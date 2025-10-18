FC Barcelona - Girona SKRÓT: Zwycięski gol w 93. minucie, przewrotka Witsela! Szczęsny znów bez czystego konta

FC Barcelona - Girona 2:1 (1:1)

Bramki: Pedri (13'), Araujo (90+3') - Witsel (20')

Kartki: Araujo - Stuani, Moreno

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde (76', Gerard Martin) - de Jong, Casado (81', Araujo), Pedri (63', Christensen) - Yamal (63', Roony), Toni Fernandez (46', Fermin Lopez), Rashford

Girona: Gazzaniga - Rincon, Vitor Reis, Blind, A. Moreno - Gil (63', Solis), A. Martinez (79', Lass), Witsel, J. Roca (68', Asprilla) - Portu (63', Tsygankov), Vanat (68', Stuani)

FC Barcelona - Girona Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Girona w 9. kolejce La Liga. Początek spotkania o godzinie 16:15! W trapionej kontuzjami Barcelonie szansę w ataku otrzyma dziś 17-letni Toni Fernandez! 🚨 𝑳𝑰𝑵𝑬 𝑼𝑷 🚨#BarçaGirona pic.twitter.com/BF2KLwsDws — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2025 16:10 Już za 5 minut początek meczu na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie! Piłkarze za chwilę pojawią się na murawie. Ruszyli! 1' Girona rozpoczęła mecz! 3' I już rzut wolny dla Barcy pod polem karnym gości. 3' Rashford uderzył bezpośrednio na bramkę z ostrego kąta, ale bramkarz Girony pewnie odbił piłkę. 5' Pierwszy świetny zryw Yamala, ale trochę zbyt nonszalancko uderzył z pola karnego! 9' Barca w swoim stylu długo utrzymuje się przy piłce, Girona skupiona na defensywie. 12' Bardzo aktywny Yamal w pierwszych minutach, ale jego strzał z narożnika pola karnego został zablokowany. 13' GOOOOOOOOOOL! Ale zrobił to Pedri! 16' Pierwsza ofensywna akcja Girony, ale obrona Barcelony wybroniła się po groźnym dośrodkowaniu. 19' Goście wywalczyli rzut rożny, ale Rashford dobrze zachował się we własnym polu karnym. 20' GOOOOOOOOL! ALEŻ TRAFIENIE WITSELA! 20' Wydawało się, że Barca znów wybroniła się po rzucie rożnym, ale piłka szybko wróciła w pole karne, a Witsel złożył się do fenomenalnej przewrotki! Szczęsny był bez szans. 22' Rashford zepsuł przyjęcie w polu karnym Girony. 23' Szczęsny ratuje Barcelonę! Po błędzie Kounde Vanat wyszedł sam na sam z polskim bramkarzem, ale przegrał ten pojedynek! 24' SŁUPEK GIRONY! Ponownie goście wyszli sam na sam ze Szczęsnym, tym razem po stracie Pedriego. Portu biegł przez pół boiska sam z piłką, ale nie zmieścił piłki w bramce! 26' Powtórki pokazały, że piłka trafiła w słupek po palcach Szczęsnego! 26' Ale akcja Barcelony! Toni kapitalnie wystawił piłkę de Jongowi, ale jego strzał z "jedenastki" był za słaby na Gazzanigę! 29' To trzeba zobaczyć! Tak Witsel pokonał Szczęsnego: Axel Laurent Angel Lambert Witsel! 😍 🥵#lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/u5BpSo7N2r — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 18, 2025 30' POPRZECZKA RASHFORDA Z WOLNEGO! Ale było blisko kolejnego pięknego gola w tym meczu! 33' Długo zwlekali sędziowie ze spalonym i znów zrobiło się gorąco w polu karnym Barcy! 37' Za długo składał się do strzału Yamal w polu karnym, a była to świetna okazja! 38' Yamal zamknął akcję strzałem po rzucie rożnym, ale uderzył niecelnie. 39' ALE PUDŁO GILA! Znów piłkarz Girony był sam na sam ze Szczęsnym, ale tym razem fatalnie uderzył nad bramką! A nie było tu spalonego. 41' I znów blisko gola Girona! Po świetnej akcji Witsel uderzył z pola karnego z pierwszej piłki, ale minimalnie obok bramki! 45' 2 minuty doliczone do pierwszej połowy. 45+2' Girona z rzutem wolnym pod polem karnym, a w Barcelonie zaczęło mocno padać. 45+3' Koniec pierwszej połowy! Barca może cieszyć się, że nie przegrywa. Zaczęło się znakomicie dla gospodarzy, ale później to Girona miała kilka znakomitych okazji. 𝗟𝗔𝗦𝗘𝗥𝗢𝗪𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗖𝗬𝗭𝗝𝗔 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗜𝗘𝗚𝗢! 🎯😍



Zimna krew do samego końca! 🧊 Hiszpan wykończył to w bilardowym stylu! 🎱 Barcelona zasłużenie prowadzi z Gironą! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/fiYJWUmYI4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 18, 2025 Istna ulewa w Barcelonie, a Hansi Flick reaguje na pierwszą połową i przeprowadzi zmiany. Fermin Lopez wchodzi za Toniego Fernandeza. 46' Barcelona rozpoczęła drugą połowę! 48' I Fermin już się pokazał - mocny strzał z dystansu, ale pewnie obronił to Gazzaniga. 49' Boczna siatka po kombinacyjnej akcji Girony zakończonej strzałem Gila z kilku metrów! 49' W Barcelonie wróciło słońce, ale wciąż pada siarczysty deszcz. 52' Ależ aktywny jest Fermin! Nie zraził się zablokowanym strzałem i drugi raz uderzył na bramkę Girony, trafiając w słupek od zewnętrznej strony! 54' Yamal uderzył z dystansu i niepewnie piąstkował Gazzaniga, ale bez konsekwencji! 56' I znów Fermin z dystansu! Gazzaniga z problemami, ale wypluł piłkę do boku, ponownie bez konsekwencji. 58' Szczęsny udanie wypiąstkował piłkę po rzucie rożnym i Barca wyprowadzała kontrę, z której Rashford wywalczył rzut wolny z dogodnej pozycji. 59' Rashford tym razem uderzył z wolnego nad bramką. 60' Fatalnie wykończył to de Jong! A Barca szybciutko przedostała się w pole karne Girony. 61' GOOOOola nie ma! Cubarsi wpakował piłkę do siatki Girony po rzucie rożnym, ale sędzia odgwizdał wcześniejszy faul po niepewnym wyjściu Gazzanigi! 62' Eric Garcia faktycznie wskoczył na plecy rywala i sędzia słusznie nie uznał tej bramki. 62' Niecelny strzał Yamala z dystansu. Czas na zmiany. 63' W Gironie - Solis za Bryana Gila i Tsygankov za Portu. 63' W Barcelonie - Christensen za Pedriego i Roony Bardghji za Yamala. 65' Kolejna dobra akcja Fermina, ale żaden z kolegów nie zamknął jego dogrania wzdłuż pola karnego! 65' ALE KIKS RASHFORDA! Roony fenomenalnie wyłożył mu piłkę zewnętrzną częścią stopy, ale Anglik z kilku metrów nie oddał strzału, tylko skierował piłkę w stronę autu! 66' Rashford blisko gola! Po przechwycie Barcy pod polem karnym rywali szybko znalazł się w dogodnej sytuacji, ale Gazzaniga odbił jego płaski strzał na rzut rożny. 66' I jeszcze Rashford uderzył zza pola karnego, ale nie zaskoczył bramkarza Girony. 67' Tym razem to Barca straciła piłkę pod polem karnym i Szczęsny musiał bronić groźny strzał! 68' Szybki atak Barcelony rozegrany jak po sznurku, tyle że Fermin już z pola karnego uderzył obok bramki! 68' Jeszcze dwie zmiany w Gironie - Asprilla za Rocę i Stuani za Vanata. 71' Rashford walczył o piłkę w polu karnym i padł na murawę, trzymając się za twarz! Czy VAR się tym zajmie? 72' Gra już wznowiona, nawet nie była szczególnie analizowana... 73' Piłka spadła Solisowi na nogę po rzucie rożnym, ale piłkarz Girony fatalnie się za nią zabrał. 75' Pierwsza żółta kartka w tym meczu dla Stuaniego. Zbyt ostro zaatakował piłkarza Barcy w środku pola. 76' Gerard Martin wszedł za Balde. 78' Problemy Arnau Martineza, kapitana Girony. Piłkarze na ławce już ruszyli na rozgrzewkę. 79' Martinez już zszedł, a za niego wszedł Lass Kourouma. 80' Dobra wrzutka Kounde, ale zabrakło centymetrów, aby Barca oddała po niej strzał. 81' Ostatnia zmiana Barcelony - Araujo za Casado. 83' Coraz mniej czasu ma Barcelona na poprawę wyniku... 84' Żółta kartka dla Moreno za taktyczny faul na Kounde. 86' Skiksował Tsygankov w dogodnej sytuacji! Girona wreszcie wyprowadziła kontrę, ale Ukrainiec fatalnie złożył się do strzału z pierwszej piłki. 88' Świetnie przeczytał zamysł rywali Szczęsny i w tempo wyszedł do piłki w polu karnym. 90' Rashford przekładał i przekładał rywali w polu karnym, ale jego strzał i tak został ostatecznie zablokowany. 90+1' 4 doliczone minuty i czerwona kartka dla Hansiego Flicka za zbyt ostrą reakcję w kierunku sędziego! 90+2' Roony ładnie napędził akcję Barcelony, ale piłka w zamieszaniu nie trafiła do żadnego z jego kolegów. 90+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! RONALD ARAUJO! BARCELONA ZROBIŁA TO W DOLICZONYM CZASIE GRY! 90+3' Barcelona rozegrała akcję prawą stroną i de Jong dograł idealnie na piąty metr do Araujo, a ten mimo asysty obrońcy perfekcyjnie umieścił piłkę w boczną siatkę! W szale radości od razu zrzucił koszulkę i świętował z kibicami! 90+4' Oczywiście żółta kartka dla Araujo, ale to zupełnie go nie rusza! 90+5' KONIEC! Barcelona wygrywa po golu w 93. minucie! Tak Ronald Araujo wprawił Barcelonę w euforię: 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗 𝗔𝗥𝗔𝗨𝗝𝗢 𝗕𝗢𝗛𝗔𝗧𝗘𝗥𝗘𝗠 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗬! 💥 ⚽



Co za wykończenie Urugwajczyka! 😍 Szaleństwo! Barcelona rzutem na taśmę zgarnia trzy punkty! 🔥#lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/hn9dLLUiKN — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 18, 2025 To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

Po przerwie reprezentacyjnej FC Barcelona wraca do gry. Niestety bez Roberta Lewandowskiego, który po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego i wypadł na kilka tygodni. To kolejny cios dla Hansiego Flicka - niedostępni z powodu urazów są też m.in.: Raphinha, Ferran Torres i Dani Olmo. Od jakiegoś czasu kontuzjowany jest także Joan Garcia, a beneficjentem jest Wojciech Szczęsny, który na dobre wrócił do bramki "Dumy Katalonii". Polski bramkarz wciąż czeka na pierwsze czyste konto w tym sezonie. Czy osiągnie to w dzisiejszym meczu z Gironą?

Barcelona - Girona: Relacja na żywo. Wynik live meczu La Liga 18.10.2025

Dla Barcelony to także ostatni ligowy sprawdzian przed nadchodzącym El Clasico. Już za tydzień Barca zagra na Santiago Bernabeu z Realem Madryt. Wygrana z Gironą przynajmniej do niedzielnego meczu "Królewskich" z Getafe da jej 1. miejsce w tabeli La Liga. Jednak plasujący się dopiero na 17. pozycji goście po fatalnym początku sezonu są teraz niepokonani od 3 meczów (1:1 z Athletikiem Bilbao, 0:0 z Espanyolem i 2:1 z Valencią). Z pewnością zrobią wszystko, by podtrzymać tę serię przeciwko Barcelonie, która w ostatnim meczu poniosła bolesną klęskę 1:4 z Sevillą. Czy wróci na dobre tory przed starciem w Lidze Mistrzów i późniejszym El Clasico? Początek meczu Barcelona - Girona o godzinie 16:15.