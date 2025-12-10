Losowanie Pucharu Polski. Wielki hit w Poznaniu! Niższe ligi pewne przedstawiciela w półfinale

Pary 1/4 finału STS Pucharu Polski 2025/26:

Lech Poznań - Górnik Zabrze

Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice

Avia Świdnik - Raków Częstochowa

GKS Katowice - Widzew Łódź

Losowanie 1/4 finału STS Pucharu Polski 2025/26 Witamy w relacji na żywo z losowania par ćwierćfinałowych STS Pucharu Polski! Start losowania o 12:00. Dzień dobry! Losowanie już za 15 minut! Przypominamy, że na tym etapie zostało już tylko 8 drużyn - dwie z 3. Ligi, jedna z 2. Ligi oraz pięć z Ekstraklasy: Avia Świdnik, Zawisza Bydgoszcz, Chojniczanka Chojnice, GKS Katowice, Widzew Łódź, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Z pewnością Ekstraklasowicze liczą na wylosowanie drużyn z niższych lig, ale Wisła Kraków i Korona Kielce przekonały się, że to wcale nie musi być łatwa droga. Zaczynamy losowanie! Za losowanie odpowiadać będą Łukasz Wachowski z PZPN oraz trener i ekspert telewizyjny Robert Podoliński. Jeszcze krótka rozmowa z zawodnikami drużyn, które dostały się do tego etapu. Przedstawiciel Zawiszy życzy sobie mecz z Lechem Poznań, choć wcześniej kibice życzyli sobie przede wszystkim Widzewa. Z kolei Bartłomiej Pawłowski z Widzewa wskazał przede wszystkim na to, że chce zagrać u siebie, a przy tym przestrzega przed zespołami z niższych lig. A za rywala również chciałby Lecha Poznań. Przypominamy zasady. Gospodarzami są drużyny z niższych lig. Jeśli spotkają się drużyny z tego samego poziomu, to gospodarzem będzie ta wylosowana jako pierwsza. Zaczynamy! Lech Poznań wylosowany jako pierwszy! Górnik Zabrze rywalem Lecha! Poznaniacy, wylosowani jako pierwsi, będą gospodarzami. Chojniczanka Chojnice wylosowana jako kolejna. Jej rywalem będzie Zawisza Bydgoszcz! I to Zawisza będzie gospodarzem. Raków Częstochowa kolejnym wylosowanym. Teraz losowanie jego rywala. Avia Świdnik zagra z Rakowem! Mecz odbędzie się w Świdniku. To oznacza, że zostały już tylko GKS Katowice i Widzew Łódź. Losowanie jednak wyłoni gospodarza meczu. GKS Katowice wylosowany jako pierwszy! To znaczy, że będzie gospodarzem starcia z Widzewem Łódź. To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo!

Odśwież relację

Losowanie Pucharu Polski. Pary ćwierćfinałowe STS Pucharu Polski losowanie NA ŻYWO

Puchar Polski jest rozgrywany w niezwykle ciekawy sposób. Nazywany jest pucharem tysiąca drużyn i nie w tym przesady, bowiem w zasadzie każdy może się do niego zgłosić i nie ma znaczenia, czy klub jest zawodowy, czy amatorski. Oczywiście, na wczesnych etapach zespoły te walczą w zmaganiach regionalnych, by dopiero później dołączyć do centralnej fazy rozgrywek, a zespoły z wyższych lig są rozstawione w dużo późniejszych etapach. Co więcej, smaczku dodaje tu losowanie po każdym z etapów – drużyny nie są więc w sztywnych drabinkach, które można by uznawać z góry za lepsze lub gorsze.

Rasistowski skandal w Pucharze Polski! PZPN reaguje, znamy datę wyroku

Dla kibiców najciekawsze są oczywiście różnego rodzaju niespodzianki. Choć w tym roku nie było ich tak dużo, to ostatecznie prawie połowa drużyn w ćwierćfinale nie jest z Ekstraklasy, a przy tym... nie ma ani jednej drużyny z Betclic 1. Ligi! Do tego etapu dotarły Avia Świdnik z Betclic 3. Ligi – Grupy 4 oraz Zawisza Bydgoszcz z tego samego poziomu, z Grupy 2. Nie jest to jednak tak duży przypadek, jak mogłoby się wydawać – Avia to lider swojej grupy, a Zawisza wicelider swojej. Ostatnim klubem spoza Ekstraklasy w tym sezonie STS Pucharu Polski jest Chojniczanka Chojnice, która zajmuje dopiero 11. miejsce w Betclic 2. Lidze i ma... ledwie punkt nad strefą zagrożoną spadkiem!

GKS Katowice wyrzucił Jagiellonię z Pucharu Polski! Rafał Górak: Nie miałem do tego ręki

W ćwierćfinale znalazło się też pięć drużyn z Ekstraklasy, ale nie wszystkie należą do grona faworytów. Z najmocniejszych zespołów pozostał tylko Lech Poznań i Raków Częstochowa, a do tego Górnik Zabrze, który w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i do niedawna był liderem Ekstraklasy (obecnie jest na 2. miejscu, mając tyle samo punktów co 1. Wisła Płock). Do tego Widzew Łódź oraz GKS Katowice, które już tak dobrze sobie nie radzą – zajmują one w tabeli ligowej odpowiednio 13. i 14. miejsce z 20 punktami na koncie, mając tylko jeden punkt zapasu nad strefą spadkową!