Chelsea – Barcelona relacja NA ŻYWO. Lewandowski znów ustrzeli „The Blues”? [WYNIK, SKŁADY]

Chelsea – FC Barcelona -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Chelsea: Sanchez - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Estevao, Enzo Fernandez, Garnacho - Neto.

Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Eric Garcia, Fermin - Yamal, Lewandowski, Torres.

Na żywo Chelsea - FC Barcelona 20:47 Z kolei gospodarze postawili na taką jedenastkę. Here it is: your Chelsea 🆚 Barcelona team news! 🔵#CFC | #UCL pic.twitter.com/sM8Z56BYhw — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2025 20:46 A tak wygląda pełny skład gości na ten mecz. 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#ChelseaBarça pic.twitter.com/EjRgI197s2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2025 20:42 Z kolei Robert Lewandowski w swojej karierze mierzył się z Chelsea dwa razy - w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20. Wówczas w barwach Bayernu Monachium w dwóch meczach Lewandowski... strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty! Bayern wygrał 3:0 oraz 4:1. 20:37 Przypominamy, że to pierwszy mecz między Barceloną a Chelsea w Lidze Mistrzów od... ponad 7 lat! Wówczas, w rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów, Barcelona ograła Chelsea 3:0 po golach Messiego i Ousmane Dembele. Jedynym piłkarzem, który pamięta tamto spotkanie i będzie dzisiaj w kadrze meczowej, jest Andreas Christensen - obrońca Barcy, wówczas reprezentujący Chelsea. 20:32 Dobry wieczór! Do pierwszego gwizdka meczu Chelsea - Barcelona coraz bliżej. Najważniejsza informacja dla polskich fanów jest taka, że już oficjalnie potwierdzony jest występ Lewandowskiego w pierwszym składzie! Witamy w relacji na żywo z meczu Chelsea - FC Barcelona w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26! Start meczu o 21:00, bądźcie z nami!

Chelsea – FC Barcelona relacja i wynik na żywo dzisiaj 25.11.2025

Spotkania Barcelony z Chelsea w Lidze Mistrzów mają długą i bogatą historię. Od kilku ładnych lat drużyny te jednak nie rywalizowały ze sobą i niewiele ich obecne składy mają wspólnego z tymi, które wyszły przeciwko sobie na poprzednie spotkanie między nimi. Po raz ostatni zespoły te (pomijając mecz towarzyski w 2019 roku) mierzyły się w 2018 roku w 1/8 finale Ligi Mistrzów (1:1 i 3:0 w dwumeczu dla Barcelony). Ponad 7 lat w piłce nożnej to cała epoka – dość powiedzieć, że wówczas dla Barcelony gole strzelali Messi i Ousmane Dembele, a asystę przy jednej z bramek zanotował Luis Suarez. W Barcelonie ostały się dwie osoby, które pamiętają to spotkanie – Marc-Andre ter Stegen, który jednak ma kontuzję oraz Andreas Christensen, który... występował wówczas w Chelsea.

Robert Lewandowski miał do czynienia z Chelsea tylko nieco mniej lat temu. W 2020 roku jako zawodnik Bayernu Monachium rywalizował on z londyńskim klubem... również w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Bayern rozbił Chelsea 3:0, a Lewandowski zanotował bramkę i dwie asysty! W rewanżu było równie dobrze – Bayern wygrał 4:1, a Lewandowski przy wszystkich czterech bramkach! Zanotował dwie bramki oraz dwie asysty. Fani Barcelony z pewnością liczą na podobną skuteczność Polaka także w dzisiejszym meczu!