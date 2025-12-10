Jonatan Braut Brunes to kluczowa postać Rakowa Częstochowa, która zachwyca skutecznością.

"Wikingiem", odzyskał formę strzelecką, zdobywając 15 bramek w 26 występach.

Prezes Rakowa Piotr Obidziński podkreśla profesjonalizm Brunesa i duży potencjał finansowy, jaki stanowi dla klubu.

Jakie są dalsze plany Rakowa i czy Brunes pozostanie w Częstochowie? Dowiedz się więcej!

Jonatan Braut Brunes to w ostatnich tygodniach najjaśniejsza postać wicemistrza Polski. Norweski napastnik odnalazł fantastyczną formę strzelecką i trafia do siatki rywali jak na zawołanie. Jego licznik zatrzymał się na sześciu kolejnych meczach z golem na koncie. 11 grudnia Raków Częstochowa zagra u siebie spotkanie w Lidze Konferencji, a jego rywalem będzie Zrinjski Mostar, mistrz Bośni i Hercegowiny, którego przydomek to "Szlachta" (Plemići).

Brunes nie ma sobie równych w Rakowie

Latem wokół Norwega było sporo zamieszania transferowego i wydawało się, że jego przygoda z Częstochową może dobiec końca. Ostatecznie Jonatan Braut Brunes został w klubie i dziś jest jego najlepszym strzelcem. W 26 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył już 15 bramek, z czego 9 w Ekstraklasie, 3 w Lidze Konferencji i 3 w Pucharze Polski. Jego postawę doceniają władze klubu.

Prezes Rakowa chwali Norwega. "Ma duży potencjał"

Piotr Obidziński, prezes Rakowa, w programie "Ekstraklasa TV" nie szczędził pochwał pod adresem 25-letniego napastnika. Podkreślił, jak profesjonalnie zawodnik podszedł do całego letniego zamieszania i jak wielką pracę wykonuje cały sztab, by piłkarze mogli skupić się na grze.

– Jonatan bardzo dobrze zareagował na to całe zamieszanie, które było. Prezentuje się bardzo dobrze. To jest efekt pracy sztabu i atmosfery w klubie. To, co sztab z Markiem Papszunem i wszystkimi trenerami robi, jak działa drużyna, w jaki sposób potrafi zaakomodować zawodników, którzy wnoszą wartość i przekonać ich do wspólnych wartości, powoduje, że nawet po jakiś dyskusjach, zawodnicy skupiają się na swoich zadaniach – powiedział prezes Obidziński.

Przyszłość Norwega wciąż jest tematem dyskusji, zwłaszcza w kontekście jego rosnącej wartości. Prezes Rakowa nie ukrywa, że Brunes jest jednym z piłkarzy, którzy mogą przynieść klubowi rekordowy zysk.

– W Rakowie mamy kilku piłkarzy z dużym potencjałem, m.in. Brunesa. Patrząc na oferty, które spływały latem i to, że ten zawodnik odbudował się i gra jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie, pokazuje się w Europie... Mam nadzieję, że będziemy w ósemce, która wychodzi bezpośrednio do 1/8 finału, wobec czego to będzie jeszcze większa promocja dla zawodników. Wtedy oferty będą na poziomie, który będzie naprawdę zadowalający – zaznaczył, dodając jednocześnie kluczową informację: – My nie musimy sprzedawać. Nie mamy tego musu. To jest wielka siła Rakowa i jego zaplecza finansowego, które zapewnia Michał Świerczewski.

Co z przyszłością Marka Papszuna? Jest jasna deklaracja

Kibiców w całej Polsce elektryzuje również temat przyszłości trenera [Marka Papszuna], który jest łączony z przejściem do Legii Warszawa. Prezes Rakowa stanowczo uciął spekulacje dotyczące najbliższych meczów, potwierdzając, że to właśnie obecny szkoleniowiec poprowadzi "Medaliki" do końca roku.

– Tak, potwierdzam. Według mojej najlepszej wiedzy Marek Papszun poprowadzi zespół w trzech ostatnich meczach – zadeklarował Piotr Obidziński.

Raków walczy na dwóch frontach. Lider na wyciągnięcie ręki

Po początkowych problemach w lidze, Raków Częstochowa złapał wiatr w żagle. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli [Ekstraklasy] i ma do rozegrania zaległy mecz z Zagłębiem Lubin. Zwycięstwo w tym spotkaniu sprawi, że mistrzowie Polski zakończą rundę jesienną na fotelu lidera.

– W klubie wszyscy byli pewni, że to pójdzie dalej. Wiedzieliśmy, że zmiany transferowe i pewna przebudowa drużyny wymagają czasu. Od właściciela przez wszystkich była wiara w to, że klub i zawodnicy odpalą. Jasnym celem było to, że mamy bić się o najwyższe cele na wszystkich frontach i robimy to skutecznie. Kończymy bardzo fajnie rundę, więc ta ocena musi być pozytywna – podsumował prezes.

Sytuacja w Lidze Konferencji Europy jest równie ciekawa. Raków zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli fazy ligowej, które gwarantuje bezpośredni awans do 1/8 finału. Aby utrzymać tę pozycję, zwycięstwo ze Zrinjskim Mostar jest niemal obowiązkiem.

– Sport polega na tym, żeby wygrywać. Człowiek wtedy jest zadowolony. Głód wygrywania jest elementem Rakowa. Nie ma co ukrywać: chcemy wygrać – zakończył Piotr Obidziński.

