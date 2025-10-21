FC Barcelona - Olympiakos NA ŻYWO. Szczęsny znów pokonany! Zamieszanie na start 2. połowy [Wynik LIVE]

FC Barcelona - Olympiakos 2:1 (2:0)

Bramki: Fermin (7', 39') - El Kaabi (53' - k.)

Kartki: czerwona: Hezze (57' - za dwie żółte); żółte: Balde - Hezze, D. Garcia, Podence

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Dro Fernandez (59', de Jong), Casado, Pedri - Yamal, Rashford, Fermin Lopez

Olympiakos: Tzolakis - Costinha, Retsos, Pirola, Ortega (53', Onyemaechi) - Hezze, D. Garcia - G. Martins (46', Mouzakitis), Chiquinho (31', Diogo Nascimento), Podence - El Kaabi

Na żywo FC Barcelona - Olympiakos Pireus 67' Do piłki podchodzi Lamine Yamal... 67' RZUT KARNY DLA BARCELONY! 66' VAR sprawdza potencjalny rzut karny! 65' Rashford pada w polu karnym, ale gwizdek milczy! Wcześniej kapitalnie poklepała pod polem karnym Barca! 65' A tak padł pierwszy gol Olympiakosu w tej edycji LM. Perfekcyjny rzut karny! Wojciech Szczęsny kapituluje, ale trzeba przyznać, że takiego karnego ciężko obronić 👀



Bramka kontaktowa dla gości! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2OwN pic.twitter.com/CpLFqEgRB1 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 21, 2025 63' Retsos padł na murawę w polu karnym Barcelony, ale po krótkiej przerwie już wraca do gry. 62' Ważna interwencja Szczęsnego po wrzutce Olympiakosu! 60' Po szalonym pierwszym kwadransie sytuacja na boisku trochę się uspokoiła. 59' Zmiana w Barcelonie - de Jong za Dro Fernandeza. 57' Druga żółta kartka i czerwona dla Hezze! Casado padł na murawę po starciu z pomocnikiem Olympiakosu, choć powtórki mocno podważają tę decyzję... Tym razem VAR nie może pomóc. 55' Nietypowy "hat-trick" Pedriego - żółta kartka dla Podence, wszyscy ukarani piłkarze gości byli upominani po faulach właśnie na Pedrim. 54' Zmiana przed karnym to: Onyemaechi za Ortegę. 53' GOOOOOOL! El Kaabi wykorzystał "jedenastkę", Szczęsny już na pewno bez czystego konta! 53' A przed karnym jeszcze jedna zmiana w Olympiakosie, zaraz do tego wrócimy... 52' NIE MA GOLA, ALE JEST RZUT KARNY DLA OLYMPIAKOSU! Podence był na spalonym, ale wcześniej Cubarsi zagrał ręką! 51' Poczekajmy - sędzia biegnie do VAR! 50' Już parę sekund wcześniej El Kaabi był blisko główki, a w ponowionej akcji Podence popisał się genialnym dośrodkowaniem "zewniakiem" wprost na głowę kolegi! 50' GOOOOOOOOOL! Szczęsny znów nie zachowa czystego konta, kapitalna główka El Kaabiego! 48' I po dośrodkowaniu Yamala blisko hat-tricka był Fermin! Tzolakis końcówkami palców odbił piłkę na rzut rożny po główce Hiszpana! 47' Mocne wejście w drugą połowę Yamala, ale na razie bez konkretu. 46' W przerwie goście dokonali jednej zmiany - Mouzakitis za Martinsa. 46' Olympiakos rozpoczął 2. połowę! W przerwie przypominamy, jak Fermin strzelił na 2:0: GOL! Dublet Fermina Lopeza w pierwszej połowie! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/vLSkvfH0OB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 21, 2025 45+2' I koniec pierwszej połowy! Olympiakos dobrze wszedł w mecz, ale Barca wyprowadziła dwa ciosy i ma teraz więcej spokoju. 45+2' Ostatnia minuta 1. połowy! 45' Pogramy jeszcze 2 minuty! 44' Rashford szukał piętą Balde w polu karnym, ale niecelnie, po czym Olympiakos szybko przeszedł do ataku i Cubarsi musiał ścigać się z El Kaabim. Skutecznie! 42' Kolejny faul Olympiakosu w krótkim czasie, tym razem poszkodowanym Yamal. 39' A Dani Garcia obejrzał jeszcze po wszystkim żółtą kartkę za wspomniany faul. 39' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! FERMIN RAZY DWA! Barca wykorzystała przywilej korzyści po oczywistym faulu na Pedrim, Dro Fernandez świetnie się zachował, a Fermin jest dziś najlepszym piłkarzem na boisku! 35' Tym razem żółta kartka dla Hezze za ostry atak na Pedriego. 33' Blisko szczęścia po rzucie rożnym! Piłka nieznacznie minęła słupek bramki gości. 33' Groźnie po dograniu Fermina w pole karne, ale obrońca Olympiakosu w ostatniej chwili uprzedził Rashforda i jeszcze w naprawdę trudnej sytuacji zdołał wybić tę piłkę nad własną bramkę! 31' Zgadza się - Chiquinho za boiskiem, a zmienił go Diogo Nascimento. 29' Ale pech piłkarza Olympiakosu! Chiquinho zgłosił kontuzję i już za chwilę opuści najprawdopodobniej boisko. 28' Pirola doszedł do główki po rzucie wolnym, ale uderzył nad bramką Szczęsnego. 27' Gorąco pod bramką Barcelony! Mocno napierał kilka razy w jednej akcji Olympiakos, ale obrona Barcelony zdołała to przetrwać. 23' Żółta kartka dla Balde za atak na twarz Podence. 20' Szczęśliwie Barcelona! Dani Garcia uderzył z pierwszej piłki zza pola karnego, a rykoszet od Casado kompletnie zmylił Szczęsnego. Piłka przeleciała jednak nad bramką! 18' W składzie Olympiakosu jest m.in. Santiago Hezze - pomocnik z polskimi korzeniami. Na dzisiejszym meczu miał pojawić się selekcjoner Jan Urban, a Lewandowski przecież nie gra... 16' Ufff! Na wielkim ryzyku zagrał z piłką Szczęsny, ale na szczęście nie dał sobie odebrać piłki atakującemu rywalowi. 16' A tak Fermin Lopez dał Barcelonie prowadzenie: To się nazywa mocny początek! Fermin Lopez daje prowadzenie FC Barcelonie! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2OwN pic.twitter.com/hYwZU69k85 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 21, 2025 14' Olympiakos odważnie podchodzi pressingiem, a Barcelona dość niechlujnie rozgrywa piłkę od własnej bramki w pierwszych minutach. 11' Rashford mocno uderzył z rzutu wolnego, ale tylko w boczną siatkę! 9' Dużo ochoty do gry ma Yamal na początku meczu! Znów wdał się w drybling z kilkoma rywalami - i to skutecznie! Ale jego dogranie wzdłuż bramki przeciął bramkarz Olympiakosu. 7' I GOOOOOOOOOOOL! KAPITALNA AKCJA FERMINA LOPEZA! Najpierw wypuścił Yamala, który za dużo dryblował w polu karnym, ale szczęśliwie oddał jeszcze piłkę koledze, który z kilku metrów wbił ją do siatki pomimo 3 obrońców na linii strzału! 5' NAD BRAMKĄ RASHFORD! Pierwsza świetna akcja Barcelony. Dro piętą wypuścił Balde, ten minął rywala w polu karnym i dograł idealnie na nogę kolegi, ale Rashford kolanem przeniósł piłkę nad poprzeczką! 1' I już w 1. minucie Szczęsny musiał się wykazać! Fatalna strata Balde przed polem karnym i Polak musiał bronić groźny strzał z dystansu. 1' Zaczynamy! Przy piłce Barcelona. Pedri kapitanem od 1. minuty - nie ma dziś ter Stegena, Raphinhi, Araujo i de Jonga. Ważna wiadomość - w kadrze Barcelony znalazł się już Ferran Torres, który był ostatnio kontuzjowany. Dziś jest na ławce. Tradycyjnie w Barcelonie głośne gwizdy w trakcie hymnu Ligi Mistrzów. I już piłkarze wychodzą z tunelu! 18:35 Do meczu 10 minut! Już za chwilę piłkarze wyjdą na murawę. W składzie Barcelony oczywiście Wojciech Szczęsny, ale jest jedna niespodzianka - 17-letni Dro Fernandez: 𝑳𝑰𝑵𝑬 𝑼𝑷 🚨#BarçaOlympiacos | @ChampionsLeague pic.twitter.com/n9lj0uV2IJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Olympiakos w 3. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Początek spotkania już o godzinie 18:45!

FC Barcelona wraca do rozgrywek Ligi Mistrzów po wyszarpanym ligowym zwycięstwie w doliczonym czasie gry z Gironą (2:1). "Duma Katalonii" rozpoczęła zmagania w LM od cennego zwycięstwa na wyjeździe z Newcastle (2:1), ale już w drugiej kolejce poniosła bolesną porażkę przed własną publicznością z PSG (1:2). Teraz na Stadion Olimpijski w Barcelonie zawita grecki Olympiakos Pireus, który po dwóch dotychczasowych kolejkach ma na koncie tylko jeden punkt.

Barcelona – Olympiakos: Ogromny problem Hansiego Flicka. Katastrofa!

Barcelona - Olympiakos na żywo. Relacja live z meczu Ligi Mistrzów

Na otwarcie Olympiakos zremisował u siebie z cypryjskim Pafos 0:0. Później wrócił z Londynu z porażką 2:0 w meczu z Arsenalem. Wydaje się więc, że to dobra okazja, aby Wojciech Szczęsny zaliczył wreszcie czyste konto po tym, jak wskoczył do bramki Barcelony wobec kontuzji Joana Garcii. Niestety, o kolejne gole w LM nie postara się Robert Lewandowski, który jest kontuzjowany i w najbliższym czasie zabraknie go w meczach Barcy. Warto pamiętać, że dla gospodarzy mecz z Olympiakosem to ostatni test przed zbliżającym się El Clasico w lidze. Początek dość nietypowo już o godzinie 18:45!