Kłopoty Roberta Lewandowskiego! Poważny uraz, jest już komunikat. W tym meczu nie zagra

Okazuje się, że podczas spotkania z Villarrealem kapitan reprezentacji Polski doznał bolesnej kontuzji. Uraz okazał się na tyle poważny, że klub z Barcelony wydał oficjalny komunikat w tej sprawie.

„Robert Lewandowski doznał urazu głowy wczorajszego meczu z Villarrealem. Dzisiejsze badania wykazały złamanie kości po wewnętrznej stronie lewego oczodołu. Zawodnik nie wystąpi we wtorkowym spotkaniu z Atlético Madryt” – poinformowała FC Barcelona.

W sobotę Barcelona wygrała z Villarreal na własnym stadionie aż 4:1. Lewandowski pojawił się na murawie w 67. minucie, a w doliczonym czasie gry zdobył gola ustalającego wynik spotkania. Dopiero po ostatnim gwizdku okazało się, że Polak doznał urazu. Klub potwierdził w powyższym komunikacie, że badania wykazały złamanie lewego oczodołu.

Kontuzja napastnika budzi również obawy wśród polskich kibiców. Pod koniec marca reprezentacja Polski rozegra kluczowy barażowy mecz z Albanią o awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w grze Lewandowskiego. Pierwsze doniesienia są jednak dobre, "Lewy" ma zdążyć na barażową rywalizację o mundial.

Spotkanie Polska – Albania zaplanowano na 26 marca, a selekcjoner Jan Urban w najbliższym czasie ogłosi powołania na to starcie. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają z Albanią, w finale baraży – który odbędzie się 31 marca – zmierzą się ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja.

