FC Barcelona – Atletico Madryt NA ŻYWO. Lewandowski marnuje rzut karny! Fatalne uderzenie [WYNIKI, SKŁADY]

FC Barcelona – Atletico Madryt: Relacja na żywo
FC Barcelona - Atletico Madryt 1:1 (1:1)
Bramki: 26' Raphinha - 18' Baena
Kartki: Gerard Martin - Baena
FC Barcelona: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Pedri, Garcia, Olmo - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha
Atletico Madryt: Oblak - Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko - Cardoso (14' Koke), Barrios - Simeone, Baena, Gonzalez - Alvarez
45+6'
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Dwie bramki, fatalny rzut karny Roberta Lewandowskiego i dużo emocji. A drugie 45 minut zapowiada się na dużo bardziej emocjonujące.
45+4'
Dośrodkowanie w pole karne z rzutu wolnego, ale wybija piłkę Barcelona.
45+2'
Gerard Martin z żółtą kartką. Simeone wycięty równo z murawą.
45'
Cztery minuty doliczone.
44'
Atletico powoli rozprowadza piłkę od bramki.
43'
Baena z żółtą kartką po faulu na Cubarsim.
38'
FENOMENALNA PARADA JANA OBLAKA!
37'
NIE MA GOLA! Robert Lewandowski fatalnie uderzył...
36'
Robert Lewandowski spróbuje pokonać Jana Oblaka.
36'
Rzut karny potwierdzony!
35'
Faulowany w jedenastce Dani Olmo!
35'
RZUT KARNY DLA BARCELONY!
33'
Lewandowski w kontrze, próbuje minąć rywala i strzela. Zablokowany!
32'
Garcia znakomicie wybiegł z bramki i zabrał piłkę spod nóg Baeli. Mogło być 2:1 dla Atletico!
30'
Błyskawiczna kontra Barcelony, ale jest tylko rzut rożny.
28'
Molina strzela wysoko ponad bramką. Spalony!
26'
GOOOOOOOOOOL!
BARCELONA ODPOWIADA! 1:1! 1:1!!!! Świetne podanie do Raphinhy, ten mija Oblaka i kieruje piłkę do siatki.
24'
Raphinha tańczy z piłką. Podanie przecięte przez obronę... A już czekał Robert!
23'
Kounde płasko wzdłuż bramki, ale nikogo tam nie było, by dostawić nogę do piłki i skierować ją do siatki.
22'
Balde zwleka z decyzją o podaniu. Traci piłkę! A mógł podać Lewandowskiemu...
21'
Alvarez fauluje w środku pola.
20' 0:1
NIE MA SPALONEGO! GOL DLA ATLETICO MADRYT!
18'
PIŁKA W SIATCE PO STRZALE BAENY! Będzie VAR! Był spalony?
15'
Lamine Yamal podkręcił piłkę, ale jej nie dokręcił...
14'
Słabe dośrodkowanie Atletico z rzutu rożnego. Akcja zaczyna się od bramki Barcelony.
13'
Olmo zagrywa w pole karne płasko. Raphinha zablokowany!
11'
Atletico oddaje piłkę Barcelonie za darmo. Baena tylko rozkłada bezradnie ręce.
9'
Strzał Raphihny z linii pola karnego. Zdecydowanie za wysoko.
7'
Problemy zdrowotne jednego z piłkarzy Atletico. Ale kontynuujemy grę!
4'
Długa wrzutka z autu. Szybka kontra Barcelony, ale znów Oblak pierwszy przy długiej piłce.
2'
Długa prostopadła piłka do Raphinhy, ale Jan Oblak był pierwszy przy piłce.
1'
Od razu rusza do ataku Atletico. Kounde blokuje dośrodkowanie.
1'
ZACZYNAMY SPOTKANIE!
Raphinha i Jan Oblak już po przywitaniu. Za moment pierwszy gwizdek!
Ostatni na murawie pojawił się oczywiście Robert Lewandowski!
Ruszyli na boisko!
Zawodnicy są już w tunelu przed wyjściem na boisko.
Trwa ceremonia rozpoczęcia meczu.
FC Barcelona: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Pedri, Garcia, Olmo - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha
Atletico Madryt: Oblak - Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko - Cardoso, Barrios - Simeone, Baena, Gonzalez - Alvarez
