W polskiej piłce nożnej co jakiś czas pojawiają się talenty, które rozpalają wyobraźnię kibiców. Jednym z nich bez wątpienia jest Oskar Pietuszewski. Zaledwie 17-letni zawodnik Jagiellonii Białystok przebojem wdarł się nie tylko do składu wicelidera PKO BP Ekstraklasy, ale także do młodzieżowej reprezentacji Polski. Jego ostatnie występy, zwłaszcza w kadrze U-21, wywołały falę entuzjazmu i dyskusję na temat jego przyszłości w seniorskiej kadrze. Głos w tej sprawie zabrał były reprezentant Polski, Piotr Czachowski.

Czachowski o akcji Pietuszewskiego: Rewelacja!

Ekspert był pod ogromnym wrażeniem indywidualnej akcji Pietuszewskiego w meczu młodzieżówki ze Szwecją. Młody piłkarz popisał się niesamowitym rajdem przez niemal całe boisko, który zakończył się wywalczeniem rzutu karnego.

- Pietuszewski ze Szwecją wypadł bardzo dobrze, choć gola nie strzelił, ale za to jaką akcję przeprowadził! Rewelacja! Pokazał w niej szybkość, drybling, cwaniactwo. Przebiegł od własnego pola karnego i na koniec jeszcze wywalczył rzut karny. Zahaczył się tak umiejętnie, że nie podlegało dyskusji, że należy się nam jedenastka. Rzadko można zobaczyć takie akcje. Świetnie to zrobił - ocenił w rozmowie z nami Piotr Czachowski.

Cena za gwiazdkę Jagiellonii może szybko rosnąć

Takie występy sprawiają, że wartość rynkowa młodego gracza rośnie w błyskawicznym tempie. Już 18 października Jagiellonia Białystok zmierzy się z Arką Gdynia, a oczy wielu skautów z pewnością będą zwrócone właśnie na 17-latka.

- Cena za niego może szybko rosnąć. Zobaczymy jak to się wszystko będzie rozwijało u niego, to jest wciąż bardzo młodziutki chłopak. Na pewno wszedł do Ekstraklasy z przytupem. W reprezentacji pokazuje się z bardzo dobrej strony. Jest jednym z kluczowych zawodników w kadrze trenera Jerzego Brzęczka - dodaje Czachowski.

Następca Błaszczykowskiego? "Ma fantastyczny przegląd pola"

Styl gry, odwaga i dynamika Pietuszewskiego przywodzą na myśl innego wybitnego polskiego skrzydłowego. Piotr Czachowski nie waha się użyć porównania do prawdziwej legendy reprezentacji Polski.

- Oskar ma fantastyczny przegląd pola. Do tego odwaga, szybkość, wejście w drybling, zmysł do gry kombinacyjnej. Ma wielkie możliwości. W tym sposobie grania jest podobny do Kuby Błaszczykowskiego - stwierdził były kadrowicz.

Jednak to nie jedyne atuty młodzieńca z Jagiellonii.

- Pietuszewski ma niesamowity ciąg na bramkę. Jego walory to świetna kiwka, dobrze potrafi się zastawić. Ma w swojej kieszeni wszystkie papiery, żeby można było na niego postawić niebawem w seniorskiej kadrze. Ale z młodymi bywa różnie. Jesteś, a za chwilę cię nie ma. Przekonał się o tym Kacper Urbański - przestrzega Czachowski.

Pietuszewski w kadrze Urbana? "Trener postąpił słusznie"

Po znakomitych występach w młodzieżówce pojawiły się głosy, że selekcjoner Jan Urban powinien dać szansę 17-latkowi już teraz. Trener pierwszej reprezentacji na razie nie zdecydował się na ten ruch. Zdaniem Piotra Czachowskiego to rozsądna decyzja.

- Uważam, że trener Urban postąpił bardzo słusznie. Poczekajmy, dajmy temu chłopakowi czas. Jest już zapisany grubymi literami w zeszycie Urbana i całego sztabu. Wydaje mi się, że, ten jego czas nadejdzie w reprezentacji. Niech się bardzo solidnie przypomina selekcjonerowi, żeby o nim szybko nie zapomniał. Ma jeszcze trochę czasu przed sobą, żeby okrzepnąć i żeby być powoływanym do pierwszej reprezentacji - tłumaczy ekspert.

Bije od niego pewność siebie

Czachowski przyznaje, że postęp, jaki w ostatnim czasie zrobił Pietuszewski, jest imponujący i wróży mu wielką karierę.

- Jak go zobaczyłem pierwszy raz, to zrobił na mnie wrażenie. Ale nie takie super. Jednak teraz zrobił niesamowity i szybki postęp w okresie kilkunastu miesięcy. Bije od niego pewność siebie i jest coraz większa. Niesamowity talent, naprawdę niesamowity. Oby tylko zdrowie mu dopisywało. Najlepsze jeszcze przed nim - podsumował Piotr Czachowski.

