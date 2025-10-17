Gigantyczna pomyłka Barcelony przy Lewandowskim. Fala komentarzy od wściekłych kibiców

Barcelona zanotowała kompromitującą wpadkę. Zapomnieli o bardzo ważnym klubie dla Lewandowskiego

FC Barcelona ma spory problem przed nadchodzącymi meczami w LaLidze i Lidze Mistrzów. Klub zmaga się z falą urazów, niedawno pauzowali Raphinha i Lamine Yamal, a z przerwy reprezentacyjnej z urazami wrócili Ferran Torres i Robert Lewandowski. Szczególnie uraz Roberta Lewandowskiego jest poważny, bo wyklucza Polaka nie tylko z meczu z Realem Madryt czy dwóch spotkań w Lidze Mistrzów, ale zagraża nawet występowi napastnika w kolejnym meczu reprezentacji przeciwko Holandii, który odbędzie się już 14 listopada.

Choć w klubie nastroje na pewno nie należą do najlepszych, to życie toczy się dalej, a w związku z tym pojawiają się kolejne nowości w mediach społecznościowych. Teraz FC Barcelona postanowiła zorganizować zabawę dla piłkarzy, w której udział wzięli Wojciech Szczęsny i Ferran Torres. Mieli oni zgadywać, o jakim piłkarzy Barcelony jest mowa, mając przed sobą wymienione tylko kluby, w jakich grał poprzednio. Już na pierwszy ogień poszedł Robert Lewandowski, a „Duma Katalonii” zanotowała... gigantyczną wpadkę.

W przypadku Roberta Lewandowskiego wymieniono Deltę Warszawa, Legię Warszawa, Znicz Pruszków, Borussię Dortmund i Bayern Monachium. Szczęsny był wyrozumiały dla Torresa i dał mu czas, aby ten się zastanowił, a gdy Hiszpan wciąż nie potrafił zgadnąć, to bramkarz postanowił mu podpowiedzieć: - Ja grałem w jednym z tych klubów. To jest Legia, Legia Warszawa. Kto mógł grać w klubie z Warszawy? - powiedział Szczęsny, który de facto w seniorskiej Legii nie grał, ale występował w jej zespołach juniorskich. Po takiej podpowiedzi Torres w końcu zgadł że chodzi o Lewandowskiego. Fani od razu zobaczyli i wytknęli Barcelonie błąd w tym zadaniu.

Oczywistym jest, że wśród wymienionych klubów brakuje Lecha Poznań! Błąd ten jest o tyle wyraźny, że w seniorskiej drużynie Legii Warszawa Lewandowski nigdy nie zagrał (był zawodnikiem tego klubu przez rok, ale grał tylko w rezerwach), a w Lechu Poznań zadebiutował w Ekstraklasie i wypłynął na szerokie wody, bo przecież stamtąd wykupiła go Borussia Dortmund. „Czemu nie było Lecha Poznań przy Robercie, co do cholery?”, „Robert Lewandowski grał w Lechu Poznań”, „A co z Lechem Poznań przy klubach Lewandowskiego?”, „Nie podpisali z nim kontraktu, bo uznali go za beztalencie. Lech Poznań podpisał go i dzięki temu wszystko potoczyło się dobrze. Więc Lech Poznań, nie Legia Warszawa”, „Lech Poznań zamiast Legii Warszawa, on grał tam tylko w rezerwach. To w Lechu zobaczyli w nim potencjał” - pisali fani oburzeni wpadką Barcelony.

