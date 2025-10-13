Reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo nad Litwą (2:0) w eliminacjach do mistrzostw świata.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior, obaj z FC Porto, tworzą "polski beton" w defensywie, co potwierdzili zarówno w klubie, jak i w kadrze.

Po meczu Bednarek zdradził kulisy ich niezwykłej współpracy, która jest kluczem do ich sukcesu na boisku.

Dowiedz się, co sprawia, że Bednarek i Kiwior są tak zgrani i jak ich relacja wpływa na drużynę!

Reprezentacja Polski wykonała swoje zadanie i pewnie pokonała na wyjeździe Litwę 2:0 w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni nie tylko zdobyli cenne trzy punkty, ale pokazali żelazną defensywę, której w tym sezonie przewodzą Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj zawodnicy, którzy latem dołączyli do FC Porto, tworzą zaporę nie do przejścia, co potwierdzili także w kadrze. Po meczu w Kownie Jan Bednarek w rozmowie z TVP Sport zdradził kulisy ich niezwykłej współpracy.

Waldemar Prusik o normalności po Litwie. Były kapitan mówi o trzech krokach kadry

Jan Bednarek: Jesteśmy sobie pisani z Kiwim

Współpraca Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora wygląda imponująco. W pięciu meczach, które zagrali razem w barwach FC Porto, portugalski gigant nie stracił ani jednego gola. Nic dziwnego, że tamtejsze media ochrzciły ich mianem "polskiego betonu". Doskonałe zrozumienie przenoszą także na grunt reprezentacji Polski. Jak przyznał Bednarek po meczu z Litwą, kluczem jest ich relacja poza boiskiem.

– Jest coraz lepiej. Wydaje się, że zgrywamy się z Kiwim. Ciężko pracujemy w klubie. Mieszkamy blisko siebie. Jesteśmy sobie pisani. Cieszę się bardzo, bo to pierwszy raz, gdy mam ze sobą Polaka w drużynie i jeszcze na tej samej pozycji. Spędzamy cały czas razem, pomagamy sobie nie tylko na boisku, ale i poza nim – wyznał Bednarek w TVP Sport.

Marek Koźmiński chwali kadrę po meczu z Litwą. "Urban w miesiąc posprzątał bałagan"

Wspierają się i dają pozytywną energię drużynie

Ta zażyłość przekłada się na ogromną motywację i chemię na boisku. Obaj napędzają się nawzajem, a każda stracona bramka, nawet na treningu, wywołuje u nich sportową złość.

– Wydaje mi się, że działa to tylko na korzyść FC Porto jak i reprezentacji Polski. Tracimy mało bramek, gdy jesteśmy razem na boisku. Jest bardzo duża złość czy zdenerwowanie, kiedy jakąkolwiek bramkę stracimy nawet podczas treningu. Wydaje mi się, że jest to coś pozytywnego, coś nowego dla nas, że możemy się tak wspierać, że możemy coraz bardziej zgrywać i dawać też pozytywną energię dla innych chłopaków. Idzie to w dobrą stronę – dodał Bednarek w TVP Sport.

Jan Urban o bohaterze meczu z Litwą. Wskazał, co jest do poprawy w grze Polaków

Mecz z Litwą to była pułapka

Sam mecz z Litwą, choć zakończony pewnym zwycięstwem, nie należał do najłatwiejszych. Reprezentanci Polski musieli zachować pełną koncentrację, by nie dać się zaskoczyć niżej notowanemu rywalowi.

– To był trochę taki mecz pułapka. Podeszliśmy do niego profesjonalnie. Zagraliśmy na zero z tyłu, strzeliliśmy gole, kontrolowaliśmy mecz mimo kilku groźnych kontrataków przeciwnika. Ale tego nie da się uniknąć. To jest piłka i każdy chce wygrać mecz. Zadanie wykonane i skupiamy się na Holandii – zadeklarował stoper w TVP Sport.

Michał Skóraś szczerze po meczu z Litwą: "Gdzieś się tego spodziewałem"

Małymi kroczkami kadra idzie do przodu

Bednarek podkreślił, że doświadczenie i boiskowe wyrachowanie pozwoliły kadrze przetrwać trudniejsze momenty i ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

– Doświadczenie i wyrachowanie pomogło nam w tym, żebyśmy te trudne momenty przetrzymali i pokazali jakość z przodu. Małymi kroczkami idziemy do przodu. Druga połowa pokazała, że potrafimy grać kombinacyjnie, stwarzać sytuacje – ocenił Bednarek.

Robert Podoliński wprost o wygranej z Litwą. Co za słowa o Sebastianie Szymańskim!

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata? Tak! Nie...