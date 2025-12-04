Podwójny koszmar Jagielloni Białystok! Wszystko wzięło w łeb

Jagiellonia Białystok odpadła z Pucharu Polski, przegrywając z GKS Katowice 1:3 w 1/8 finału.

Porażka to nie jedyny dramat – kontuzji nabawił się Oskar Pietuszewski, kluczowy gracz i wielki talent "Jagi".

Młody zawodnik opuszczał boisko ze łzami w oczach po zderzeniu z przeciwnikiem.

Jagiellonia Białystok odpada z Pucharu Polski. To koniec

Jagiellonia Białystok za burtą! Wszystko wzięło w łeb... Kolejna sensacja w Pucharze Polski stała się faktem. Przypomnijmy, że wczoraj (3 grudnia) z "Pucharem Tysiąca Drużyn" pożegnała się pożegnała się Polonia Bytom. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że czołowy pierwszoligowiec przegrał z trzecioligową Avią Świdnik. Wielkim zaskoczeniem było także wyeliminowanie Korony Kielce przed drugoligową Chojniczankę Chojnice. W meczu GKS Katowice - Jagiellonia Białystok oczywiście takiej dysproporcji na papierze nie było (oba kluby grają w Ekstraklasie), ale to "Jaga" była zdecydowanym faworytem. Do przerwy prowadzili gracze ze Śląska. Tuż przed gwizdkiem kończącym połowę fatalny błąd popełnił bramkarz Miłosz Piekutowski i piłkę do siatki skierował Bartosz Nowak.

Podwójny koszmar Jagiellonii Białystok. Do porażki doszła kontuzja Oskara Pietuszewskiego

W drugiej połowie GKS podwyższył na 2:0 za sprawą Illi Szkuryna. Potem kontakt złapała "Jaga", gdy karnego wykorzystał Afimico Pululu. W doliczonym czasie gry jednak Katowiczanie podwyższyli na 3:1. Drugą bramkę strzelił Nowak. Jakby tego było mało, kontuzji nabawił się Oskar Pietuszewski. Wielki talent prawie na sam koniec meczu zderzył się z Marcinem Wasielewskim. Skutkiem starcia było to, że Pietuszewski nie mógł kontynuować gry. Boisko opuszczał ze łzami w oczach. W tej chwili czekamy na nowe wiadomości dotyczące kontuzji 17-latka z Jagielloni. Mamy nadzieję, że to nic poważnego.

Wiadomo już, że w ćwierćfinałach Pucharu Polski zagrają: Górnik Zabrze, Widzew Łódź, Avia Świdnik, Raków Częstochowa, Lech Poznań, Chojniczanka Chojnice i GKS Katowice. PZPN przekazał już wiadomość dotyczącą losowania par 1/4 finału PP.

Losowanie par 1/4 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 12.00

- czytamy w oświadczeniu.

