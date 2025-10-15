Struś pędziwiatr z Rakowa Częstochowa. Adriano Amorim pobił historyczny rekord Ekstraklasy!

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-10-15 14:54

Adriano Amorim z Rakowa Częstochowa został nowym rekordzistą prędkości w historii PKO BP Ekstraklasy. Brazylijski pomocnik w meczu z Górnikiem Zabrze osiągnął zawrotną prędkość 35,59 km/h. Tym samym zdetronizował dotychczasowego lidera i zapisał się na kartach historii polskiej ligi.

Adriano Amorim

i

Autor: Jakub Ziemianin/ Cyfrasport Adriano Amorim, pomocnik Rakowa Częstochowa
  • Adriano Amorim z Rakowa Częstochowa ustanowił nowy rekord prędkości w PKO BP Ekstraklasie.
  • Brazylijski zawodnik osiągnął niesamowite 35,59 km/h w meczu z Górnikiem Zabrze, detronizując poprzedniego rekordzistę.
  • Jak ten rekord wpłynie na jego powrót do składu i nadchodzący kluczowy mecz z Cracovią?

Brazylijska błyskawica w Częstochowie! Jak informuje oficjalny portal ligi, Ekstraklasa.org, Adriano Amorim pobił historyczny rekord prędkości w PKO BP Ekstraklasie. Brazylijczyk dokonał tego w spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Jego niesamowity sprint został zmierzony z prędkością 35,59 km/h.

To jego drugi sezon w barwach Rakowa Częstochowa. Amorim trafił do Polski przed rokiem z portugalskiego Leixoes SC i szybko dał się poznać jako zawodnik o nieprzeciętnej dynamice. Do tej pory w Ekstraklasie zdobył tylko jedną bramkę: w ubiegłorocznym starciu z Legią Warszawa. Nowy rekord tylko potwierdza jego wyjątkowe atuty.

To z nimi Polska zagra baraż o mundial? Nowy podział zespołów w koszykach

Adriano Amorim jak błyskawica. Pobił wieloletni rekord

Wynik osiągnięty przez Adriano Amorima jest nie tylko najlepszym w obecnym sezonie, ale również absolutnie najwyższym, odkąd prowadzone są oficjalne pomiary w Ekstraklasie. Brazylijczyk zdetronizował Damiana Kądziora, którego rekord z sezonu 2021/2022 wynosił 35,47 km/h. To pokazuje, jak wielkiego wyczynu dokonał zawodnik Rakowa.

Jerzy Brzęczek stworzył potwora w młodzieżówce! Wycięli Szwedów w Pień(ko)!

Oto, jak obecnie wygląda historyczne podium najszybszych piłkarzy w historii PKO BP Ekstraklasy:

1. Adriano Amorim (Raków Częstochowa) – 35,59 km/h (sezon 2025/2026)

2. Damian Kądzior (Piast Gliwice) – 35,47 km/h (sezon 2021/2022)

3. Pontus Almqvist (Pogoń Szczecin) – 35,37 km/h (sezon 2022/2023)

Amorim wyprzedził tym samym również najszybszego do tej pory w obecnych rozgrywkach Capitę Capembę z Radomiaka Radom (35,24 km/h), ustanawiając nowy, niezwykle trudny do pobicia punkt odniesienia dla wszystkich sprinterów w polskiej lidze.

Tak Jerzy Dudek określił Jana Urbana. Ocenił selekcjonera i jego "marynarzy" w kadrze [ROZMOWA SE]

Gwiazdor Rakowa wraca na hit z Cracovią

Nowy rekordzista wraca do gry w idealnym momencie. Raków po trudniejszym początku sezonu złapał wiatr w żagle i notuje serię trzech zwycięstw z rzędu bez straty gola (dwa w Ekstraklasie i jedno w Lidze Konferencji). Adriano Amorim pauzował w ostatnim ligowym meczu z Motorem Lublin z powodu czterech żółtych kartek, jednak teraz jest już do dyspozycji trenera.

Jego powrót będzie kluczowy w kontekście nadchodzącego wyjazdowego spotkania. Już 18 października Raków zmierzy się w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy z Cracovią. Będzie to niezwykle wymagający rywal, ponieważ "Pasy" zajmują wysokie, trzecie miejsce w tabeli, podczas gdy częstochowianie plasują się na dziewiątej pozycji.

Były reprezentant o kadrze Jana Urbana. Zwrócił uwagę na ten element, słusznie?

Fran Tudor wypadł na dwa mecze

W Krakowie zabraknie za to innego ważnego gracza Rakowa, Ivana Tudora. Chorwacki pomocnik został ukarany dyskwalifikacją na dwa mecze za czerwoną kartkę, którą otrzymał w starciu z Motorem. Tym większa odpowiedzialność spoczywać będzie na barkach innych zawodników, w tym superszybkiego Adriano Amorima.

Jan Urban idzie jak burza! Takiego startu nie miał nikt od czasów legendarnego trenera

Sheyla Felguera, Ivi Lopez
21 zdjęć
Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ]
Pytanie 1 z 10
Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to:
Sonda
Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26?
Marek Papszun o pracy w Rakowie Częstochowa
Super Sport SE Google News
pko bp ekstraklasa
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
MAREK PAPSZUN