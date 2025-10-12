Litwa - Polska: Gol Roberta Lewandowskiego. Zobacz kapitalne trafienie [WIDEO]

Reprezentacja Polski świetnie rozpoczęła mecz z Litwą, w którym może właściwie zapewnić sobie 2. miejsce w eliminacjach do MŚ 2026. Już w 15. minucie Biało-Czerwoni objęli prowadzenie po fantastycznym golu Sebastiana Szymańskiego bezpośrednio z rzutu rożnego! To trafienie dało podopiecznym Jana Urbana sporo spokoju, ale w kolejnych minutach musieli mocno walczyć z Litwinami. Dopiero w 64. minucie udało się podwyższyć wynik - Szymański dołożył kapitalną asystę przy golu Roberta Lewandowskiego.

Na lewej stronie boiska Szymański rozegrał piłkę z Michałem Skórasiem. Po obszernym przyjęciu pomocnika Fenerbahce wydawało się, że jest już po akcji, ale reprezentant Polski przechytrzył rywala, który padł na ziemię przy linii końcowej. Nieatakowany Szymański wykorzystał to i posłał perfekcyjne dośrodkowanie w pole karne, z którego w świetle bramki skorzystał właśnie Lewandowski!

Dla najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski jest to trafienie numer 87. "Lewy" fenomenalnie nabiegł na piłkę i wyskoczył do dośrodkowania, główkując z kilku metrów nie do obrony. To jego trzeci gol w tych eliminacjach i drugi przeciwko Litwie. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu tych drużyn na PGE Narodowym w Warszawie to Lewandowski był bohaterem i uratował 3 punkty dla drużyny prowadzonej wówczas przez Michała Probierza.

