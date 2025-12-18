Raków Częstochowa zmierzy się z Omonią Nikozja w Lidze Konferencji.

Dla trenera Marka Papszuna, który odchodzi do Legii Warszawa, to spotkanie będzie zwieńczeniem misji w Rakowie.

Raków ma zapewniony awans, ale chce wygrać, by zająć pierwsze miejsce i zapisać się w historii.

To będzie wyjątkowy mecz dla Rakowa Częstochowa. Zespół pod wodzą Marka Papszuna zagra na Cyprze z Omonią Nikozja w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. "Medaliki" mają już na koncie 11 punktów i zapewniony historyczny awans do fazy pucharowej, ale wciąż mają o co walczyć. Dla trenera Papszuna, który ma objąć Legię Warszawa, to spotkanie jest zwieńczeniem misji.

Adrian Siemieniec nie chce być ofiarą. Mówi o wyroku i tożsamości Jagiellonii

Papszun o spełnionej misji. "Przełamaliśmy kolejną barierę"

Szkoleniowiec Rakowa nie ukrywał satysfakcji z osiągniętego już celu, jakim był powrót do europejskich pucharów i zapewnienie sobie gry na wiosnę. To historyczny sukces dla klubu, który nigdy wcześniej nie dotarł tak daleko w rozgrywkach na arenie międzynarodowej.

– Jestem szczęśliwy, że ten ostatni mecz zagramy w europejskich pucharach. Po to wróciłem do Rakowa, by go z powrotem wprowadzić do tych rozgrywek. Przełamaliśmy kolejną barierę, bo wiosną zespół jeszcze w pucharach nigdy nie grał. Mam poczucie spełnionej misji w Częstochowie – powiedział Marek Papszun, cytowany przez PAP.

Werner Liczka ostrzega Lecha Poznań. "Nie polecam analizy tych meczów" [ROZMOWA SE]

Omonia Nikozja nie przegrywa u siebie

Szkoleniowiec wicemistrzów Polski z dużym szacunkiem wypowiadał się o cypryjskiej drużynie, podkreślając jej atuty.

– Omonia to bardzo dobry zespół, który szczególnie u siebie nie przegrywa. To ultrawymagający rywal. Widać jakość zawodników, zwłaszcza ofensywnych, ale też bardzo dobrze się bronią – analizował Papszun, cytowany przez PAP.

Legia Warszawa gra o honor i "reset głowy". Inaki Astiz chce przerwać niemoc

Raków Częstochowa chce być pierwszy w tabeli Ligi Konferencji

Cel jest jednak jasny. Raków leci na Cypr po pełną pulę, aby przypieczętować udaną jesień w Europie zajęciem pierwszego miejsca w tabeli.

– Musimy zrobić wszystko, by wygrać. Żebyśmy wszyscy zapamiętali ten mecz bardzo pozytywnie i żebyśmy zajęli pierwsze miejsce w tej fazie rozgrywek – zakończył trener Papszun, cytowany przez PAP.

Bartosz Kapustka o ostatniej szansie Legii na zachowanie twarzy. Padły słowa o olbrzymiej złości

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół