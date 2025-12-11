Sytuacja Legii Warszawa w europejskich pucharach jest trudna, a zespół zajmuje 28. lokatę z zaledwie trzema punktami.

Trener Inaki Astiz szuka rozwiązań, aby odwrócić złą passę przed kluczowym meczem z mistrzem Armenii, FC Noah.

Mecz z FC Noah, które ma pięć punktów, będzie dla Legii starciem o wszystko. Czy zdołają wygrać i przedłużyć swoje szanse na awans?

Legia Warszawa ma tylko trzy punkty, co plasuje ją na dalekiej, 28. lokacie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nadzieja na awans wciąż istnieje, ale margines błędu jest już zerowy.

- Nie jesteśmy w dobrym momencie. Nikt nie zakładał, że ta runda potoczy się w taki sposób. Szukam rozwiązań: nowych pomysłów, zmian personalnych, detali w analizie, które pomogłyby odwrócić trend - przyznał otwarcie trener Inaki Astiz, cytowany przez PAP.

Kim jest rywal Legii, FC Noah?

Przeciwnikiem "Wojskowych" będzie mistrz Armenii, FC Noah. Zespół ten radzi sobie w obecnej edycji Ligi Konferencji nieco lepiej od Legii, mając na koncie pięć punktów, co daje mu 23. pozycję w tabeli.

- Noah to zespół, który zdobył mistrzostwo Armenii i awansował do Ligi Konferencji. Myślę, że spodziewano się po nim lepszego startu, ale na pewno ma ogromny potencjał. Potrafi prezentować twardy futbol. Są tam też zawodnicy, którzy indywidualnie potrafią zrobić różnicę – analizował Inaki Astiz, cytowany przez PAP.

FC Noah - Legia Warszawa: Kiedy i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV]

Mecz FC Noah - Legia Warszawa w Lidze Konferencji zostanie rozegrany 11 grudnia 2025 roku o godz. 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport 1.

