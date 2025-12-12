Złe wieści dla Polski od UEFA. Sami sobie jesteśmy winni!

Czwartkowe występy polskich drużyn w Lidze Konferencji Europy przyniosły mieszane wyniki.

Tylko Raków Częstochowa zdobył punkty, podczas gdy Legia i Jagiellonia zanotowały porażki.

Słabe wyniki oddalają polskie kluby od awansu do pierwszej dziesiątki rankingu UEFA.

Ranking UEFA. Pierwsza dziesiątka dla Polski się oddala

Po tym, gdy w poprzednim sezonie w rankingu UEFA sporo punktów dla Polski zdobyły Legia Warszawa i Raków Częstochowa (oba zespołu dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji), wydawało się, że w niedługim czasie mamy szansę na awans do pierwszej dziesiątki najlepszych lig w Europie. A to daje bezpośredni awans mistrza Polski do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, czyli coś, o czym w Polsce marzymy od 2016 roku. Niestety, po ostatnich meczach LKE realizacja marzenia się oddaliła. Złe wieści nadeszły od UEFA. Nasza PKO Ekstraklasa ciągle plasuje się na 12. miejscu. Bezpośrednio przed nami znajdują się Grecy (11. lokata) i Czesi (10. miejsce). W tym tygodniu co prawda odrobiliśmy względem ligi czeskiej 0.150 punktu, ale straciliśmy dodatkowe 0.450 do ligi greckiej. Do tego z Ligi Konferencji Europy na pewno odpadnie już Legia, co oznacza, że w trwającym sezonie "Wojskowi" już nie zapunktują.

Kibice Legii wulgarnie reagują na porażkę z Noah! Cztery wymowne słowa do właściciela

Polskie klubu w Lidze Konferencji w czwartek, 11 grudnia. Wygrana, remis i dwie porażki. Tak wygląda tabela

W czwartkowych meczach Ligi Konferencji trzy punkty zdobył tylko Raków Częstochowa, który u siebie pokonał Zrinjski Mostar 1:0. Także na swoim obiekcie Lech Poznań zremisował z SSV Mainz 1:1. U siebie z kolei przegrała Jagiellonia (z Ravo Vallecano 1:2). Bardziej bolesną porażkę zaliczyła Legia Warszawa, która przegrała w Erywaniu z miejscowym Noah 1:2. Ostatni mecz 'Wojskowych" w LKE z Lincoln Red Imps będzie zatem spotkaniem o honor. W tabeli Ligi Konferencji po pięciu kolejkach prowadzi francuski FC Strasbourg, który zgromadził 13 punktów. Drugi jest Szachar Donieck, który ma o jedno oczko mniej, a trzeci - Raków Częstochowa (11 punków). Jagiellonia jest osiemnasta (8 punków), Lech - dwudziesty (7 punków), a Legia - trzydziesta (3 punkty). Tabelą zamyka Rapid Wiedeń, który nie zdobył żadnego punktu.

Galeria: Legia Warszawa - Noah FC w Lidze Konferencji UEFA