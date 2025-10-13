Waldemar Prusik o normalności po Litwie. Były kapitan mówi o trzech krokach kadry

Marcin Szczepański
2025-10-13 11:58

Reprezentacja Polski pokonała Litwę 2:0 w kluczowym meczu eliminacji mistrzostw świata. Bohaterem spotkania został Sebastian Szymański, który zdobył niezwykłą bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego i zaliczył asystę. Grę kadry ocenił były kapitan, Waldemar Prusik, który jest pod wrażeniem zmiany, jaka zaszła w zespole.

Waldemar Prusik

i

Autor: Cyfrasport Waldemar Prusik (z lewej( i Jan Urban
  • Polska drużyna pokonała Litwę 2:0, znacznie przybliżając się do gry w barażach eliminacji do mistrzostw świata.
  • Sebastian Szymański był bohaterem meczu, strzelając gola bezpośrednio z rzutu rożnego i asystując przy bramce Roberta Lewandowskiego.
  • Były kapitan reprezentacji, Waldemar Prusik, pochwalił drużynę i trenera Urbana za wprowadzenie "normalności i stabilizacji".
  • Kluczowe mecze z Holandią i Maltą w listopadzie zadecydują o dalszych losach reprezentacji. Sprawdź, co dalej czeka Biało-Czerwonych!

Polska pokonała Litwę 2:0 w niezwykle ważnym spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata, znacznie przybliżając się do gry w barażach. Biało-Czerwoni pod wodzą trenera Jana Urbana zaprezentowali się ze znacznie lepszej strony niż w poprzednich meczach, a prawdziwy popis swoich umiejętności dał Sebastian Szymański.

Sebastian Szymański bohaterem z Litwą

Pierwsza bramka dla Polski padła w sposób, który na długo pozostanie w pamięci fanów. Pomocnik naszej kadry podszedł do rzutu rożnego i posłał piłkę bezpośrednio do siatki, kompletnie zaskakując litewskiego bramkarza. To trafienie otworzyło wynik. W drugiej połowie Szymański ponownie błysnął, tym razem w roli asystenta. Jego precyzyjne dośrodkowanie trafiło wprost na głowę Roberta Lewandowskiego, który pewnym strzałem ustalił wynik meczu na 2:0.

Waldemar Prusik: Kadra robiła trzy kroki do przodu

Występ Biało-Czerwonych pozytywnie ocenił Waldemar Prusik. Były kapitan reprezentacji Polski nie szczędził pochwał pod adresem drużyny i selekcjonera. Jego zdaniem zmiana jest kolosalna.

W porównaniu z tym, co grała reprezentacja w czerwcu, to zrobiła nie jeden, ale trzy kroki do przodu – powiedział Waldemar Prusik, cytowany przez PAP. 

Jan Urban wprowadził w reprezentacji normalność i stabilizację

Występ Biało-Czerwonych pozytywnie ocenił Waldemar Prusik. Były kapitan podkreślił, że nie chodzi wyłącznie o lepsze wyniki, ale przede wszystkim o styl gry.

Nie chodzi tylko o wyniki, ale o grę. Trener Urban nie musiał aż tak wiele robić. Wystarczy, że wprowadził normalność i stabilizację składu – dodał.

Czas działa na korzyść selekcjonera

Prusik zwrócił uwagę, że czas działa na korzyść obecnego sztabu szkoleniowego, który z każdym kolejnym spotkaniem zbiera bezcenne doświadczenie. 

Czas działa na korzyść trenera Urbana. Dla niego każdy mecz jest cenny, bo przynosi mu cenne informacje o piłkarzach i całym zespole. Widać, że potrafi wyciągać trafne wnioski – zaznaczył Prusik, cytowany przez PAP.

Co dalej z reprezentacją Polski? Kluczowe mecze w listopadzie

Zwycięstwo nad Litwą umocniło Polskę na drugim miejscu w grupie eliminacyjnej, które jest premiowane grą w barażach. Liderem pozostaje Holandia, a tuż za naszymi plecami znajduje się Finlandia. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w listopadzie. To właśnie wtedy Polacy rozegrają dwa ostatnie i zarazem kluczowe mecze: z Holandią w Warszawie oraz na wyjeździe z Maltą.

Były kapitan z optymizmem patrzy na kadrę

Mimo trudnej drogi, jaka czeka jeszcze kadrę, Waldemar Prusik z nadzieją patrzy w przyszłość.

 Patrzę z optymizmem na reprezentację. Nie mówię, że zagramy na mistrzostwach. Eliminacje są bardzo trudne. Widać, że zespół się rozwija – podsumował były kapitan w rozmowie z PAP.

