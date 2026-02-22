Marek Papszun nie mógł się nachwalić nowego piłkarza Legii. Wystarczył jeden mecz, by go zachwycił

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-02-22 21:13

Jego transfer do Legii był dużym zaskoczeniem. Zastanawiano się czy to będzie strzał w dziesiątkę, czy kolejny transferowy niewypał. Jednak Rafał Adamski (25 l.) nie przejmował się komentarzami, lecz od razu zabrał się do pracy. W debiucie Strzelił gola i pomógł drużynie w wygranej z Wisłą Płock 2:1.

Rafał Adamski

i

Autor: Łukasz Grochala/ Cyfrasport Rafał Adamski, nowy napastnik Legii Warszawa
  • Rafał Adamski, nowy nabytek Legii, wzbudził mieszane uczucia, ale jego debiut rozwiał wszelkie wątpliwości.
  • Mimo presji i debiutanckiej tremy, Adamski strzelił gola i przyczynił się do zwycięstwa Legii nad Wisłą Płock.
  • Jak ten niespodziewany transfer wpłynie na dalsze wyniki Legii i czy Adamski utrzyma swoją skuteczność?

Rafał Adamski w PKO BP Ekstraklasie debiutował przed czterema laty w barwach Zagłębia Lubin. Dla klubu z Dolnego Śląska zdobył dwie bramki na najwyższym szczeblu. Później występował w Warcie Poznań, wrócił na krótko do Zagłębia, a od początku sezonu przeniósł się do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, co okazało się znakomitym posunięciem. W ekipie beniaminka I ligi strzelił w rundzie jesiennej 11 goli i miał 10 asyst.

Legia Warszawa czekała na to od września. Przełamanie w meczu z Wisłą Płock

Michał Żewłakow: Adamski udowodnił, że potrafi strzelać i asystować

Do tego z dobrej strony pokazał się w zimowym sparingu z Legią Warszawa. Zdobył bramkę i wpadł w oko trenerowi Markowi Papszunowi. W efekcie przed kilkoma dniami podpisał z warszawskim klubem kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2029 roku.

- Może ten transfer wydaje się nieoczywisty - tłumaczył Michał Żewłakow, cytowany przez klubowy portal. - Rafał udowodnił, że potrafi strzelać i asystować. Mamy nadzieję, że na wyższym poziomie nie zatraci tych umiejętności. Jesteśmy w ciężkim momencie sezonu. Jest dla nas nadzieją, że w kwestii ofensywy zmieni ją bardzo pozytywnie - wyznał dyrektor sportowy stołecznego klubu.

Nowy bohater Legii Warszawa. Kim jest Rafał Adamski? Kariera jak z filmu

Marek Papszun: Adamski dał z siebie dużo w debiucie w Legii

W poprzedniej kolejce z GKS Katowice Adamski był jeszcze rezerwowym. Jednak w starciu z Wisłą Płock wybiegł już w wyjściowym składzie Legii. Był aktywny i nie zjadła go debiutancka trema, gdy w pierwszej połowie jako pierwszy pokonał bramkarza rywali.

- Gratulacje dla Rafała: bramka w debiucie i udany mecz - ocenił Papszun. - Wytrzymał do końca pod kątem fizycznym, bo w Ekstraklasie jest wyższe tempo meczu niż w I lidze. Naprawdę dał z siebie dużo - trener komplementował podopiecznego.

Jan Tomaszewski jeszcze mocniej uderza w trenera Lewandowskiego. „Co on z księżyca spadł?!”

Legia przełamała serię 12 meczów bez wygranej

Szkoleniowiec nie ukrywał satysfakcji, że Legia zdołała przerwać niechlubną serię 12 meczów bez zwycięstwa.

- Jestem szczęśliwy, że przełamaliśmy tę fatalną passę - wyznał Papszun. - Gratulacje dla piłkarzy, sztabu, dla społeczności kibiców, którzy w nas wierzą i cały czas nas dopingowali. To nam pomogło, bo znowu to nie był dla nas łatwy mecz. Przy naszej sytuacji w tabeli i długiej serii bez zwycięstwa, nie jest łatwo się podnieść. Drużyna jest w takim momencie, że umiała się wybronić - analizował.

Świetne wieści dla Polski z UEFA! Aż nie do uwierzenia, że to oficjalnie

Trener Legii wierzy, że wygrana z Wisłą Płock będzie dla Legii odbiciem

Trener Papszun jest optymistą. Uważa, że wygrana dobrze wpłynie na jego zespół.

- W końcu przełamaliśmy się i zdobyliśmy bezcenne trzy punkty - zaznaczył. - Wierzę, że to będzie odbicie, które da nam lepszą grę i punkty w kolejnych meczach. Ale na to musimy dalej pracować. Nasza codzienność i wiara, że się nie poddaliśmy, została nagrodzona. To jest najbardziej pocieszające - przekonywał Papszun.

Bolesna porażka Jagiellonii Białystok. Rywale mogą być tego pewni

Kim jest Rafał Adamski?
Galeria zdjęć 8
QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa?
Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa?
QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa?
Jan Tomaszewski komentuje. Tomasiak z medalem, Lewandowski kapitanem, Legia i Widzew spadną?
Sonda
Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy?
Super Sport SE Google News
pko bp ekstraklasa
LEGIA WARSZAWA
PŁOCK WISŁA
MAREK PAPSZUN
Rafał Adamski