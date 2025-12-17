Trener Papszun staje przed wyzwaniem, by pożegnać się z Rakowem, realizując ambitne cele.

Ostatnio Papszun skomentował falę hejtu, która wylała się na niego po ujawnieniu oferty z Legii, broniąc swojego prawa do decydowania o własnej karierze.

Czy Raków zdoła osiągnąć sukces w Lidze Konferencji pod wodzą Papszuna, zanim ten przejdzie do Legii, by ratować jej fatalną passę?

Szkoleniowiec wysoko zawiesił sobie poprzeczkę. Powiedział nawet, że chciałby zostawić Raków na pierwszym miejscu w Ekstraklasie i Lidze Konferencji. Pierwszego zadania nie wykona, bo niespodziewanie jego podopieczni potknęli się z Zagłębiem.

- Padły słowa i pojawiły się transparenty, na które nie zasłużyłem - mówił Papszun po meczu z Zagłębiem. - Bez pełnej wiedzy należało się z takimi ocenami wstrzymać. Nie powiedziałem nic złego: jedynie to, co było powszechnie wiadomo: że mam ofertę z Legii i chcę z niej skorzystać. Potwierdziłem to i wtedy wylała się fala hejtu. To było zdecydowanie za dużo. Żyjemy w XXI wieku i każdy ma prawo decydować o swojej drodze. Przez lata nie dałem powodów, by mnie w ten sposób oceniać – wyznał szkoleniowiec.

Ostatni taniec trener Rakowa Częstochowa na Cyprze

Druga misja jest wciąż w zasięgu wicemistrza Polski, który zajmuje trzecie miejsce w Lidze Konferencji. Omonia w tym zestawieniu plasuje się na 15. pozycji. Papszun na Cyprze po raz ostatni poprowadzi częstochowian. Jego nowym klubem będzie Legia, która w poprzedniej kolejce straciła możliwość zakwalifikowania się do fazy pucharowej Ligi Konferencji.

Legia przerwie wstydliwą serię z mistrzem Gibraltaru?

Dla warszawskiego zespołu mecz z Lincolnem Red Imps będzie szansą na uratowanie twarzy w koszmarnej rundzie. Ekipa z Łazienkowskiej marzy o przerwaniu wstydliwej serii 11. meczów bez zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki. Czy Legia zdoła się podnieść w starciu z mistrzem Gibraltaru? W każdym razie w stolicy czekają już na zbawcę Papszuna.

