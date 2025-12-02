FC Barcelona i Atletico Madryt zmierzą się w hicie 19. kolejki LaLiga.

Robert Lewandowski wystąpi od pierwszej minuty, mając szansę na kolejne gole.

Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia gigantów? Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Barcelona - Atletico NA ŻYWO.

Barcelona - Atletico: SKŁADY. Lewandowski od pierwszej minuty

Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty w meczu FC Barcelona - Atletico Madryt. Na ławce rezerwowych spotkanie na Camp Nou rozpocznie Wojciech Szczęsny, który znów jest zmiennikiem Joana Garcii. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Alejandro Balde, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.

Atlético Madryt: Jan Oblak, Nahuel Molina, José Maria Gimenez, Clement Lenglet, David Hancko, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Alex Baena, Nico González, Julian Álvarez.

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt zapowiada się bardzo ciekawie, a na kolejne gole w LaLiga zapoluje oczywiście Robert Lewandowski. Polski napastnik Barcy po wyleczeniu kontuzji bardzo szybko odzyskał skuteczność i wysoką formę, co pokazywał zarówno w barwach Dumy Katalonii jaki i w reprezentacji Polski. W miniony weekend musiał zadowolić się asystą po zagraniu piętą. Powinien mieć dwie asysty, ale po jego cudownym podaniu Lamine Yamal fatalnie spudłował. Barcelona wygrała 3:1. Lewandowski z Alaves grał do 60. minuty, kiedy zmienił go Ferran Torres. Trener Hansi Flick zapewne oszczędzał go na hitowe starcie z Atletico Madryt.

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt to starcie lidera hiszpańskiej LaLiga z czwartą drużyną w tabeli. Barca po zwycięstwie nad Alaves i wpadce Realu Madryt z Gironą (1:1) wyprzedziła "Królewskich" i prowadzi. Atltetico traci do Katalończyków zaledwie trzy punkty. Kto wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko?

FC Barcelona - Atletico Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w 19. kolejce hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany we wtorek 2 grudnia 2025. Początek meczu Barcelona - Atletico o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Barcelona - Atletico na antenie Eleven Sports 1 oraz online w aplikacji tej telewizji.

