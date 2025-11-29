FC Barcelona - Alaves: NA ŻYWO. Dwa gole w 8 minut! Gra Lewandowski [Wynik live]

FC Barcelona po bolesnej porażce w Lidze Mistrzów z Chelsea (0:3) wraca na krajowe podwórko. Dzisiaj (29 listopada) Barcelona podejmie Deportivo Alaves na Camp Nou. Robert Lewandowski znalazł się w pierwszym składzie i powalczy o kolejne gole w La Liga. Zapraszamy na relację "Super Expressu" z meczu Barcelona - Alaves na żywo od 16:15!

i Autor: Lalo R. Villar/ Associated Press Robert Lewandowski