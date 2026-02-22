Jagiellonia zremisowała z Radomiakiem 1:1, utrzymując pozycję lidera Ekstraklasy, ale z niewielką przewagą.

Gol Jesusa Imaza był jego 107. trafieniem, zbliżając go do rekordu najskuteczniejszego obcokrajowca w historii ligi.

Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wyraził zadowolenie z zaangażowania drużyny, pomimo niedosytu z remisu.

Odkryj, jak Jagiellonia zamierza utrzymać pozycję lidera i kto zastąpi kapitana Romanczuka w kolejnym meczu!

Jagiellonia Białystok chciała zmazać plamę po przegranej z Fiorentią w Lidze Konferencji, ale nie udało się tego osiągnąć. W drugiej połowie Rafał Wolski dał radomskiej drużynie prowadzenie.

Lech Poznań idzie po swoje. Piłkarz wprost: "Walczymy o mistrzostwo"

Jesus Imaz z golem numer 107 w Ekstraklasie

Później wyrównał Jesus Imaz. To był gol numer 107 hiszpańskiego napastnika. W tym momencie brakuje mu tylko jednej bramki, aby zrównać się z Flavio Paixao. Portugalczyk jest najskuteczniejszym obcokrajowem w dziejach polskiej ligi.

- Uważam, że piłkarze włożyli w to spotkanie bardzo dużo jakości, ale też zaangażowania i determinacji, żeby je wygrać - powiedział Adrian Siemieniec, cytowany przez PAP. - Jestem dumny i zadowolony z tego, jak graliśmy, ile sytuacji potrafiliśmy sobie stworzyć. Na pewno szkoda, że z tylu sytuacji strzelamy tylko jednego gola - zaznaczył szkoleniowiec klubu z Podlasia.

Marek Papszun nie mógł się nachwalić nowego piłkarza Legii. Wystarczył jeden mecz, by go zachwycił

Adrian Siemieniec: Jagiellonia ma punkt po meczu, w którym nie było nudy

Szkoleniowiec nie mógł odżałować, że Jagiellonia nie zdołała wygrać.

- Do pełni szczęścia zabrakło nam trzech punktów - wyznał Siemieniec, cytowany przez PAP. - Liga jest trudna. Mamy punkt po meczu bardzo fajnym, otwartym, w którym się dużo działo. Nie było w nim nudy - ocenił trener białostockiej drużyny.

W hicie kolejki nie zagra Taras Romanczuk. Kapitan Jagiellonii został ukarany żółtą kartką. To jego czwarte upomnienie i będzie pauzował.

Legia Warszawa czekała na to od września. Przełamanie w meczu z Wisłą Płock

Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 1:1

Bramki:

0:1 Rafał Wolski 55. min, 1:1 Jesus Imaz 64. min

Żółte kartki:

Jesus Imaz, Taras Romanczuk, Alejandro Pozo (Jagiellonia Białystok) - Christos Donis, Michał Kaput, Luquinhas, Rafał Wolski (Radomiak Radom)

Czerwona kartka:

Michał Kaput (86. min, za drugą żółtą, Radomiak Radom)

Sędziował: Damian Sylwestrzak. Widzów: 13 021

Nowy bohater Legii Warszawa. Kim jest Rafał Adamski? Kariera jak z filmu

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek (80. Samed Bazdar), Apostolos Konstantopoulos, Guilherme Montoia, Bartłomiej Wdowik - Kamil Jóźwiak (58. Alejandro Pozo), Taras Romanczuk, Dawid Drachal (68. Bartosz Mazurek), Leiva Nahuel (58. Kajetan Szmyt) - Jesus Imaz, Afimico Pululu

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Jan Grzesik, Steve Kingue, Adrian Dieguez, Josh Wilson-Esbrand (66. Michał Kaput) - Romario Baro (71. Abdoul Tapsoba), Christos Donis (66. Zie Ouattara), Rafał Wolski - Vasco Lopes (83. Salifou Soumah), Maurides (71. Luquinhas), Capita

Jan Tomaszewski jeszcze mocniej uderza w trenera Lewandowskiego. „Co on z księżyca spadł?!”

15

Tak Jagiellonia Białystok zdobywała tytuł PKO Ekstraklasy. Jak dobrze pamiętasz mistrzowski sezon Dumy Podlasia? [QUIZ] Pytanie 1 z 15 Jagiellonia osiągnęła rekordowy wynik XXI wieku pod względem: największej liczby zwycięstw w sezonie największej liczby strzelonych bramek w sezonie największej liczby czystych kont Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół