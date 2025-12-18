Legia Warszawa - Lincoln Red Imps. Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji 18.12.2025?

Mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps będzie pożegnaniem ćwierćfinalisty ostatniej edycji z Ligą Konferencji UEFA. Zdobywcy Pucharu Polski 2025 po udanych eliminacjach byli losowani z pierwszego koszyka, ale jesienią osiągają najgorsze wyniki w historii klubu. To już 11 meczów bez zwycięstwa Legii, a starcie z mistrzem Gibraltaru kończy ten fatalny okres i zamyka 2025 rok. Czy Inaki Astiz odniesie choć jedno zwycięstwo jako trener stołecznej drużyny zanim obejmie ją Marek Papszun?

Wciąż trudno uwierzyć, że zespół z Łazienkowskiej stracił szanse na awans do fazy pucharowej LK już przed ostatnią kolejką fazy ligowej. Matematyka jest jednak nieubłagana, a jedno zwycięstwo z Szachtarem Donieck (2:1) to za mało wobec porażek z Samsunsporem (0:1), Celje (1:2), Spartą Praga (0:1) i ostatnio z Noah FC (1:2). O skali klęski Legii najlepiej świadczy fakt, że w grze o awans wciąż jest jej najbliższy rywal - mistrz Gibraltaru, Lincoln Red Imps. Z 7 punktami po pięciu kolejkach zajmuje 24. miejsce, ostatnie z prawem gry w dodatkowej rundzie play-off o 1/8 finału.

W obecnej sytuacji Legię trudno stawiać w roli faworyta w jakimkolwiek meczu, a wszystkim optymistom warto przypomnieć październikową klęskę Lecha Poznań na Gibraltarze (1:2). Później drużyna Lincoln Red Imps zdobyła jeszcze punkty, remisując z Rijeką (1:1) i wygrywając ostatnio z Sigmą Ołomuniec (2:1). To najlepszy dowód na to, że mistrzów Gibraltaru nie można skreślać, zwłaszcza gdy grają o historyczny sukces.

Mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek 18 grudnia 2025 o godzinie 21:00. Transmisja w TV wyłącznie na płatnym kanale Polsat Sport Extra 3, a online w usłudze Polsat Box Go! Starcie Legii z mistrzem Gibraltaru będzie też częścią łączonej transmisji na antenie Polsat Sport 1 ze wszystkich czterech meczów polskich drużyn w ostatniej kolejce LK. Studio już od 18:00, a początek wszystkich spotkań o 21:00.