FC Barcelona podejmuje Villarreal w hicie 26. kolejki hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz w na ławce rezerwowych.

Czy Barcelona wygra i obroni fotel lidera LaLiga? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

FC Barcelona - Villarreal: SKŁADY. Lewandowski na ławce rezerwowych

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Villarreal w 26. kolejce hiszpańskiej LaLiga zaczyna na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce Katalończyków znów znalazł się Ferran Torres. Polak dostanie pewnie szansę w drugiej połowie. Kontuzjowany jest Framkie de Jong. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Cubarsí, Eric, Balde - Bernal, Dani Olmo - Lamine Yamal, Fermín, Raphinha - Ferran.

Villarreal: Júnior - Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona - Pepe, Comesaña, Gueye, Moleiro - Ayoze, Mikautadze.

FC Barcelona - Villarreal. Barca zatopi Żółtą Łódź Podwodną?

Mecz FC Barcelona - Villarreal to prawdziwy hit hiszpańskiej LaLiga i zapowiada się bardzo ciekawie. Barcelona prowadzi w tabeli, ale ma tylko punkt więcej niż Real Madryt. Nieobliczalny i groźny Villarreal zajmuje trzecie miejsce w tabeli. "Żółta Łódź Podwodna" walczy o podium i zazwyczaj była bardzo nieprzyjemnym rywalem dla Barcelony, która musi poradzić sobie bez kontuzjowanego Frenkiego de Jonga. W poprzednich dwóch sezonach podopieczni Marcelino potrafili dwukrotnie wygrać z Barceloną na zastępującym podczas przebudowy Camp Nou Stadionie Olimpijskim Montjuïc, strzelając przy tym aż osiem goli.

Robert Lewandowski kupił nową nieruchomość na Majorce. Wydał na nią fortunę! ZDJĘCIA

W grudniu Barcelona pokonała na wyjeździe Villarreal 2:0. Hansi Flick podkreślał jednak, że jego zespół czeka bardzo ciężki mecz. - Jeśli przypomnimy sobie ostatni mecz w Villarrealu, myślę, że było to szczęśliwe zwycięstwo - powiedział Hansi Flick. - Mieliśmy sporo problemów, a oni grają fantastycznie w fazach przejściowych. Stworzyli wiele okazji, więc na koniec musimy na to bardzo uważać - utrzymywać się przy piłce i unikać niepotrzebnych błędów. Oczywiście musimy też grać swoją grę. To właśnie chcemy zrobić - dodał Niemiec.

FC Barcelona - Villarreal Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Villarreal w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 28 lutego 2026. Początek meczu FC Barcelona - Villarreal o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Villarreal na antenie Canal+ Sport oraz online Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz: FC Barcelona czy Villarreal? FC Barcelona Villarreal Będzie remis