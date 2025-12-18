Omonia – Raków Częstochowa. Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji 18.12.2025?

Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Transmisja na żywo: stream online i TV.

Zespół z Częstochowy, który jest bardzo blisko bezpośredniego awansu do 1/8 finału, zagra na wyjeździe z Omonią Nikozja na Cyprze.

Osiem najlepszych drużyn we wspólnej tabeli Ligi Konferencji bezpośrednio awansuje do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9–24 powalczą w barażach o pozostałe miejsca w tej fazie rozgrywek, natomiast ekipy sklasyfikowane na pozycjach 25–36 zakończą udział w turnieju.

Na kolejkę przed zakończeniem fazy ligowej Raków plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 11 punktów i ma już zagwarantowany występ w fazie pucharowej – co najmniej w barażach. Zwycięstwo nad Omonią da wicemistrzom Polski pewny awans do czołowej ósemki. Szanse na bezpośredni awans pozostają także w przypadku remisu lub nawet porażki, jednak wtedy konieczne będzie korzystne ułożenie wyników innych spotkań.

Omonia Nikozja - Raków Częstochowa: Transmisja na żywo i online. Gdzie oglądać mecz 18.12.2025?

– Jestem szczęśliwy, że ten ostatni mecz zagramy w europejskich pucharach, bo po to wróciłem do Rakowa, by go z powrotem wprowadzić do tych rozgrywek. Przełamaliśmy kolejną barierę, bo wiosną zespół jeszcze w pucharach nigdy nie grał. Mam poczucie spełnionej misji w Częstochowie. Przed nami bardzo ważne spotkanie, decydujące o tym, czy drużyna zagra w 1/8 finału, czy w 1/16. Chcę pomóc zespołowi, żebyśmy wspólnie zakończyli tę przygodę dużym sukcesem. Zachowanie korzystnego bilansu jest też dla polskiej piłki, żeby nasze kluby nie musiały przechodzić eliminacji – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Marek Papszun.

Mecz Omonia Nikozja - Raków Częstochowa w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek 18 grudnia 2025 o godzinie 21:00. Transmisja w TV wyłącznie na kanale Polsat Sport Extra 2, a online w usłudze Polsat Box Go! Starcie Rakowa z cypryjskim zespołem będzie też częścią łączonej transmisji na antenie Polsat Sport 1 ze wszystkich czterech meczów polskich drużyn w ostatniej kolejce LK. Studio już od 18:00, a początek wszystkich spotkań o 21:00.