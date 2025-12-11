Dla Rakowa Częstochowa spotkanie ze Zrinjskim Mostar będzie miało ogromne znaczenie w kontekście walki o wyjście do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Wicemistrzowie Polski po czterech kolejkach mają na koncie osiem punktów i zajmują 9. miejsce w zbiorczej tabeli. Mistrz Bośni, z dorobkiem sześciu "oczek", plasuje się na 19. pozycji. Trener Marek Papszun przestrzega przed lekceważeniem bośniackiej drużyny.

Raków gra o awans w Lidze Konferencji. Rywale ostrzegają: "Chcemy zrobić niespodziankę"

Marek Papszun tonuje nastroje. "To często trudniejszy przeciwnik"

Szkoleniowiec Rakowa analizował mocne strony rywala. Jego zdaniem Zrinjski to zespół, który w europejskich pucharach prezentuje się znacznie powyżej indywidualnego potencjału swoich zawodników. Podkreślił, że siłą bośniackiej ekipy jest kolektyw i doskonała organizacja gry.

- Zrinjski to drużyna „wyciągająca” w europejskich pucharach więcej, niż ma indywidualnego potencjału. Bardziej jest oparta na organizacji, niż o graczy z wyższej półki. To często trudniejszy przeciwnik do rywalizacji. Mają sześć punktów, już to świadczy o tym, że musimy włożyć dużo wysiłku, by wygrać - zaznaczył Marek Papszun, cytowany przez PAP.

Jonatan Braut Brunes w gazie. Trener Rakowa liczy na swojego snajpera

Kluczem do zwycięstwa ma być nie tylko zespołowa gra, ale także skuteczność pod bramką rywala. Tę w ostatnim czasie gwarantuje Jonatan Braut Brunes. Norweski napastnik jest najlepszym strzelcem drużyny, a trener Papszun nie szczędził mu pochwał, podkreślając, że jego wysoka forma to efekt ciężkiej pracy i zaufania, jakim darzy go cały zespół.

- Brunes skoncentrował się na tym, co umie robić najlepiej, ale też drużyna gra lepiej. Ma duże zaufanie zespołu i moje, gra dużo, więc jest kilka kwestii, które się złożyły na to, że jego dyspozycja jest bardzo wysoka i oby tak dalej. Wierzę, że ten bilans bramkowy poprawi i pomoże nam wygrać te trzy ostatnie spotkania w tym roku - powiedział szkoleniowiec Rakowa, cytowany przez PAP.

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Kiedy i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV]

Spotkanie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Zrinjski Mostar zaplanowano na czwartek, 11 grudnia 2025 roku. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21:00. Transmisja TV: Polsat Sport 2.

