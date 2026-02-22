- Polski pomocnik Oskar Pietuszewski z FC Porto popisał się niezwykłym rajdem, który przesądził o wygranej jego drużyny.
- W meczu z Rio Ave Pietuszewski dynamicznie wbiegł w pole karne i asystował przy jedynym golu spotkania.
- To kolejna udana akcja Polaka w lidze portugalskiej – dowód na jego rosnącą formę i pewność siebie.
- Chcesz zobaczyć, jak Oskar Pietuszewski zachwyca na boisku? Przeczytaj artykuł i zobacz ten rajd!
To kolejny raz, gdy Oskar Pietuszewski zagrał w pierwszym składzie FC Porto. Trener Francesco Farioli nie żałował tej decyzji, bo to właśnie polski skrzydłowy w 22. minucie pokazał próbkę ogromnych możliwości. Dynamicznie ruszył lewą stroną. Minął rywala i wpadł na pole karne, a następnie zewnętrzną częścią stopy zagrał tak, że Victor Froholdt nie miał innego wyjścia, jak skierować piłkę do siatki.
Oskar Pietuszewski z pierwszą asystą w sezonie
Komentatorzy Eleven Sport byli pod wrażeniem akcji polskiego pomocnika.
"Pietuszewski wejście w pole karne i jest 1:0. Ale akcja Polaka. Poszedł jak zły do samego końca. Pewny siebie. I to on zanotował pierwszą asystę w tym sezonie. Do siatki trafia Victor Froholdt. Porto prowadzi 1:0."
Pomocnik FC Porto na dużej szybkości wbiegł na pole karne
Przypomnieli, że Pietuszewski już w debiucie w lidze portugalskiej wywalczył rzut karny.
"Miał swój moment z Vitorią Guimaraes. Wtedy zagrał kapitalnie po wejściu z ławki rezerwowej. Wywalczył rzut karny, ale teraz jest już asysta z prawdziwego zdarzenia. Na dużej szybkości wbiegał w pole karne i też mocne to zagranie do Froholdta".
Pietuszewski został zmieniony po godzinie. Jan Bednarek rozegrał całe spotkanie, a Jakub Kiwior jest kontuzjowany. FC Porto jest liderem ligi portugalskiej. Ma cztery punkty przewagi nad Sportingiem Lizbona i siedem oczek nad Benfiką Lizbona.