Świetne wieści dla Polski z UEFA! Aż nie do uwierzenia, że to oficjalnie

Po czwartkowych meczach Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok Polska pnie się w górę w rankingu UEFA.

Lech Poznań pokonał na wyjeździe KuPS Kuopio 2:0 w Lidze Konferencji, dodając 0,5 pkt do rankingu UEFA.

Jagiellonia Białystok przegrała u siebie z Fiorentiną 0:3, ale Polska i tak zmniejszyła stratę do Grecji i powiększyła przewagę nad Danią w rankingu UEFA.

Polska zajmuje 12. miejsce w rankingu UEFA, wyprzedzając Danię i zbliżając się do Grecji.

Polskie drużyny w Lidze Konferencji. Jagiellonia grała z Fiorentiną, a Lech z KuPS

W czwartek, 19 lutego, rozegrane zostały pierwsze mecze barażowe w Lidze Europy i w Lidze Konferencji UEFA. W tych pierwszych rozgrywkach polskie kluby nie występują, bo odpadły w eliminacjach. W drugich z kolei jesienią w fazie ligowej mieliśmy czterech przedstawicieli. Z Ligą Konferencji na tym etapie pożegnała się Legia Warszawa, która zajęła 28. miejsce. Z kolei bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczył Raków Częstochowa, który zakończył fazę ligową jako wicelider. Pozostałe dwa polskie zespoły - Jagiellonia Białystok (17 w tabeli) i Lech Poznań (11. miejsce) - o wejście do 1/8 muszą bić się w barażach. Podopieczni Adriana Siemieńca trafili na włoską AC Fiorentinę, a "Kolejorz" na fińskie KuPS Kuopio. Po pierwszych meczach mamy średnie powody do zadowolenia.

Dodatkowe punkty w rankingu UEFA. Nie do uwierzenia, na którym miejscu znajduje się Polska

W dobrych humorach do rewanżu przystąpią gracze Lecha Poznań, którzy na wyjeździe - przy siarczystym mrozie - pokonali drużynę z Finlandii 2:0. Zgoła inne nastroje mają piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy u siebie przegrali z grającą w dalekim od optymalnego składzie Fiorentiną 0:3. Mimo to z UEFA przyszły świetne wieści. W rankingu krajowym bowiem zmniejszyliśmy stratę do wyprzedzających nas Greków. Do tego powiększyliśmy przewagę nad znajdującą się tuż za naszymi plecami Danią. Co prawda "Jaga" punktów do rankingu UEFA nie zdobyła, ale Lech dołożył 0,5 pkt. Grecy natomiast wzbogacili się tylko 0,2 pkt (za remis Panathinaikosu Atany z Victorią Pilzno). Duńskie klubu z kolei w 1/16 nie grały. FC Midtjylland dołączy do rywalizacji w Lidze Europy w marcu na etapie 1/8 finału. Polska w rankingu UEFA oficjalnie zajmuje 12. miejsce, co wielu kibicom może wydawać się nie do uwierzenia, szczególnie biorąc pod uwagę "popisy" Legii w Lidze Konferencji czy porażkę Jagiellonii z Fiorentiną. Ranking otwiera Anglia, która wyprzedza Włochy i Hiszpanię.

