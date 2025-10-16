- 17-letni Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok zachwyca w Ekstraklasie i młodzieżowej reprezentacji Polski, budząc nadzieje na przyszłość.
- Jego spektakularna akcja w meczu U-21 ze Szwecją, zakończona wywalczeniem rzutu karnego, wywołała podziw ekspertów, w tym Piotra Czachowskiego.
- Były reprezentant Polski porównuje styl gry Pietuszewskiego do Jakuba Błaszczykowskiego, podkreślając jego szybkość, drybling i przegląd pola.
- Czy młody talent jest gotowy na seniorską kadrę i jak rozwijać się będzie jego kariera? Przeczytaj, co na ten temat mówi Piotr Czachowski!
W polskiej piłce nożnej co jakiś czas pojawiają się talenty, które rozpalają wyobraźnię kibiców. Jednym z nich bez wątpienia jest Oskar Pietuszewski. Zaledwie 17-letni zawodnik Jagiellonii Białystok przebojem wdarł się nie tylko do składu wicelidera PKO BP Ekstraklasy, ale także do młodzieżowej reprezentacji Polski. Jego ostatnie występy, zwłaszcza w kadrze U-21, wywołały falę entuzjazmu i dyskusję na temat jego przyszłości w seniorskiej kadrze. Głos w tej sprawie zabrał były reprezentant Polski, Piotr Czachowski.
Czachowski o akcji Pietuszewskiego: Rewelacja!
Ekspert był pod ogromnym wrażeniem indywidualnej akcji Pietuszewskiego w meczu młodzieżówki ze Szwecją. Młody piłkarz popisał się niesamowitym rajdem przez niemal całe boisko, który zakończył się wywalczeniem rzutu karnego.
- Pietuszewski ze Szwecją wypadł bardzo dobrze, choć gola nie strzelił, ale za to jaką akcję przeprowadził! Rewelacja! Pokazał w niej szybkość, drybling, cwaniactwo. Przebiegł od własnego pola karnego i na koniec jeszcze wywalczył rzut karny. Zahaczył się tak umiejętnie, że nie podlegało dyskusji, że należy się nam jedenastka. Rzadko można zobaczyć takie akcje. Świetnie to zrobił - ocenił w rozmowie z nami Piotr Czachowski.
Cena za gwiazdkę Jagiellonii może szybko rosnąć
Takie występy sprawiają, że wartość rynkowa młodego gracza rośnie w błyskawicznym tempie. Już 18 października Jagiellonia Białystok zmierzy się z Arką Gdynia, a oczy wielu skautów z pewnością będą zwrócone właśnie na 17-latka.
- Cena za niego może szybko rosnąć. Zobaczymy jak to się wszystko będzie rozwijało u niego, to jest wciąż bardzo młodziutki chłopak. Na pewno wszedł do Ekstraklasy z przytupem. W reprezentacji pokazuje się z bardzo dobrej strony. Jest jednym z kluczowych zawodników w kadrze trenera Jerzego Brzęczka - dodaje Czachowski.
Następca Błaszczykowskiego? "Ma fantastyczny przegląd pola"
Styl gry, odwaga i dynamika Pietuszewskiego przywodzą na myśl innego wybitnego polskiego skrzydłowego. Piotr Czachowski nie waha się użyć porównania do prawdziwej legendy reprezentacji Polski.
- Oskar ma fantastyczny przegląd pola. Do tego odwaga, szybkość, wejście w drybling, zmysł do gry kombinacyjnej. Ma wielkie możliwości. W tym sposobie grania jest podobny do Kuby Błaszczykowskiego - stwierdził były kadrowicz.
Jednak to nie jedyne atuty młodzieńca z Jagiellonii.
- Pietuszewski ma niesamowity ciąg na bramkę. Jego walory to świetna kiwka, dobrze potrafi się zastawić. Ma w swojej kieszeni wszystkie papiery, żeby można było na niego postawić niebawem w seniorskiej kadrze. Ale z młodymi bywa różnie. Jesteś, a za chwilę cię nie ma. Przekonał się o tym Kacper Urbański - przestrzega Czachowski.
Pietuszewski w kadrze Urbana? "Trener postąpił słusznie"
Po znakomitych występach w młodzieżówce pojawiły się głosy, że selekcjoner Jan Urban powinien dać szansę 17-latkowi już teraz. Trener pierwszej reprezentacji na razie nie zdecydował się na ten ruch. Zdaniem Piotra Czachowskiego to rozsądna decyzja.
- Uważam, że trener Urban postąpił bardzo słusznie. Poczekajmy, dajmy temu chłopakowi czas. Jest już zapisany grubymi literami w zeszycie Urbana i całego sztabu. Wydaje mi się, że, ten jego czas nadejdzie w reprezentacji. Niech się bardzo solidnie przypomina selekcjonerowi, żeby o nim szybko nie zapomniał. Ma jeszcze trochę czasu przed sobą, żeby okrzepnąć i żeby być powoływanym do pierwszej reprezentacji - tłumaczy ekspert.
Bije od niego pewność siebie
Czachowski przyznaje, że postęp, jaki w ostatnim czasie zrobił Pietuszewski, jest imponujący i wróży mu wielką karierę.
- Jak go zobaczyłem pierwszy raz, to zrobił na mnie wrażenie. Ale nie takie super. Jednak teraz zrobił niesamowity i szybki postęp w okresie kilkunastu miesięcy. Bije od niego pewność siebie i jest coraz większa. Niesamowity talent, naprawdę niesamowity. Oby tylko zdrowie mu dopisywało. Najlepsze jeszcze przed nim - podsumował Piotr Czachowski.
