Skandal w meczu Noah FC - Legia Warszawa? Podopieczni Inakiego Astiza okradzeni?! Afera

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-11 20:02

Legia Warszawa kontynuuje walkę w europejskich pucharach. W czwartek, 11 grudnia stołeczny zespół pojawił się w stolicy Armenii Erywaniu, gdzie mierzył się z Noah FC. Niestety, nie zabrakło poważnych kontrowersji. Wszystko przez decyzję sędziego, który anulował gola stołecznego zespołu. Zdaniem internautów, ekspertów i kibiców niesłusznie!

Legia Warszawa

i

Autor: Radoslaw Jozwiak/ Cyfrasport Legia Warszawa
  • Czy podczas meczu Noah FC - Legia Warszaw doszło do wielkiego skandalu?
  • Zdaniem kibiców i ekspertów ekipa Inakiego Astiza została okradziona z gola
  • Arbiter anulował bramkę Kapuadiego po rzekomym faulu Rajovicia na bramkarzu

Noah FC - Legia Warszawa: Ekipa Astiza okradziona z bramki?

Wielkie kontrowersje towarzyszyły meczowi Legii Warszawa w Lidze Konferencji UEFA. Podopieczni Inakiego Astiza są w poważnym kryzysie i, niestety, mają kłopoty także w europejskich pucharach. Wyjazd do Armenii nie zapowiadał się na najłatwiejszy, ale Legia Warszawa była od początku zdecydowanym faworytem do zwycięstwa.

Spotkanie zaczęło się znakomicie dla warszawskiej Legii. Po fatalnym błędzie gospodarzy, Mileta Rajović dopadł do piłki, minął bramkarza i płasko skierował piłkę do siatki. Wtedy też zaczęły się problemy stołecznego zespołu. Podopieczni Inakiego Astiza wrócili do defensywy, a do głosu dochodzili Armeńczycy.

FC Noah - Legia Warszawa: Zapis relacji na żywo!

Legia Warszawa mogła podwyższyć prowadzenie w samej końcówce pierwszej połowy. Bramkarz niepewnie chwycił piłkę, którą próbował wybić Mileta Rajović. Futbolówka znalazła się w grze i Steve Kapuadi skierował ją do siatki. Choć napastnik Legii nie dotknął bramkarza, to sędzia... anulował gola...

Legia Warszawa - Noah FC w Lidze Konferencji UEFA
8 zdjęć
QUIZ. Największe kompromitacje polskich drużyn w europejskich pucharach. Pamiętasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 10
Który z tych luksemburskich klubów okazał się lepszy od Legii Warszawa?
Super Sport SE Google News
LEGIA WARSZAWA
LIGA KONFERENCJI EUROPY