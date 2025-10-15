Adriano Amorim z Rakowa Częstochowa ustanowił nowy rekord prędkości w PKO BP Ekstraklasie.

Brazylijski zawodnik osiągnął niesamowite 35,59 km/h w meczu z Górnikiem Zabrze, detronizując poprzedniego rekordzistę.

Jak ten rekord wpłynie na jego powrót do składu i nadchodzący kluczowy mecz z Cracovią?

Brazylijska błyskawica w Częstochowie! Jak informuje oficjalny portal ligi, Ekstraklasa.org, Adriano Amorim pobił historyczny rekord prędkości w PKO BP Ekstraklasie. Brazylijczyk dokonał tego w spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Jego niesamowity sprint został zmierzony z prędkością 35,59 km/h.

To jego drugi sezon w barwach Rakowa Częstochowa. Amorim trafił do Polski przed rokiem z portugalskiego Leixoes SC i szybko dał się poznać jako zawodnik o nieprzeciętnej dynamice. Do tej pory w Ekstraklasie zdobył tylko jedną bramkę: w ubiegłorocznym starciu z Legią Warszawa. Nowy rekord tylko potwierdza jego wyjątkowe atuty.

Adriano Amorim jak błyskawica. Pobił wieloletni rekord

Wynik osiągnięty przez Adriano Amorima jest nie tylko najlepszym w obecnym sezonie, ale również absolutnie najwyższym, odkąd prowadzone są oficjalne pomiary w Ekstraklasie. Brazylijczyk zdetronizował Damiana Kądziora, którego rekord z sezonu 2021/2022 wynosił 35,47 km/h. To pokazuje, jak wielkiego wyczynu dokonał zawodnik Rakowa.

Oto, jak obecnie wygląda historyczne podium najszybszych piłkarzy w historii PKO BP Ekstraklasy:

1. Adriano Amorim (Raków Częstochowa) – 35,59 km/h (sezon 2025/2026)

2. Damian Kądzior (Piast Gliwice) – 35,47 km/h (sezon 2021/2022)

3. Pontus Almqvist (Pogoń Szczecin) – 35,37 km/h (sezon 2022/2023)

Amorim wyprzedził tym samym również najszybszego do tej pory w obecnych rozgrywkach Capitę Capembę z Radomiaka Radom (35,24 km/h), ustanawiając nowy, niezwykle trudny do pobicia punkt odniesienia dla wszystkich sprinterów w polskiej lidze.

Gwiazdor Rakowa wraca na hit z Cracovią

Nowy rekordzista wraca do gry w idealnym momencie. Raków po trudniejszym początku sezonu złapał wiatr w żagle i notuje serię trzech zwycięstw z rzędu bez straty gola (dwa w Ekstraklasie i jedno w Lidze Konferencji). Adriano Amorim pauzował w ostatnim ligowym meczu z Motorem Lublin z powodu czterech żółtych kartek, jednak teraz jest już do dyspozycji trenera.

Jego powrót będzie kluczowy w kontekście nadchodzącego wyjazdowego spotkania. Już 18 października Raków zmierzy się w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy z Cracovią. Będzie to niezwykle wymagający rywal, ponieważ "Pasy" zajmują wysokie, trzecie miejsce w tabeli, podczas gdy częstochowianie plasują się na dziewiątej pozycji.

Fran Tudor wypadł na dwa mecze

W Krakowie zabraknie za to innego ważnego gracza Rakowa, Ivana Tudora. Chorwacki pomocnik został ukarany dyskwalifikacją na dwa mecze za czerwoną kartkę, którą otrzymał w starciu z Motorem. Tym większa odpowiedzialność spoczywać będzie na barkach innych zawodników, w tym superszybkiego Adriano Amorima.

Najszybszy w historii ⚡️Adriano Amorim ustanowił nowy rekord #Ekstraklasa! 🔥— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 14, 2025

