuję żadnego stresu. Muszę to poczuć – wtedy będzie mi łatwiej rozmawiać o przyszłości – dodał kapitan reprezentacji Polski.

Kiedy Robert Lewandowski trafił do Barcelony?

Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 roku z Bayernu Monachium i szybko stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Już w pierwszym sezonie zdobył koronę króla strzelców La Liga i pomógł drużynie sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii.

Mimo upływu lat Polak wciąż pozostaje kluczowym zawodnikiem „Blaugrany”. Regularnie zdobywa bramki i jest jednym z liderów szatni. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak długo jeszcze będzie występował w europejskiej czołówce.

Na razie jednak sam zainteresowany nie chce składać żadnych deklaracji. Jego słowa sugerują, że decyzja dotycząca przyszłości może zapaść dopiero w kolejnych miesiącach.