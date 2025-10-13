Reprezentacja Polski wygrała z Litwą 2:0 w el. MŚ, a Sebastian Szymański popisał się fenomenalnym golem z rzutu rożnego.

Michał Skóraś, który wrócił do kadry po rocznej przerwie, zagrał od pierwszej minuty, pokazując się z dobrej strony.

Skóraś ocenił swój występ, podkreślając, że stać go na więcej i opowiedział o zadaniach, jakie otrzymał od trenera Urbana.

Jakie wyzwania stoją przed wahadłowym i co jeszcze musi poprawić, aby pokazać pełnię swoich możliwości? Sprawdź w artykule!

Reprezentacja Polski wykonała zadanie i wywiozła z Kowna komplet punktów, wygrywając 2:0 z Litwą w el. MŚ. Wynik otworzył Sebastian Szymański, który popisał się fenomenalnym golem bezpośrednio z rzutu rożnego. W drugiej połowie spotkania Szymański dołożył asystę, a na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski.

Wrócił do kadry po rocznej przerwie i zyskał w oczach Jana Urbana

Od pierwszej minuty na lewej stronie boiska biegał Michał Skóraś. Piłkarz wrócił do kadry po rocznej przerwie, korzystając na pechu Nikoli Zalewskiego, który wypadł z powodu kontuzji. Skóraś już w towarzyskim meczu z Nową Zelandią pokazał się z dobrej strony, a selekcjoner Jan Urban nagrodził go miejscem w wyjściowym składzie na kluczowe starcie eliminacyjne.

Michał Skóraś: W tych dwóch meczach nie pokazałem jeszcze 100 procent

Po zakończeniu spotkania z Litwą Michał Skóraś w rozmowie z TVP Sport przyznał, że powołanie nie było dla niego całkowitym zaskoczeniem. Jednocześnie zaznaczył, że wciąż stać go na więcej.

- Byłem w dobrej formie i nie powiem, że zasługiwałem na to, żeby pojechać na kadrę. Gdzieś się tego spodziewałem. W tych dwóch meczach nie pokazałem jeszcze 100 procent swoich umiejętności. Myślę, że to były dobre mecze – ocenił wahadłowy.

Jakie zadania Skóraś otrzymał od Jana Urbana?

Skóraś, grający na pozycji wahadłowego, musiał łączyć obowiązki defensywne z angażowaniem się w akcje ofensywne. Jak sam przyznał, selekcjoner dał mu w ataku sporo swobody, oczekując, że będzie pokazywał swoje największe atuty, czyli grę jeden na jednego.

- Nie było takich indywidualnych rozmów z trenerem. Po prostu starałem się wkomponować w zespół. To nie było bardzo trudne, bo wcześniej też bywałem na kadrze. W klubie gram na tej samej pozycji, więc nie było to nic nowego. Szkoleniowiec po prostu każe być skoncentrowanym w defensywie i pokazywać swoje umiejętności w ofensywie. Chce, żeby każdy z zawodników pokazywał siebie – wyjaśnił Skóraś w TVP Sport.

Jako wahadłowy musi myśleć także o defensywie

Dodał również, że nieustannie próbuje wykorzystywać swoje dryblingi.

- Jesteśmy ofensywnymi zawodnikami. Jako wahadłowy trzeba też pomyśleć o defensywie. Jednak kiedy mam pojedynki, to staram się to wykorzystać. Wszyscy byśmy chcieli, żebym wykorzystywał wszystkie pojedynki, wygrywał je i żeby z tego padały bramki lub żebym dawał asysty. Niestety, tak nie jest. Najważniejsze to, żeby próbować cały czas – podsumował reprezentant Polski.

Pierwsza połowa była chaotyczna w wykonaniu Polaków

Odniósł się także do samego przebiegu meczu.

- Pierwsza połowa była troszeczkę chaotyczna. Graliśmy długie piłki, gdzie Litwini dobrze się z tym czuli. W drugiej połowie już to lepiej wyglądało. Staraliśmy się grać piłką kombinacyjnie, więc niczym nas nie zaskoczyli - dodał Skóraś w TVP Sport.

