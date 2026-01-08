Bartosz Slisz, reprezentant Polski, po dwóch latach spędzonych w MLS, wraca do Europy.

Pomocnik zasilił szeregi duńskiego klubu Broendby Kopenhaga, podpisując trzyletni kontrakt.

Czy Slisz pomoże Broendby w walce o mistrzostwo Danii i europejskie puchary?

Ostatnie dwa lata Bartosz Slisz spędził w Ameryce, gdzie występował w zespole Atlanta United. Do klubu MLS trafił z Legii Warszawa. W Stanach Zjednoczonych czuł się dobrze, miał miejsce w pierwszym składzie. Jednak nie będzie jego kolejnego sezonu za oceanem.

Benjamin Schmedes: Bartosz Slisz ma silną psychikę

Slisz wraca do Europy. Został piłkarzem Broendby Kopenhaga. Podpisał umowę na trzy lata. Amerykanie na tej transakcji zarobią trzy miliony euro.

- Z wielką radością witamy Bartosza Slisza w Broendby - powiedział Benjamin Schmedes, dyrektor sportowy duńskiego klubu, cytowany przez klubowy portal. - Bartosz to energiczny i agresywny defensywny pomocnik z imponującymi możliwościami biegowymi, co gwarantuje równowagę tak ważną na jego pozycji. Dobrze panuje nad piłką i jest bardzo inteligentny piłkarsko, a jednocześnie wnosi ze sobą bogate doświadczenie międzynarodowe zdobyte w reprezentacji Polski. Bartosz ma silną psychikę. Jesteśmy przekonani, że razem możemy wzmocnić jego atuty i czerpać z niego ogromną satysfakcję w Broendby - dodał.

Bartosz Slisz: Broendby to ogromny klub w Skandynawii

W obecnej edycji Broendby zajmuje w lidze trzecie miejsce. Do prowadzącego Aarhus traci dziewięć punktów, a drugi w tabeli Midtjylland ma nad nimi przewagę pięciu oczek. Czy ze Sliszem będzie walka o mistrzostwo Danii?

- Bardzo cieszę się z przeprowadzki do Broendby - wyznał Slisz, cytowany przez portal klubu. - Mam jasną ambicję, że będziemy grać o tytuły i w europejskich turniejach. To ogromny klub w Skandynawii z fantastycznymi kibicami. To oczywiście główne powody mojej przeprowadzki - tłumaczył reprezentant Polski, który 11 stycznia dołączy do zespołu na obozie w Hiszpanii.

