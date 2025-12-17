Legia Warszawa przeżywa jeden z najgorszych sezonów w historii, zajmując 17. miejsce w Ekstraklasie i mając serię 11 meczów bez zwycięstwa.

Przed zimową przerwą "Wojskowi" zmierzą się z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji.

Czy Legia zakończy fatalny rok zwycięstwem i jak wpłynie to na jej szanse na powrót do formy pod wodzą nowego szkoleniowca?

To była runda, o której wszyscy związani z Legią Warszawą chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Warszawski zespół zajmuje 17. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, co oznacza, że zimową przerwę spędzą w strefie spadkowej. Równie słabo wyglądała ich postawa w europejskich pucharach. W fazie ligowej Ligi Konferencji wygrali tylko raz i ponieśli aż cztery porażki. Co gorsza, stołeczny klub ma wstydliwą serię 11 meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. To najgorszy wynik w historii warszawskiego klubu.

Legia przełamie się z mistrzem Gibraltaru?

Przed "Wojskowymi" ostatnia szansa na przełamanie i choć minimalną poprawę nastrojów przed przerwą zimową. W ostatniej kolejce fazy grupowej zmierzą się na własnym stadionie z Lincoln Red Imps. Mistrz Gibraltaru w pięciu meczach zdobył 7 punktów, pokonując m.in. Lecha Poznań i Sigmę Ołomuniec (po 2:1) oraz remisując z Rijeką. Lincoln wciąż ma matematyczne szanse na awans do 1/16 finału – zajmuje 24. miejsce w ogólnej tabeli, ostatnie premiowane grą w fazie pucharowej. Legia jest na 30. pozycji i gra już tylko o honor i punkty do rankingu.

Inaki Astiz: Musimy zakończyć ten rok zwycięstwem

Spotkanie będzie miało szczególny wymiar dla Inakiego Astiza. Hiszpan po raz ostatni poprowadzi zespół w roli tymczasowego trenera. Stery w klubie ma przejąć Marek Papszun. Astiz nie ukrywa, jak ważne dla całej drużyny jest zwycięstwo na zakończenie rundy.

- Musimy zakończyć ten rok zwycięstwem - powiedział Inaki Astiz, cytowany przez PAP. - Później nadejdzie ważny czas regeneracji i zresetowania głowy. Musimy rozegrać dobry mecz. Musimy zaprezentować się jak najlepiej i po prostu wygrać - podkreślił.

Hiszpan jest przekonany, że piłkarzom nie zabraknie motywacji, mimo że stawką nie jest już awans.

- W tym klubie nigdy nie grasz o nic - ocenił Astiz, cytowany przez PAP. - Nie będzie brakowało zaangażowania. To jest spotkanie, w którym musimy być skoncentrowani na 100 procent.

Nowy rok, nowa Legia? Nadchodzi Marek Papszun

Wszyscy w Warszawie liczą, że przerwa zimowa odmieni oblicze drużyny. Zespół będzie miał czas nie tylko na regenerację fizyczną, ale przede wszystkim mentalną. Pod wodzą nowego szkoleniowca, którym ma zostać twórca sukcesów Rakowa Częstochowa, Marek Papszun, Legia ma wrócić na właściwe tory.

- Chcemy rozpocząć nowy rok z nową energią, z inną mentalnością - zaznaczył Astiz, cytowany przez PAP. - Na pewno przerwa dobrze nam zrobi. Jestem pewny, że nasza sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej.

Kiedy mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps? Gdzie transmisja?

Mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji zostanie rozegrany 18 grudnia. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra 3.

