Bartosz Slisz wraca do Europy. Zaskakujący kierunek transferu reprezentanta Polski!

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-01-08

Niespodziewany ruch ze strony pomocnika reprezentacji Polski. Bartosz Slisz (27 l.) wraca do Europy. Kierunek przeprowadzki jest jednak dość nietypowy, bo kadrowicz zasilił duński zespół Broendby. To będzie polski desant na Skandynawię!

Bartosz Slisz

i

Bartosz Slisz pomocnik Broendby Kopenhaga
  • Bartosz Slisz, reprezentant Polski, po dwóch latach spędzonych w MLS, wraca do Europy.
  • Pomocnik zasilił szeregi duńskiego klubu Broendby Kopenhaga, podpisując trzyletni kontrakt.
  • Czy Slisz pomoże Broendby w walce o mistrzostwo Danii i europejskie puchary?

Ostatnie dwa lata Bartosz Slisz spędził w Ameryce, gdzie występował w zespole Atlanta United. Do klubu MLS trafił z Legii Warszawa. W Stanach Zjednoczonych czuł się dobrze, miał miejsce w pierwszym składzie. Jednak nie będzie jego kolejnego sezonu za oceanem.

Benjamin Schmedes: Bartosz Slisz ma silną psychikę

Slisz wraca do Europy. Został piłkarzem Broendby Kopenhaga. Podpisał umowę na trzy lata. Amerykanie na tej transakcji zarobią trzy miliony euro.

- Z wielką radością witamy Bartosza Slisza w Broendby - powiedział Benjamin Schmedes, dyrektor sportowy duńskiego klubu, cytowany przez klubowy portal. - Bartosz to energiczny i agresywny defensywny pomocnik z imponującymi możliwościami biegowymi, co gwarantuje równowagę tak ważną na jego pozycji. Dobrze panuje nad piłką i jest bardzo inteligentny piłkarsko, a jednocześnie wnosi ze sobą bogate doświadczenie międzynarodowe zdobyte w reprezentacji Polski. Bartosz ma silną psychikę. Jesteśmy przekonani, że razem możemy wzmocnić jego atuty i czerpać z niego ogromną satysfakcję w Broendby - dodał.

Bartosz Slisz: Broendby to ogromny klub w Skandynawii

W obecnej edycji Broendby zajmuje w lidze trzecie miejsce. Do prowadzącego Aarhus traci dziewięć punktów, a drugi w tabeli Midtjylland ma nad nimi przewagę pięciu oczek. Czy ze Sliszem będzie walka o mistrzostwo Danii?

- Bardzo cieszę się z przeprowadzki do Broendby - wyznał Slisz, cytowany przez portal klubu. - Mam jasną ambicję, że będziemy grać o tytuły i w europejskich turniejach. To ogromny klub w Skandynawii z fantastycznymi kibicami. To oczywiście główne powody mojej przeprowadzki - tłumaczył reprezentant Polski, który 11 stycznia dołączy do zespołu na obozie w Hiszpanii.

