Dwóch angielskich gigantów chce Oskara Pietuszewskiego! Zmieni klub przed maturą?!

17-letni Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok stał się objawieniem Ekstraklasy, zyskując przydomek "Polskiego Yamala".

Jego talent przyciągnął uwagę europejskich gigantów, w tym dwóch czołowych klubów z Londynu.

Czy młody gwiazdor opuści Polskę i zagra w Premier League jeszcze przed maturą?

Oskar Pietuszewski wzbudza zachwyt

To wygląda jak sen. Oskar Pietuszewski nagle stał się wielką gwiazdą nasze Ekstraklasy i okrzyknięty został "Polskim Yamalem". Jan Urban regularnie musi odpowiadać na pytania dotyczące debiutu Oskara w pierwszej reprezentacji. Na razie gracz Jagielloni Białystok jest filarem młodzieżówki Jerzego Brzęczka, ale wkrótce może się ona okazać zbyt mało prestiżowa dla Pietuszewskiego, którym zachwyca się całe środowisko piłkarskie.

Pietuszewski ze Szwecją wypadł bardzo dobrze, choć gola nie strzelił, ale za to jaką akcję przeprowadził! Rewelacja! Pokazał w niej szybkość, drybling, cwaniactwo. Przebiegł od własnego pola karnego i na koniec jeszcze wywalczył rzut karny. Zahaczył się tak umiejętnie, że nie podlegało dyskusji, że należy się nam jedenastka. Rzadko można zobaczyć takie akcje. Świetnie to zrobił

- ocenił w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Czachowski po meczu kadry U-21 ze Szwecją.

Oskar Pietuszewski przed maturą trafi do Chelsea lub Arsenalu?

Coraz częściej mówi się też o tym, że Oskar Pietuszewski długo w Jagielloni nie pogra. Teraz pojawiły się informacje o tym, że naszego 17-latka pozyskać chcą dwa wielkie klubu z Londynu - Chelsea i Arsenal.

Arsenal już teraz obserwuje Oskara Pietuszewskiego! 17-latek oprócz tego, przykuł uwagę takich zespołów jak Anderlecht, Lille, PSV, Bologna, Ajax czy Chelsea!

- czytamy na profilu Transfery Piłkarskie na platformie X. Wiele zatem wskazuje na to, że reprezentant młodzieżówki Jerzego Brzęczka wyjedzie zagranicę jeszcze przed podejściem do matury, którą powinien zdawać w przyszłym roku. Inna sprawa, że pewnie akurat nauka obecnie nie jest dla niego priorytetem.