FC Barcelona - Alaves: NA ŻYWO. Dwa gole w 8 minut! Gra Lewandowski [Wynik live]

FC Barcelona - Alaves 1:1
Bramki: Yamal (8') - Ibanez (1')
Kartki:
Barcelona: J. Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Casado, Bernal, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha
Alaves: Sivera - Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada - Blanco - Calebe, Suarez, Ibanez, Rebbach - Boye
FC Barcelona - Alaves
15'
Denis Suarez dograł między nogami obrońcy do wbiegającego kolegi, ale wracający piłkarz Barcelony zdołał jeszcze przeciąć to podanie.
13'
Barca bardzo szybko odpowiedziała na trafienie Alaves, ale po strzelonej bramce nie rzuciła się do szaleńczego ataku.
8'
Świetna akcja Balde i Raphinhi z lewej strony, Olmo nie trafił w piłkę w polu karnym, a ta trafiła pod nogi Yamala, który dopełnił formalności!
8'
GOOOOOL! I już 1:1 po trafieniu Yamala!
8'
Kibice wściekają się na przedłużającego grę już w 8. minucie bramkarza Alaves.
7'
Pierwsza okazja Barcelony! Świetne zachowanie Lewandowskiego, wystawił piłkę Olmo, a ten dograł do Raphinhi. Strzał Brazylijczyka został jednak zablokowany.
4'
Kibice Barcy nie spodziewali się takiego początku i wyrażają niezadowolenie gwizdami.
2'
I znów gorąco pod bramką Barcelony! Nikt nie zamknął jednak z prawej strony groźnego dogrania wzdłuż bramki!
1'
Goście po rozpoczęciu wywalczyli rzut rożny. Po nim w polu karnym Barcy wybuchło zamieszanie, a Ibanez z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki!
1'
CO ZA POCZĄTEK! ALAVES JUŻ W PIERWSZEJ MINUCIE PROWADZI 1:0!
1'
Alaves rozpoczęło mecz!
Rozbrzmiał hymn Barcy, a piłkarze już na murawie!
Na Camp Nou piękna oprawa z flagami na wszystkich dostępnych trybunach, a piłkarze gromadzą się już w tunelu.
Warto podkreślić, że dokładnie dzisiaj - co do dnia - FC Barcelona obchodzi 126. urodziny!
Kibice Barcy wreszcie się doczekali - trio Yamal - Lewandowski - Raphinha znów razem od pierwszej minuty!
🚨 BARÇA XI 🚨
Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Deportivo Alaves. Początek już o 16:15!
FC Barcelona zagra z Deportivo Alaves kilka dni po klęsce w Londynie z Chelsea (0:3). We wtorkowym hicie Ligi Mistrzów UEFA została kompletnie stłamszona i poniosła zasłużoną porażkę. Cztery dni później piłkarze Hansiego Flicka postarają się zmazać tę plamę w meczu ligowym. Już na częściowo otwartym Camp Nou zmierzą się z 14. siłą La Liga - tydzień po tym, gdy po powrocie na ten legendarny stadion rozbili u siebie Athletic Bilbao 4:0, a pierwszego gola strzelił Robert Lewandowski. Czy Polak znowu błyśnie przeciwko Alaves?
Barcelona - Alaves na żywo. Relacja live z meczu La Liga 29.11.2025
Warto przypomnieć, że w pierwszym meczu tych drużyn w poprzednim sezonie Lewandowski popisał się hat-trickiem. Kibice Barcelony mają nadzieję na powtórkę na Camp Nou, a pomóc w tym ma powrót trio Yamal - Lewandowski - Raphinha! Czy wielka barcelońska trójka znów da popis? Odpowiedź na to pytanie już od godziny 16:15.