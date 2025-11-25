Chelsea – Barcelona relacja NA ŻYWO. Lewandowski znów ustrzeli „The Blues”? [WYNIK, SKŁADY]

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-11-25 20:39

FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego we wtorek, 25 listopada, zmierzy się na wyjeździe z Chelsea w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów. Będzie to mecz niezwykle ważny dla obu drużyn – są sąsiadkami w tabeli, zajmują 11. i 12. miejsce z tą samą liczbą 7 punktów. Robert Lewandowski w swojej karierze do tej pory mierzył się z Chelsea dwa razy i oba mecze były w jego wykonaniu wyśmienite. Śledźcie naszą relację na żywo z tego spotkania!

Robert Lewandowski

i

Autor: Associated Press

Chelsea – FC Barcelona -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Chelsea: Sanchez - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Estevao, Enzo Fernandez, Garnacho - Neto. 

Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Eric Garcia, Fermin - Yamal, Lewandowski, Torres.

Na żywo

Chelsea - FC Barcelona

20:47

Z kolei gospodarze postawili na taką jedenastkę. 

20:46

A tak wygląda pełny skład gości na ten mecz. 

20:42

Z kolei Robert Lewandowski w swojej karierze mierzył się z Chelsea dwa razy - w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20. Wówczas w barwach Bayernu Monachium w dwóch meczach Lewandowski... strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty! Bayern wygrał 3:0 oraz 4:1. 

20:37

Przypominamy, że to pierwszy mecz między Barceloną a Chelsea w Lidze Mistrzów od... ponad 7 lat! Wówczas, w rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów, Barcelona ograła Chelsea 3:0 po golach Messiego i Ousmane Dembele. Jedynym piłkarzem, który pamięta tamto spotkanie i będzie dzisiaj w kadrze meczowej, jest Andreas Christensen - obrońca Barcy, wówczas reprezentujący Chelsea. 

20:32

Dobry wieczór! Do pierwszego gwizdka meczu Chelsea - Barcelona coraz bliżej. Najważniejsza informacja dla polskich fanów jest taka, że już oficjalnie potwierdzony jest występ Lewandowskiego w pierwszym składzie!

Witamy w relacji na żywo z meczu Chelsea - FC Barcelona w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26! Start meczu o 21:00, bądźcie z nami!

QUIZ. Złota Piłka. Co wiesz o tej prestiżowej nagrodzie? Ograbiono z niej Lewandowskiego!
Pytanie 1 z 12
Na rozgrzewkę bez szaleństw, żebyście kontuzji od razu nie złapali! Kto wygrał ostatnią edycję tego plebiscytu?

Chelsea – FC Barcelona relacja i wynik na żywo dzisiaj 25.11.2025

Spotkania Barcelony z Chelsea w Lidze Mistrzów mają długą i bogatą historię. Od kilku ładnych lat drużyny te jednak nie rywalizowały ze sobą i niewiele ich obecne składy mają wspólnego z tymi, które wyszły przeciwko sobie na poprzednie spotkanie między nimi. Po raz ostatni zespoły te (pomijając mecz towarzyski w 2019 roku) mierzyły się w 2018 roku w 1/8 finale Ligi Mistrzów (1:1 i 3:0 w dwumeczu dla Barcelony). Ponad 7 lat w piłce nożnej to cała epoka – dość powiedzieć, że wówczas dla Barcelony gole strzelali Messi i Ousmane Dembele, a asystę przy jednej z bramek zanotował Luis Suarez. W Barcelonie ostały się dwie osoby, które pamiętają to spotkanie – Marc-Andre ter Stegen, który jednak ma kontuzję oraz Andreas Christensen, który... występował wówczas w Chelsea.

Robert Lewandowski miał do czynienia z Chelsea tylko nieco mniej lat temu. W 2020 roku jako zawodnik Bayernu Monachium rywalizował on z londyńskim klubem... również w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Bayern rozbił Chelsea 3:0, a Lewandowski zanotował bramkę i dwie asysty! W rewanżu było równie dobrze – Bayern wygrał 4:1, a Lewandowski przy wszystkich czterech bramkach! Zanotował dwie bramki oraz dwie asysty. Fani Barcelony z pewnością liczą na podobną skuteczność Polaka także w dzisiejszym meczu!

FC BARCELONA
LIGA MISTRZÓW