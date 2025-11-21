Polska reprezentacja zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o awans na mundial, grając u siebie.

W przypadku wygranej, w finale Polacy zmierzą się ze zwycięzcą meczu Ukraina-Szwecja.

Były kapitan kadry Waldemar Prusik widzi w losowaniu dużą szansę, ale ostrzega przed brakiem stabilności formy.

Czy Biało-Czerwoni przełamią problem dwóch dobrych meczów z rzędu i awansują na Mistrzostwa Świata 2026?

Reprezentacja Polski zakończyła fazę grupową eliminacji do mistrzostw świata 2026 na drugim miejscu, co oznacza, że o awans na mundial będzie musiała powalczyć w marcowych barażach. Losowanie okazało się dla naszej kadry potencjalnie korzystne. W półfinale zmierzymy się z Albanią, a mecz ten zostanie rozegrany na naszym terenie. W przypadku zwycięstwa, w decydującym o awansie finale, rywalem Polaków będzie lepszy z pary Ukraina - Szwecja.

Waldemar Prusik ocenia losowanie. "Mamy naprawdę dużą szansę na awans"

Optymistycznie na wyniki losowania patrzy Waldemar Prusik, były kapitan reprezentacji Polski. Wyznał, że to Biało-Czerwoni będą faworytem w pierwszym spotkaniu, a także wskazał, z kim wolałby się zmierzyć w ewentualnym finale.

– Z Albanią będziemy faworytem. Mamy lepszy zespół, lepszych piłkarzy. Do tego gramy u siebie, co nie jest bez znaczenia – ocenił Prusik, cytowany przez PAP. – Co do finału, to wolałbym zagrać ze Szwecją. Oni mają ostatnio pewien kryzys. Można to wykorzystać. Los był łaskawy. Wydaje mi się, że mamy naprawdę dużą szansę na awans – dodał z nadzieją.

Analiza byłego kapitana kadry pokrywa się z odczuciami wielu ekspertów. Reprezentacja Szwecji przechodzi nie jest już tak silna jak kiedyś, co może stanowić dla Polski dogodniejszą ścieżkę do awansu na mistrzostwa świata 2026.

Kluczowy problem Biało-Czerwonych. "Jedna akcja może zadecydować"

Mimo że losowanie można uznać za udane, Waldemar Prusik zwraca uwagę na fundamentalny problem, z którym od dłuższego czasu boryka się polska drużyna. Chodzi o brak stabilizacji formy i umiejętności zagrania dwóch dobrych meczów z rzędu. W barażach nie ma miejsca na błędy.

– Ostatnio mamy problem, aby zagrać dwa mecze po sobie na wysokim poziomie. W barażach takie coś nie przejdzie. Nie ma miejsca na potknięcie – zauważył Prusik, cytowany przez PAP. – Jedna akcja, jeden strzał będzie mógł zadecydować o być albo nie być na mistrzostwach – podsumował, podkreślając ogromną presję, jaka będzie ciążyć na zawodnikach.

Słowa te są poważnym ostrzeżeniem. Aby marzyć o wyjeździe na mundial, Polacy będą musieli pokazać nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim żelazną konsekwencję i odporność psychiczną.

