Polscy fani wściekli po decyzji Polsatu! Nie mogą tego przeboleć, tych meczów wielu nie zobaczy

Gra polskich drużyn w europejskich pucharach w tym sezonie przez długi czas napawała polskich kibiców dumą. Nawet pierwsza kolejka fazy ligowej była niezwykle udana – trzy zwycięstwa i tylko jedna porażka! Niestety, w kolejnych seriach gier wpadek było coraz więcej – Lech Poznań przegrał z mistrzem Gibraltaru, a następnie wypuścił z rąk remis z Rayo w ostatniej akcji meczu. Polskie zespoły parokrotnie miały problem z wygrywaniem meczów, w których miały przewagę, jak Raków z Sigmą Ołomuniec czy Jagiellonia ze Shkendiją. Ostatecznie jednak większość polskich zespołów swoje zadanie wykonały – Raków zajmuje przed ostatnią kolejką wysokie, 3. miejsce i jest bardzo blisko awansu bezpośrednio do 1/8 finału, a w ostatnim meczu zmierzy się Omonią, więc absolutnie nie jest bez szans na utrzymanie swojej pozycji. Pewna awansu do 1/16 jest z kolei Jagiellonia (która z kolei zmierzy się z AZ Alkmaar), a Lech Poznań poza strefę awansu do 1/16 może wypaść tylko przy bardzo szczególnych okolicznościach – nawet remis z Sigmą Ołomuniec daje im pewny awans.

Najbardziej kosztowne okazały się wpadki Legii Warszawa, która ostatecznie... wygrała na pięć spotkań tylko jedno, przeciwko Szachtarowi Donieck (co ciekawo, to jedyna porażka tej drużyny w fazie ligowej przed ostatnią kolejką). Najbardziej bolesna jest chyba ostatnia z kompromitacji Legii Warszawa – stołeczny zespół przegrał ze słabiutkim Noah z Armenii i to pogrzebało już całkiem jego szanse na awans. W ostatniej kolejce Legia zmierzy się z Lincoln Red Imps, ale mecz ten będzie miał znaczenie już tylko dla rankingu krajowego UEFA.

Jak przez całą fazę ligową, także w jej ostatniej kolejce prawa do transmisji ma Polsat. Niestety, decyzja władz stacji nie spodobała się wielu kibicom, bowiem wszystkie cztery spotkania polskich klubów w ostatniej kolejce fazy ligowej LK (wszystkie o 21:00), będą pokazane na kanałach premium! Sigma Ołomuniec – Lech Poznań pokazany zostanie na Polsat Sport Premium 2, AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok na Polsat Sport Extra 1, Omonia Nikozja – Raków Częstochowa na Polsat Sport Extra 2, a Legia Warszawa – Lincoln Red Imps na Polsat Sport Extra 3. Na szerzej dostępnych Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 zostanie za to pokazana transmisja łączona z czterech tych spotkań. – „Przestańcie prześladować polską piłkę”, „Czyli nie mogę obejrzeć meczu bez premium. Dzięki”, „Czyli jak chce sobie tylko Lecha obejrzeć to muszę mieć kanały premium? Jaja se chyba robicie”, „Odwołajcie ten kretyński pomysł” - pisali zniesmaczeni fani.