Polska umacnia swoją pozycję w eliminacjach do Mistrzostw Świata, a jej szanse na awans do baraży są coraz większe.

Biało-Czerwoni znaleźli się w pierwszym koszyku barażowym, co oznacza mecz u siebie z teoretycznie słabszym rywalem.

Z kim zmierzą się Polacy w walce o mundial i czy wykorzystają swoją szansę? Sprawdź wszystkie możliwe scenariusze!

Sytuacja Biało-Czerwonych po październikowych meczach wygląda obiecująco. Wygrana 2:0 z Litwą umocniła Polskę na drugim miejscu w grupie G z dorobkiem 13 punktów. Choć szanse na bezpośredni awans są iluzoryczne – liderująca Holandia ma nie tylko trzy punkty przewagi, ale i znacznie lepszy bilans bramkowy – to droga do baraży wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Do zapewnienia sobie gry w marcowych play-off naszej kadrze brakuje już tylko jednego punktu.

Polska w pierwszym koszyku w barażach o mundial

Najważniejszą informacją jest jednak miejsce Polski w najsilniejszym, pierwszym koszyku barażowym. Oznacza to, że w półfinale uniknęlibyśmy takich silnych ekip jak Włochy, Turcja i Ukraina. Co więcej, mecz tej fazy rozegralibyśmy na własnym stadionie, najprawdopodobniej w Warszawie.

Z kim Polska może zagrać w barażach? Scenariusze są obiecujące

System baraży, w których 16 drużyn powalczy o cztery ostatnie miejsca dla Europy, opiera się na czterech oddzielnych „ścieżkach”. W każdej z nich odbędą się półfinały i finał. Zespoły zostaną podzielone na cztery koszyki na podstawie rankingu FIFA. Drużyny z koszyka pierwszego zagrają u siebie z ekipami z koszyka czwartego.

Zgodnie z obecnym układem, potencjalnymi rywalami Polski w półfinale baraży byłyby drużyny z czwartego koszyka, złożonego ze zwycięzców grup Ligi Narodów. Oznacza to, że w walce o finał baraży moglibyśmy trafić na Walię, Rumunię, Szwecję lub Irlandię Północną. Zwycięzca tego spotkania zagrałby w finale, którego gospodarz zostanie wyłoniony drogą losowania. Mimo że do końca eliminacji pozostały jeszcze dwie kolejki, scenariusz, w którym Polska gra półfinał u siebie jako faworyt, jest bardzo realny.

Podział na koszyki po meczach październikowych

Koszyk nr 1:

Włochy, Turcja, Ukraina, Polska

Koszyk nr 2:

Węgry, Szkocja, Czechy, Słowacja

Koszyk nr 3:

Albania, Macedonia Płn., Bośnia/Hercegowina, Kosowo

Koszyk nr 4:

Walia, Rumunia, Szwecja, Irlandia Płn.

